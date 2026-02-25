Vídeo. Futebolista turco salva gaivota com reanimação após choque com bola

A ave, que voava baixo, caiu inanimada no relvado durante um jogo entre o Istanbul Yurdum Spor e o Mevlanakapi Guzelhisar.
O capitão de equipa, Gani Catan, correu para o local e fez compressões torácicas ao perceber que a ave não respirava. Após alguns momentos de tensão, a gaivota voltou a mexer-se. Catan levou-a até à equipa médica, que tratou uma suspeita de lesão numa asa.
A sua equipa viria a perder o jogo, mas o jogador afirmou que ajudar a salvar uma vida era mais importante do que qualquer título.