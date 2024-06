Afinal, Nigel Farage vai concorrer às eleições no Reino Unido

De Euronews com AP

O ativista pró-Brexit e anti-imigração Nigel Farage regressou à linha da frente da política britânica na segunda-feira, anunciando que vai assumir a direção do partido de direita Reform U.K. e concorrer ao Parlamento nas eleições de 4 de julho.

PUBLICIDADE

Naquela que é a sua oitava tentativa de ganhar um lugar na Câmara dos Comuns, Nigel Farage disse que se vai candidatar na cidade costeira de Clacton-on-Sea.

O anúncio, uma dor de cabeça para o Primeiro-Ministro Rishi Sunak, foi feito poucos dias depois de Farage ter dito que não seria candidato porque era mais importante apoiar o seu aliado Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de novembro.

Apesar de ter algumas hipóteses de derrotar o atual presidente conservador de Clacton e de ser eleito a 4 de julho, reconheceu que o seu maior objetivo é liderar a "verdadeira" oposição a um governo do Partido Trabalhista se o Partido Conservador perder, como muitos esperam.

Farage disse que queria liderar uma "revolta política... um virar de costas ao status quo político".

O seu objetivo é repetir a pressão política populista que pressionou, e depois venceu, o referendo de 2016 sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.

Não posso virar as costas aos milhões de pessoas que me seguiram e acreditaram em mim. Mudei de ideias porque não posso desiludir milhões de pessoas. Nigel Farage Defensor do Brexit

Num discurso de anúncio otimista, Farage, que foi membro do Parlamento Europeu durante mais de 20 anos até ao Brexit, manteve-se fiel ao seu guião familiar de condenar os políticos de carreira, as elites fora de alcance e a imigração em massa.

O político de 60 anos também disse que iria assumir a liderança do Reform, sucessor do Partido Brexit. Esse papel tem sido desempenhado desde que o Reform foi fundado por Richard Tice, com Farage a servir de presidente honorário e figura carismática.

Os conservadores de centro-direita, que estão no poder há 14 anos, estão a lutar contra um sentimento generalizado de sede mudança.

No dia 4 de julho, os eleitores de todo o Reino Unido vão eleger legisladores para ocupar os 650 lugares na Câmara dos Comuns. O líder do partido que conseguir obter uma maioria na Câmara dos Comuns - sozinho ou em coligação - tornar-se-á primeiro-ministro.