Iranianos começam a votar para substituir presidente que morreu num acidente de helicóptero

Ebrahim Raisi, de 63 anos, morreu no acidente de helicóptero de 19 de maio, que também matou o Ministro dos Negócios Estrangeiros do país e outras pessoas.

Os iranianos são chamados às urnas, na sexta-feira, numa eleição antecipada para substituir o falecido presidente Ebrahim Raisi, que morreu num acidente de helicóptero no mês passado, numa altura em que a apatia pública se tornou generalizada na República Islâmica, após anos de problemas económicos, protestos em massa e tensões no Médio Oriente.

Os eleitores têm de escolher entre candidatos da linha dura e um político pouco conhecido que pertence ao movimento reformista do Irão, que procura mudar a teocracia xiita a partir do seu interior.

Tal como tem acontecido desde a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres e os que apelam a mudanças radicais foram excluídos do escrutínio e a votação em si não será supervisionada por observadores reconhecidos internacionalmente.

A votação ocorre num momento em que o Médio Oriente está sob tensão devido à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

Em abril, o Irão lançou o seu primeiro ataque direto, de sempre, contra Israel por causa da guerra em Gaza, enquanto os grupos de milícias que Teerão arma na região - como o Hezbollah libanês e os rebeldes Houthi do Iémen - estão envolvidos nos combates e intensificaram os seus ataques.

Entretanto, o Irão continua a produzir urânio, a níveis próximos do grau de pureza, para armas e mantém uma reserva suficientemente grande para construir - se assim o desejar - várias armas nucleares.

Embora o líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, de 85 anos, tenha a última palavra em todos os assuntos de Estado, os presidentes podem orientar as políticas do país para o confronto, ou para a negociação, com o Ocidente.

Recorde de baixa participação eleitoral

Dado o recorde de baixa participação nas últimas eleições, ainda não é claro quantos iranianos participarão na votação de sexta-feira.

O ministro do Interior, Ahmad Vahidi, responsável pela supervisão do ato eleitoral, anunciou a abertura de todas as urnas às 8 horas locais. Khamenei fez uma das primeiras votações da eleição, apelando à participação do público.

"A participação das pessoas com entusiasmo e o aumento do número de eleitores é uma necessidade definitiva para a República Islâmica", disse Khamenei.

Mais tarde, a televisão estatal transmitiu imagens de locais de voto em todo o país com filas modestas.

Apoiantes do Presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, o mais proeminente candidato da linha dura às eleições presidenciais. Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Os analistas descrevem a corrida como uma disputa a três. Há dois elementos da linha dura, o antigo negociador nuclear Saeed Jalili e o presidente do parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf. Um clérigo xiita, Mostafa Pourmohammadi, também se manteve na corrida, apesar das fracas sondagens.

Há ainda o candidato reformista Masoud Pezeshkian, que se aliou a figuras como o antigo Presidente Hassan Rouhani, sob cuja administração Teerão celebrou o histórico acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais.

O acordo nuclear acabou por se desmoronar e a linha dura voltou a estar firmemente no leme.

Uma maior afluência às urnas poderia aumentar as hipóteses de Pezeshkian, um cirurgião cardíaco de 69 anos que procura um regresso ao acordo atómico e melhores relações com o Ocidente.

Mas ainda não é claro se Pezeshkian conseguirá ganhar o impulso necessário para atrair os eleitores às urnas. Houve apelos a um boicote, incluindo o do Prémio Nobel da Paz Narges Mohammadi, que se encontra preso. Entretanto, Khamenei já emitiu um aviso velado a Pezeshkian e aos seus aliados sobre o seu desejo de se aproximarem dos Estados Unidos.

O que saber sobre as eleições

Mais de 61 milhões de iranianos com mais de 18 anos podem votar, dos quais cerca de 18 milhões têm entre 18 e 30 anos.

A lei iraniana exige que o vencedor obtenha mais de 50% de todos os votos expressos. Se tal não acontecer, os dois candidatos mais votados passarão a uma segunda volta uma semana mais tarde.

No entanto, muitos conheciam-no pelo seu envolvimento nas execuções em massa que o Irão levou a cabo em 1988 e pelo seu papel na sangrenta repressão da dissidência que se seguiu aos protestos contra a morte, em 2022, de Mahsa Amini, uma jovem detida pela polícia por alegadamente usar de forma incorreta o véu obrigatório, ou hijab.