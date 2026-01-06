Não há cidadãos nacionais entre as vítimas mortais de acidente com autocarros portugueses em França

Não há cidadãos nacionais entre as vítimas mortais da colisão entre dois autocarros de matrícula portuguesa ocorrida na manhã desta terça-feira no sudoeste de França, informou fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

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Uma portuguesa que sofreu ferimentos graves foi transferida para o Hospital de Dax para intervenção cirúrgica, acrescentou a mesma fonte do MNE.

O acidente envolveu um autocarro da Flixbus e outro da Ovnitur, na região de Landes, na autoestrada 63 que liga Bordéus à fronteira com Espanha, provocando dois mortos, e entre 50 a 70 feridos.

Tratou-se de um choque em cadeia que afetou, ao todo, cerca de 100 viaturas, incluindo carros, camiões e autocarros.

A FlixBus confirmou à Euronews que um dos seus autocarros, registado em Portugal e envolvido no acidente, tinha um passageiro que morreu.

A France 3 Nouvelle-Aquitaine refere que o condutor do autocarro também faleceu.

A prefeitura de Landes informou que três pessoas tinham sido transportadas com caráter de urgência absoluta e duas com caráter de urgência relativa para os hospitais de Bayonne e Dax.

As pessoas que não sofreram ferimentos ou que sofreram ferimentos muito ligeiros foram acolhidas pela comuna de Saint-Geours-de-Maremne, onde receberam cuidados médicos e material médico.

O autocarro da Flixbus, que viajava de Paris para Madrid, "transportava quarenta e três passageiros e dois condutores no momento do acidente", explicou a empresa num comunicado de imprensa. O autocarro "travou para evitar um incidente na estrada antes de ser atingido por trás por um autocarro de outra empresa, o que o levou a colidir com o camião que tentava evitar", segundo a empresa.

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram apuradas, segundo a FlixBus, que acrescenta que "este troço de estrada não estava incluído nas restrições de circulação emitidas pelas autoridades francesas".

Em comunicado, a Ovnitur, empresa de Viana do Castelo, informa que o acidente aconteceu "em contexto de condições meteorológicas severas e formação de gelo na via".

A FlixBus informou que fretou um autocarro para levar os passageiros ao seu destino, Bilbao ou Madrid, embora alguns tenham podido utilizar_"meios de transporte alternativos_".

Desde as 7 horas da manhã, o trânsito foi completamente interrompido na A63, perto de Saint-Geours-de-Maremne, em ambas as direções. Foram criados desvios, informaram as autoridades.

Quarta-feira: mais um dia de perturbações

As condições climatéricas serão novamente difíceis esta quarta-feira. No seu último boletim, a Météo-France, instituto de meteorologia do país, colocou 38 departamentos sob "vigilância laranja" devido à neve e ao gelo.

"As acumulações esperadas nos departamentos sob vigilância laranja são frequentemente de 3 a 7 cm e, muito localmente, de 10 cm", diz a agência meteorológica.

Philippe Tabarot, ministro dos Transportes de França, aconselhou "vivamente" a população a evitar todas as deslocações rodoviárias na região de Île-de-France. O tráfego de veículos pesados foi mesmo proibido.

O movimento aeroportos também está a ser perturbado. O governo francês anunciou que 40% dos voos foram cancelados a partir de Roissy-Charles-de-Gaulle e que um em cada quatro voos não descolará do aeroporto de Orly.