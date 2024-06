Euro 2024: Portugal defronta Eslovénia nos oitavos após derrota com a Geórgia

De Euronews

Empate garantiu o apuramento da Roménia e da Eslováquia. Bélgica encontra França nos oitavos de final, após passar em segundo lugar no Grupo E. No Grupo F, a Geórgia conseguiu passar aos oitavos com uma vitória por 2-0 a Portugal. Chéquia fica pelo caminho, após vitória da Turquia.

PUBLICIDADE

A Roménia e a Eslováquia conseguiram o empate 1-1 que levou ambas as equipas aos oitavos de final do Euro 2024, com os romenos a liderarem o Grupo E à frente da Bélgica.

A Roménia subiu ao topo do grupo com a Eslováquia em terceiro porque a Bélgica empatou 0-0 com a Ucrânia, que foi eliminada. Com este resultado, a Bélgica vai defrontar a França nos oitavos de final.

A Eslováquia assumiu a vantagem aos 24 minutos quando Ondrej Duda apontou um poderoso cabeceamento para o canto da baliza. Mas Răzvan Marin acabou por igualar o marcador na grande penalidade convertida aos 37 minutos, após indicação do VAR.

Na segunda parte o resultado não se alterou, deixando ambas as seleções a festejar, apesar de os romenos terem mais razões para celebrar. O país vai agora jogar na fase eliminatória pela primeira vez desde o Euro 2000.

Já no Grupo F, Portugal perdeu frente à Geórgia e somou a primeira derrota na competição. Os georgianos apuram-se para os oitavos de final na primeira participação num Europeu e vão encontrar-se com Espanha já no domingo, dia 30.

Depois de um arranque desastroso, após Kvaratskhelia ter marcado no primeiro minuto de jogo, na segunda parte a Geórgia conseguiu aumentar a vantagem graças a uma grande penalidade que lhe garantiu a passagem à fase que se segue do europeu.

No outro jogo que fechou a fase de grupos, a Turquia venceu a Chéquia, assegurando o segundo lugar do Grupo F, obrigando os checos a dizerem adeus ao Euro 2024. Çalhanoğlu, Souček e Cenk Tosun marcaram os golos da partida (1-2).