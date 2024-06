Agricultores bloqueiam fronteiras entre França e Espanha

De Euronews

O novo protesto, que está a causar o caos no trânsito entre os dois países, surge a poucos dias das eleições europeias.

A poucos dias das eleições europeias, os protestos dos agricultores voltaram a provocar o caos no trânsito do continente.

Num esforço coordenado de agricultores espanhóis e franceses, cerca de uma centena de tratores bloquearam a fronteira entre Espanha e França. Obstruíram sete pontos de passagem principais que se estendem desde a região basca até à Catalunha.

As autoridades anunciaram grandes perturbações e encorajaram os condutores a adiar as viagens ou a utilizar outros meios de transporte.

Os protestos dos agricultores têm vindo a agitar a Europa desde há meses.

O setor manifesta-se contra as consequências do Pacto Ecológico Europeu, nomeadamente o aumento do custo da energia. Os agricultores exigem também maior segurança alimentar para os produtos que entram na Europa.

Pedem ainda aos legisladores da UE que implementem uma lei europeia que favoreça os produtos locais.