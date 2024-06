De Euronews com AP

A Suíça está qualificada para os oitavos de final depois de ter empatado com a Alemanha, enquanto um golo tardio da Hungria manda a Escócia para casa.

Hungria 1-0 Escócia: golo aos 90+10' parte o coração dos escoceses

Um golo dramático nos descontos fez com que a Hungria vencesse a Escócia por 1-0 no Euro 2024 e acabasse com as esperanças do adversário de chegar aos oitavos-de-final de um grande torneio pela primeira vez na história.

Kevin Csoboth, que entrou no final da partida, marcou o seu primeiro golo internacional no décimo minuto de compensação e garantiu à Hungria o terceiro lugar do Grupo A, atrás da Alemanha e da Suíça.

Mas a Hungria enfrenta agora uma espera ansiosa para ver se os três pontos serão suficientes para chegar aos oitavos-de-final do Euro 2024 como um dos quatro melhores terceiros. A Hungria só ficará a saber se continua em prova na quarta-feira, quando terminar a última ronda de jogos da fase de grupos.

No entanto, se a Hungria progredir, parece improvável que o avançado Barnabás Varga participe depois de uma lesão grave.

A Escócia foi eliminada depois de ter terminado em último lugar do grupo, com apenas um ponto obtido num empate com a Suíça. Além disso, sofreu uma dura derrota por 5-1 frente à Alemanha na estreia no Euro 2024.

Húngaro Barnabás Varga abandona o relvado numa maca depois de se ter lesionado durante um jogo do Grupo A entre a Escócia e a Hungria no Euro 2024 AP Photo/Antonio Calanni

Varga chocou com o guarda-redes escocês Angus Gunn a meio da segunda parte e os seus companheiros de equipa ergueram cobertores para proteger o jogador enquanto este era assistido pela equipa médica, perante o olhar geral de preocupação.

Os adeptos das duas equipas aplaudiram quando Varga foi retirado de maca após uma paragem de cerca de 10 minutos.

Apesar de ambas as equipas precisarem da vitória em Estugarda, as oportunidades de golo foram escassas.

A Escócia teve maior posse de bola, mas não conseguiu fazer dano à Hungria. Os dois guarda-redes tiveram de fazer defesas num caótico período de 10 minutos de descontos, antes de Kevin Csoboth conseguir a vitória.

O jogador iniciou o contra-ataque e, com a Escócia em desvantagem numérica, encontrou Roland Sallai sem marcação, antes de correr para a área para receber o passe de volta e rematar para o canto, provocando festejos efusivos entre os jogadores e adeptos húngaros.

Kevin Csoboth, da Hungria, festeja depois de marcar golo tardio no jogo do Grupo A entre a Escócia e a Hungria no Euro 2024 AP Photo/Matthias Schrader

Alemanha 1 x 1 Suíça: Cabeça de Füllkrug no final do jogo garante o primeiro lugar

A Mannschaft terminou em primeiro lugar no Grupo A depois de empatar com a Suíça nos descontos com um golo de Niclas Füllkrug.

Füllkrug subiu bem alto numa área lotada para cabecear para o canto mais distante da baliza, ultrapassando o guarda-redes suíço Yann Sommer, após um cruzamento de outro suplente, David Raum.

A Suíça tinha impressionado ao ter defendido quase até ao fim um golo aos 28 minutos, com um remate de Dan Ndoye. O extremo suíço atua no Bolonha, o clube italiano em ascensão que se qualificou para a sua primeira Liga dos Campeões/Taça Europeia em 60 anos.

Dan Ndoye, da Suíça, festeja depois de marcar o primeiro golo da sua equipa durante um jogo do Grupo A entre a Suíça e a Alemanha no Euro 2024 AP Photo/Themba Hadebe

Niclas Fuellkrug, da Alemanha, festeja com os colegas de equipa depois de marcar o primeiro golo da sua equipa durante jogo do Grupo A entre Suíça e Alemanha no Euro 2024 AP/Darko Vojinovic

O empate significa que a Suíça se qualificou para os oitavos-de-final, uma vez que terminou em segundo lugar no grupo com quatro pontos, atrás da Alemanha com seis.

A Suíça vai a Berlim no sábado para abrir os oitavos-de-final contra o segundo classificado do Grupo B - provavelmente a Itália ou a Croácia - enquanto a Alemanha vai a Dortmund no mesmo dia para defrontar o segundo classificado do Grupo C da Inglaterra.

O muito criticado terreno de jogo do Waldstadion comportou-se melhor no domingo e o teto permaneceu fechado para o proteger, embora não esteja prevista mais chuva durante pelo menos cinco dias.

O relvado foi cortado durante os dois jogos anteriores do Euro 2024 em Frankfurt. Parece não ter assentado bem desde que foi colocado em novembro, depois de o estádio ter recebido dois jogos da NFL.