França: milhares de mulheres saem às ruas em protesto contra a extrema-direita

De Euronews

Manifestantes dizem recear que eventuais cortes nos subsídios públicos tenham "impacto direto" nas mulheres. Grupos temem também alterações à lei do aborto.

PUBLICIDADE

Milhares de mulheres saíram à rua em várias cidades de França, no domingo, para protestar contra o Rassemblement National (RN) de Marine Le Pen, partido de extrema-direita, numa altura em que as sondagens indicam que o partido poderá ganhar as próximas eleições legislativas.

A perspetiva de uma maioria absoluta ou relativa para o RN na Assembleia Nacional faz com que as manifestantes receiem que os cortes nos subsídios públicos tenham um "impacto direto" nas mulheres, segundo as participantes nas ações de protesto em Paris.

Em março, a França consagrou o direito ao aborto na sua Constituição, um facto inédito a nível mundial, mas alguns deputados do RN opuseram-se à legislação, o que suscitou preocupações entre o público sobre as atitudes do partido em relação aos direitos das mulheres.