Nigel Farage atacado com um batido de banana

Político populista britânico fazia campanha num pub e estava, certamente, mais numa onda de cerveja do que de batido.

PUBLICIDADE

Nigel Farage, o político populista britânico que foi uma das caras da campanha pelo Brexit e que agora procura, pela oitava vez, ser eleito para o parlamento do Reino Unido, foi alvo da ira de uma popular, que lhe atirou o que se apurou ser um batido de banana para a cara. Farage estava a sair de um pub, onde fazia campanha, certamente mais numa onda de cerveja do que de batido, quando a mulher de 25 anos que foi logo detida pela polícia, lhe atirou a bebida para cima.

Farage já foi o rosto do Partido da Independência Britânica e lidera agora o Partido Reformista, antes chamado Partido do Brexit. Depois de ter conseguido aquele que era o seu principal cavalo de batalha - a saída do Reino Unido da União Europeia - mantém uma agenda populista de direita.

As eleições legislativas britânicas decorrem a 4 de julho. A acreditar nas sondagens, os conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak serão destronados pelos trabalhistas de Keir Starmer.