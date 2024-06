Alguns membros do partido de direita Les Républicains juntaram-se à extrema-direita, o que criou uma base de apoio mais alargada em França. Para alguns, isto mostra que há um apoio mais fraco para bloquear a extrema-direita do governo.

Numa quinta de uma cidade rural nos arredores de Lyon, a sobrinha de Marine Le Pen, figura de proa da extrema-direita, apareceu para apoiar um candidato local às próximas eleições legislativas.

Alexandre Humbert Dupalais é um dos 62 candidatos do partido de direita francês Les Républicains, que se juntou ao líder do partido, Eric Ciotti, numa polémica aliança com a extrema-direita Rassemblement National (RN).

Mas neste círculo eleitoral a sul de Lyon, um outro candidato de direita é apoiado pela direita histórica e pelo presidente da região, Laurent Wauquiez.

É um exemplo local do drama que se desenrolou a nível nacional quando o partido Les Républicains (LR) tentou afastar Ciotti, depois de este ter tentado fazer uma aliança com a extrema-direita, na sequência do seu sucesso nas eleições europeias.

Alguns dos eleitores que se apresentaram a Humbert Dupalais na quinta-feira disseram que também tinham ouvido a candidata da direita, Cindy Ferro, de 20 anos, apoiada pelo presidente da câmara da cidade de Mornant, onde se realizou a reunião.

Outros estavam lá para ver Marion Maréchal, que recentemente foi excluída do partido de extrema-direita de Eric Zemmour, Reconquête, por tentar fazer uma aliança com o RN, partido que deixou em 2017.

"Agradeço a Eric Ciotti, que também tornou possível quebrar este bloqueio sanitário e permitir que nos juntássemos, apesar de ainda estarmos separados, mesmo concorrentes, há apenas algumas semanas", disse Maréchal à Euronews.

Alexandre Humbert Dupalais (esq) e Marion Maréchal (dir) Euronews

A eurodeputada disse que conseguiram chegar a acordo sobre um programa que se centra na política de imigração, no regresso da autoridade do Estado e na questão do poder de compra.

"Penso que há um grande momento de clareza para os eleitores de direita, hoje, eles vêem claramente que, por um lado, há os Les Républicains (LR), que continuam a escolher uma aliança com o centro, e por outro, aqueles que agora escolhem a união da direita com o Rassemblement national", acrescentou.

O jornal francês Le Monde tinha noticiadoanteriormente que a lista de Ciotti incluía candidatos próximos de Marécha ou do partido de Zemmour, sendo poucos os que provêm do LR.

Humbert Dupalais disse à Euronews que faz campanha pela direita tradicional desde os 16 anos e afirmou que pensava que os membros do partido LR iriam seguir Ciotti.

Em vez disso, o partido tentou substituí-lo devido ao facto de se ter aliado à extrema-direita.

Crescimento da extrema-direita "é previsível"

Há anos que o apoio ao Rassemblement National tem vindo a aumentar em França, tendo-se acentuado desde que Marine Le Pen lhe deu um novo nome. Le Pen chegou duas vezes à segunda volta das eleições presidenciais, contra Emmanuel Macron, e aumentou significativamente a sua pontuação em 2022, com um recorde de 41% dos votos.

Nas eleições europeias do início deste mês, o partido liderado por Jordan Bardella, de 28 anos, ficou em primeiro lugar em mais de 90% das cidades francesas e poderá obter a maioria dos votos nas eleições legislativas de 30 de junho e 7 de julho.

O pai de Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que liderou o partido desde o seu início, em 1972, até 2011, obteve 17% dos votos em 2002, contra 82% de Jacques Chirac.

O velho Le Pen foi multado várias vezes por ter desvalorizado o Holocausto e a sua filha excluiu-o do partido, numa tentativa de o "desdemonizar". As origens históricas do partido remontam, no entanto, a um movimento neofascista francês.

Os Verdes franceses apelaram recentemente ao partido de Macron para bloquear a extrema-direita na segunda volta das eleições legislativas, com uma estratégia anteriormente utilizada para eleger o Presidente, mas este "bloco republicano" parece estar a enfraquecer.

Desde a presidência de Nicolas Sarkozy, "vários líderes de direita afirmaram explicitamente que, no caso de um duelo da esquerda com a Frente Nacional, agora Rassemblement National , não iriam votar, ou falar, contra o RN", disse Stéphane Cadiou, professor de ciência política na Universidade de Lyon 2.

"Por isso, as fissuras na frente republicana [para bloquear a extrema-direita] são relativamente antigas", acrescentou.

"Durante 20 anos, vimos a extrema-direita crescer em pequenas cidades, cidades suburbanas. Por isso, era previsível que, um dia ou outro, o Rassemblement Nacional viesse a disputar o primeiro lugar com os partidos políticos tradicionais."

"O Rassemblement Nacional está a ancorar-se cada vez mais num eleitorado heterogéneo, ou seja, está a mover-se cada vez mais para diferentes categorias da população e é isso que lhe permite ter esta base muito mais ampla do que tinha", acrescentou.

Os eleitores de esquerda em Lyon disseram à Euronews que estavam muito assustados com a perspetiva de a extrema-direita estar tão perto do poder, citando a origem do partido e as suas opiniões duras sobre a imigração, mas tentaram ser positivos sobre as perspetivas da nova coligação de esquerda, a Nova Frente Popular, que está atualmente em segundo lugar nas sondagens.

Os apoiantes do RN, em Mornant, não querem ouvir nada sobre o seu candidato ou sobre o programa representar um "extremo", com a maioria a dizer que só gostariam de impedir, o que consideram ser, um partido de extrema-esquerda de chegar ao topo das sondagens.

Muitos também estão fartos da política de Macron, citando a crise dos Coletes Amarelos, e a impopular reforma das pensões.

"Acho que o país precisa de algo para acontecer, precisamos de mudança", disse Alexandre, um eleitor de 48 anos de Beauvallon, a cidade mais próxima.