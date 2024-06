De Euronews

Pela primeira vez, o partido Reform UK, de Farage, ultrapassa os conservadores do primeiro-ministro Sunak nas sondagens.

Há duas semanas, a campanha de Nigel Farage parecia um fracasso, agora tem grande potencial de virar as eleições no Reino Unido para sempre e quem o diz são as sondagens.

Nigel Farage ultrapassou pela primeira vez o Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak, numa sondagem de opinião antes das eleições britânicas de 4 de julho.

A sondagem realizada pelo YouGov, para o jornal Times, revelou que nas intenções de voto o Reform UK subiu para 19%, contra os 17% anteriores, e o Partido Conservador com 18%. O Partido Trabalhista, na oposição, liderou a sondagem com 37%. O inquérito foi realizado a 2211 pessoas entre os dias 12 e 13 de junho.

A interpretação que muitos estão a fazer desta sondagem é que o partido de Sunak está a perder votos para o partido reformista. O que leva os politólogos a questionar se esta ascensão dos reformistas fará com que os conservadores se posicionem , ainda mais, à direita.

Nigel Farage aumentou a sua popularidade, desde o início do mês de junho quando anunciou a sua candidatura, a oitava a um lugar na Câmara dos Comuns.

Apoiante de Donald Trump, Nigel Farage tornou-se conhecido pela sua campanha pró-Brexit e por defender o endurecimento das políticas de imigração.