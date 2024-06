Medicamento popular para a obesidade pode ajudar a tratar a apneia do sono

De Euronews com AP

O tirzepatide é comercializado como Mounjaro e Zepbound pela farmacêutica Eli Lilly e pertence à mesma classe de medicamentos que a semaglutida.

PUBLICIDADE

De acordo com um novo estudo, um medicamento popular para perder peso pode ajudar as pessoas que sofrem de um distúrbio grave do sono.

De acordo com um novo estudo, o tirzepatide, medicamento que faz parte do Zepbound, um fármaco para emagrecer, e do Mounjaro, tratamento para a diabetes, parece reduzir a gravidade da apneia do sono.

Os resultados foram publicados na semana passada no New England Journal of Medicine e incluíram 469 pessoas com obesidade e apneia obstrutiva do sono (AOS).

A AOS é uma doença em que as pessoas deixam de respirar enquanto dormem porque o tecido da garganta relaxa e colapsa durante o sono, bloqueando total ou parcialmente as vias respiratórias.

O tirzepatide também reduziu o peso e melhorou a tensão arterial em doentes com obesidade que tomaram o medicamento durante um ano.

Metade deles utilizava o que é normalmente conhecido como máquina CPAP, que fornece oxigénio através de uma máscara para manter as vias respiratórias abertas durante o sono, enquanto o outro grupo incluía pessoas para as quais a máquina CPAP tinha falhado ou não era tolerada.

Os doentes que receberam injeções semanais de tirzepatide reduziram o número de episódios por hora em que a sua respiração abrandou ou parou durante o sono em cerca de metade, para quase 60%, em comparação com cerca de 10% nas pessoas que receberam um medicamento simulado.

De acordo com a investigação, cerca de metade dos doentes que tomaram tirzepatide reduziram os episódios de apneia o suficiente para resolver potencialmente a doença, em comparação com cerca de 16% dos que utilizaram o medicamento placebo.

Os doentes que tomaram o medicamento também perderam entre 18% e 20% do seu peso corporal e apresentaram melhorias na pressão arterial e numa condição em que o oxigénio no sangue diminui durante o sono.

Os pacientes também relataram um sono melhor e menos distúrbios do sono, segundo o estudo.

O fabricante do medicamento, Eli Lilly and Co., pagou a investigação e vai pedir às autoridades reguladoras dos EUA que alarguem a utilização do medicamento ao tratamento da apneia do sono moderada a grave.

Poderá o medicamento ser utilizado no futuro para tratar a apneia do sono?

"Os resultados do estudo demonstraram a capacidade do tirzepatide para tratar tanto a obesidade como a apneia do sono, oferecendo uma solução de tratamento eficaz e abrangente", afirmou Atul Malhotra, professor de medicina na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia em San Diego e principal autor do estudo.

"O seu potencial para ser utilizado em conjunto ou independentemente do CPAP pode revolucionar a forma como gerimos estas condições interligadas. Estas descobertas mostram o potencial para o primeiro tratamento medicamentoso altamente eficaz para a apneia do sono", afirmou Malhotra num comunicado.

Num editorial que o acompanha, Sanjay Patel, especialista em medicina do sono da Universidade de Pittsburgh, advertiu que o facto de o tirzepatide poder tratar a apneia do sono em doentes do mundo real "permanece pouco claro" devido à forma como a melhoria é medida.

Paul Peppert, da Universidade de Pittsburgh, alertou para o facto de o custo e o acesso continuarem a ser obstáculos à utilização do medicamento e de a sua inclusão no tratamento poder exacerbar as disparidades raciais e outras na abordagem da apneia do sono.

Investigador na área da medicina do sono na Universidade de Wisconsin, Peppert, que não participou no estudo, afirmou que a perda de peso é há muito recomendada como forma de reduzir a gravidade da apneia do sono, aumentando a capacidade pulmonar, reduzindo a gordura nas vias respiratórias e melhorando a utilização do oxigénio.

"Espero que estes medicamentos possam ser usados como uma ferramenta para tratar muitos dos resultados estabelecidos da obesidade", disse Peppard.