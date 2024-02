Grécia torna-se primeiro país cristão ortodoxo a legalizar casamento de pessoas do mesmo sexo

De Euronews

O parlamento da Grécia aprovou na quinta-feira o casamento pelo civil entre pessoas do mesmo sexo. Legislação também prevê que casais homossexuais possam adotar, mas deixa de fora o recurso a barrigas de aluguer.

O parlamento grego aprovou na quinta-feira a legalização do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Uma conquista para a comunidade LGBT do país apesar da resistência da influente Igreja Ortodoxa grega.

As sondagens mostraram que a maioria dos gregos era a favor do projeto de lei apresentado pelo governo de centro-direita e apoiado por quatro partidos de esquerda, incluindo o Syriza.

Dos 300 deputados gregos, 176 votaram a favor, 76 votaram contra e 2 abstiveram-se. Os restantes 46 deputados não estiveram presentes na votação.

Para o chefe do executivo, este também é um importante avanço para a igualdade.

"Hoje é um dia de alegria porque, a partir de amanhã, mais uma barreira entre nós será removida para criar uma ponte de coexistência num Estado livre com cidadãos livres", declarou o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

O projeto de lei concede o direito de adotar, mas impede que casais homossexuais recorram a barrigas de aluguer para terem filhos.

A questão dividiu os gregos, com a Igreja Ortodoxa a assumir um papel de destaque nas manifestações contra o projeto de lei e as organizações LGBT a lideraram as marchas em apoio à legislação. Esta quinta-feira, opositores e apoiantes convocaram mobilizações separadas à porta do parlamento grego.