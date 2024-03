Onde é que as casas são mais caras na Europa e quanto é que as pessoas estão dispostas a gastar?

De Eloise Hardy

Novos dados revelam onde a habitação é mais cara na Europa - e o montante que as pessoas gastam para ter um teto, que varia significativamente em todo o continente.

Os finlandeses são os que mais gastam em habitação, seguidos de perto pelos britânicos, de acordo com a Resolution Foundation.

O grupo de reflexão britânico concluiu que os finlandeses gastam 24% das suas despesas totais em habitação - muito mais do que a média da UE, que é de 15%.

Os dados combinam o custo da renda efetivamente paga com uma estimativa do custo da habitação que os proprietários pagariam se alugassem a sua casa no mercado livre - conhecida como "renda imputada".

Em contrapartida, a habitação na Polónia tem a percentagem de despesas mais baixa de todos os países da OCDE, com apenas 6%.

A maior rubrica de despesa em todos os países, com exceção de um, foi a das rendas imputadas para habitação. A Polónia é a exceção, onde a eletricidade, o gás e outros combustíveis foram considerados como a maior despesa. A forte dependência da Polónia dos combustíveis fósseis levou a que os preços grossistas da eletricidade fossem dos mais elevados da Europa após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

As perspetivas da Resolution Foundation em matéria de habitação utilizaram dados da OCDE para comparar as estatísticas da habitação nas economias nacionais.

Embora os dados internacionais sobre a área útil por pessoa sejam escassos, países como a França e a Alemanha - ambos relativamente semelhantes em termos de dimensão, população e desenvolvimento económico - consomem uma quantidade semelhante de espaço habitacional, com 43 m2 em França (em 2020) e 46 m2 na Alemanha (em 2017).

A proporção de casas mais antigas, anteriores à guerra (construídas antes de 1946), também tem um efeito marcante na qualidade da habitação. As casas construídas antes da guerra, por exemplo, não são tão bem isoladas e, por conseguinte, são mais propensas à humidade.

A Grécia é o país europeu com a percentagem mais baixa de casas construídas antes da guerra, com apenas 8%, o que se deve, em grande parte, às soluções radicais implementadas após o fim da guerra.

Mas o aumento dos preços das casas e das rendas - em grande parte devido ao aumento da procura por parte de compradores estrangeiros e ao crescimento económico contínuo - está a tornar mais difícil para os gregos entrarem ou subirem na escada da propriedade. Uma sondagem recente da Euronews revelou que a luta contra a subida dos preços é a principal questão para os eleitores nas próximas eleições europeias, com 68% dos inquiridos a considerarem-na uma prioridade.

Uma faixa com as palavras "Solidariedade acima da propriedade" é colocada num edifício residencial, durante uma manifestação em Lisboa, sábado, 1 de abril de 2023 Associated Press

A seguir ao Reino Unido, a Bélgica tem a segunda maior proporção de habitações anteriores à guerra, seguida de perto pela Dinamarca.

O organismo também traçou a relação entre a prosperidade global de uma nação e a quantidade de serviços de habitação que consome.

O consumo de habitação na Polónia foi o mais elevado, seguido da Grécia e da República Checa. Os agregados familiares do Reino Unido, em relação à prosperidade global do país, consomem muito menos habitação do que os agregados familiares de todas as outras economias da OCDE, exceto a Colômbia - de longe o membro mais pobre do grupo.

Onde é que o preço da habitação é mais elevado?

No entanto, o preço da habitação é mais elevado no Reino Unido, em relação aos níveis gerais de preços do país, seguido da Nova Zelândia, Austrália e Irlanda. A Polónia e a Grécia estão ambas muito abaixo da média da OCDE, com o baixo custo da habitação a explicar parcialmente o seu elevado consumo de habitação.

Na Europa, os preços das casas foram os que mais subiram na Turquia - os números mostram que os preços das casas turcas são 12 vezes mais elevados do que eram há nove anos, em termos nominais. Este facto coloca um apartamento em Istambul em estreita concorrência com as famosas e caras Paris e Londres.

Entre os países membros da OCDE, os países do norte da Europa, como a Suécia e a Finlândia, registaram a menor variação, com aumentos superiores a 4% nos preços nominais da habitação desde 2015.

A Turquia é seguida de perto pela Hungria, onde os preços são 166% superiores aos registados em 2015.