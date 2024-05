Supersondagem Euronews: Partido de Mitsotakis lidera destacado na Grécia

De Euronews

Partido Nova Democracia (PPE), atualmente no poder, tem uma larga vantagem sobre o Syriza e o PASOK nas intenções de voto para as eleições europeias.

Um ano após as eleições nacionais, o atual governo de centro-direita da Grécia parece pronto a confirmar a popularidade nas eleições europeias do próximo dia 9 de junho.

O partido Nova Democracia do primeiro-ministro Kiriakos Mitsotakis, filiado no Partido Popular Europeu, está no topo das intenções de voto dos gregos, de acordo com a supersondagem da Euronews.

A força política de Mitsotakis ganhou 3 pontos percentuais em dois meses, entre 1 de março e 1 de maio de 2024. É uma exceção, uma vez que, em quase toda a UE, as forças políticas no poder estão a perder pontos, segundo as sondagens de opinião.

Os conservadores moderados estão muito à frente dos rivais de esquerda e centro-esquerda, do Syriza e do PASOK, respetivamente, em segundo e terceiro lugar nesta supersondagem.

A distância entre o candidato de centro-direita e o candidato do Syriza, Stefanos Kasselakis, é de mais de 20 pontos percentuais. As duas forças de esquerda moderada, Syriza e PASOK, lutam entre si no que alguns chamam uma competição eleitoral fratricida.

O partido de Mitsotakis deverá dar mais um lugar ao PPE. O Syriza e os comunistas gregos poderão confirmar os quatro lugares que têm na bancada da Esquerda Europeia e o PASOK deverá fornecer mais dois deputados ao grupo dos Socialistas e Democratas.

O partido Solução Grega deverá crescer e enviar para os Conservadores e Reformistas Europeus dois eurodeputados, mais um do que na legislatura cessante.

Depois das restrições impostas aos partidos de extrema-direita, os votos nas forças ultraconservadoras poderão ser absorvidos pela Nova Democracia, apesar do recente passo dado pelo governo, que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A candidatura de Fredi Beleri pode vir a dar um impulso à Nova Democracia. Trata-se de um autarca albanês de origem grega, que está detido na Albânia por corrupção. Se Beleri conseguir ser eleito para o Parlamento Europeu, terá imunidade parlamentar. A causa pela libertação do autarca tornou-se muito popular entre os gregos e pode vir a azedar as relações entre a Grécia e a Albânia.