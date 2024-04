De Euronews com EBU

Kyriakos Mitsotakis apelou aos eleitores gregos para não deixarem de votar nas eleições europeias de junho e destacou as dificuldades que o país atravessa.

PUBLICIDADE

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, apresentou os 42 candidatos do Nova Democracia, atual partido no poder, para as eleições europeias de junho. A apresentação ocorreu num evento no auditório de Atenas, na segunda-feira.

Para além de apresentadores de televisão, jornalistas e medalhados olímpicos, o boletim de voto do Nova Democracia inclui também o antigo presidente da câmara de Himara, na Albânia, Fredi Beleri. O político de etnia grega está atualmente a cumprir uma pena de dois anos de prisão por compra de votos.

O primeiro-ministro da Grécia pediu aos eleitores gregos para prestarem também atenção aos candidatos menos conhecidos e apelou para que não deixem de votar nas eleições europeias, destacandoa instabilidade geopolítica e os desafios financeiros que o país atravessa.

"As coisas tornaram-se muito difíceis. O nosso país está numa zona de conflito. Há grandes desafios financeiros. Desafios relacionados com a revolução tecnológica e a crise climática que somos chamados a enfrentar, com a Europa a recuperar e a tentar desempenhar um papel de liderança. É muito importante que a voz forte do nosso país seja ouvida nesta Europa em mudança. É por isso que vamos votar nas eleições de 9 de junho", afirmou Mitsotakis.

No entanto, segundo as agências internacionias, as principais razões que podem levar os eleitores gregos às assembleias de voto estão relacionadas com a inflação e o aumento do custo de vida.

"O governo diz que vai ajudar os agricultores com o preço dos fertilizantes. Mas não vimos nada até agora. Vamos castigá-los nestas eleições porque não fizeram nada contra os preços elevados", disse um agricultor grego, em entrevista à Euronews.