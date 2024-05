Estudantes de Milão montam acampamento em solidariedade com a Palestina

De Euronews

Os protestos estudantis prosseguem em toda a Europa, com a polícia a entrar em confronto com os estudantes em Amesterdão.

Um grupo de estudantes montou um acampamento no pátio da Universidade de Milão para manifestar a sua solidariedade com a Palestina.

"Exigimos que a Universidade e o governo deixem de ser cúmplices dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade cometidos por Israel contra a população palestiniana", disse um estudante através de um megafone.

Os manifestantes desfraldaram uma bandeira palestiniana no edifício principal da Universidade e plantaram uma oliveira no pátio em sinal de paz.

A polícia ficou nas proximidades a observar as atividades, mas não interveio.

Em Amesterdão, nos Países Baixos, os manifestantes pró-palestinianos saíram à rua na sequência de grandes protestos na universidade local.

A manifestação começou na quinta-feira à noite, perto do campus da Universidade de Amesterdão, em Roeterseiland. Vários milhares de manifestantes caminharam em direção ao centro da cidade, onde entraram brevemente em confronto com as forças policiais.

No início da semana, 120 pessoas foram detidas e foram utilizados bulldozers para retirar os estudantes do campus.

Na quarta-feira, o chefe da polícia de Amesterdão, Frank Paauw, disse aos meios de comunicação locais que a universidade tinha sofrido "danos significativos" em resultado dos protestos.

Os membros do pessoal da universidade criticaram a reação, afirmando que a polícia tinha demonstrado "uma violência sem precedentes" para com os estudantes e o pessoal.

Entre outras reivindicações, os estudantes pedem que a universidade corte os laços com Israel na sequência da sua campanha militar em Gaza.

Os protestos dos estudantes têm vindo a ganhar força em toda a Europa. Os protestos surgem numa altura em que os estudantes dos EUA criaram acampamentos semelhantes para protestar contra Israel e em solidariedade com Gaza.

A guerra entre Israel e o Hamas entrou no sétimo mês depois de o grupo militante palestiniano ter atacado o sul de Israel, matando 1200 pessoas. A operação militar de retaliação de Israel matou mais de 34.700 palestinianos, segundo as autoridades sanitárias locais, e devastou a Faixa de Gaza.