Gaivotas em Istambul
No Comment

Vídeo. Futebolista turco salva gaivota com reanimação após choque com bola

Últimas notícias:

A Turquia assistiu a uma cena insólita num play-off amador em Istambul, quando uma gaivota foi atingida por uma bola.

A ave, que voava baixo, caiu inanimada no relvado durante um jogo entre o Istanbul Yurdum Spor e o Mevlanakapi Guzelhisar.

O capitão de equipa, Gani Catan, correu para o local e fez compressões torácicas ao perceber que a ave não respirava. Após alguns momentos de tensão, a gaivota voltou a mexer-se. Catan levou-a até à equipa médica, que tratou uma suspeita de lesão numa asa.

A sua equipa viria a perder o jogo, mas o jogador afirmou que ajudar a salvar uma vida era mais importante do que qualquer título.

