Desde a recolha de alimentos até à natação e à observação das estrelas, as mulheres são livres de organizar as suas próprias férias neste acampamento único em Quercy.

Ao passear pelos terrenos do seu castelo francês numa noite do verão passado, Philippa Girling ficou aliviada ao ouvir o som de risos.

Mais concretamente, risos de mulheres. Foi precisamente este o objetivo que a diretora executiva do Camp Château se propôs ao fundar um campo de férias só para mulheres e, nessa primeira noite, o riso ecoou pelo relvado.

Agora, no seu segundo ano, não há dúvida de que o acampamento na região sudoeste de Quercy é um sucesso. No outono, 500 campistas felizes terão passado pelas portas do antigo Château de Béduer. A lista de espera para o verão de 2025 tem 11.000 nomes.

"Passei de entusiasmada a sentir-me mal pelas pessoas que estão na lista de espera e que nunca poderão vir, porque demoraria 20 anos a ser limpa", conta à Euronews Travel.

Com apenas dois anos de existência, Girling e as suas co-fundadoras estão a pensar em expandir o projeto para que mais mulheres possam ter o descanso e a tranquilidade que merecem no acampamento.

O que tem de especial um campo de férias só para mulheres?

A razão de ser do Camp Château é muito simples: proporcionar às mulheres uma experiência de acampamento de verão alegre e com tudo incluído.

Depois de 30 anos a voar alto na banca - "uma indústria muito patriarcal" - Girling estava cansada da forma como as mulheres e as minorias são pressionadas a integrarem-se.

"Criámos o Camp Château com a ideia de que se pode chegar e não trabalhar em si próprio", afirma. "Pode simplesmente relaxar, organizar a sua experiência, fazer o que lhe trouxer alegria, tranquilidade e algum tempo de descanso."

Cada sessão dura seis dias, e os campistas têm uma abundância de actividades instruídas à escolha, tais como a recolha de alimentos, fabrico de velas, degustação de queijo, passeios a cavalo, ioga e discoteca silenciosa.

As mulheres desfrutam de uma aula de fabrico de bombas de banho. Camp Château

Pode fazer tantas ou tão poucas destas "actividades electivas" em pequenos grupos quantas quiser, sendo que algumas mulheres preferem passar a maior parte do tempo simplesmente deitadas à beira da piscina.

"As mulheres, quando estão juntas, são fantásticas", diz Girling, que cresceu no sul de Inglaterra, passando frequentemente férias em Quercy, e que agora vive na Califórnia.

O acampamento de 50 pessoas é sociável, claro, com beliches partilhados no château ou tendas de glamping para dois. O jantar é servido em massa no Grande Salão todas as noites, com a hora do apéro para os que querem bebericar e conversar.

Mas a tónica é colocada na autodeterminação. Não há necessidade de se preocupar com quebra-gelos ou com uma barragem de diversão organizada neste idílio francês.

Um quarto de beliche no interior do Château de Béduer. Camp Château

"Todo o design do Camp Château é para que naturalmente conheça pessoas se quiser", diz Girling. Mas também há espaço para estar sozinho: "Tentamos que seja realmente muito permitido fazer o que é preciso, mas que sejamos gentis uns com os outros."

Quase assim que chegam, Girling vê os ombros das pessoas caírem. "É uma sensação instantânea de alívio, porque a maioria das mulheres, mesmo quando está de férias, está a organizar tudo", diz ela.

No Camp Château, tudo o que precisa de decidir é se é altura de relaxar ou de se divertir.

A quem se destina o Camp Château?

São bem-vindas mulheres de todos os sectores da vida. Não é de surpreender que seja popular entre os americanos, atraídos pelo ambiente histórico. No entanto, quando falamos no início de agosto, o campo estava a acolher uma mistura eclética de campistas de Andorra, Canadá, Egito, Inglaterra e Nigéria.

As idades variam entre os 19 e os 70 anos (com um limite mínimo de 21 anos para os hóspedes sem acompanhante).

Muitos dos que chegam são viajantes individuais - alguns veteranos, outros novatos que vêem o Camp Château como um ambiente seguro para testar o seu desejo de viajar.

Passeios a cavalo no Camp Château. Camp Château

Também chegam pequenos grupos, e mães e filhas - Girling adora particularmente estas duplas porque "uma delas pensou na outra".

A própria filha de Girling, Leah Lykins, é co-fundadora e traz a sua experiência de ensino. Este tríptico de "senhoras líderes" é completado por Lynda Coleman, cuja formação é em planeamento de eventos.

Notavelmente, Camp Château é detido a 100 por cento por 140 mulheres e/ou membros fundadores com diversidade de género. Estes têm acesso especial com duas sessões exclusivas para fundadores no início do verão.

Os hóspedes podem optar por um beliche no castelo ou por uma tenda de glamping junto à piscina. Camp Château

Para o resto das mulheres do mundo, o preço é de 2.178 euros para uma estadia de seis dias e cinco noites, que inclui tudo, exceto o transporte do aeroporto de Toulouse e as massagens no local. (A recolha na estação de comboios local de Figeac é gratuita).

É obviamente um preço proibitivo para alguns aspirantes a campistas, mas Girling diz que tentaram torná-lo acessível. "Não queríamos criar algo exclusivo a que só pudessem ir pessoas com rendimentos elevados", explica.

É por isso que têm quartos partilhados e experiências de acampamento em vez de um spa de luxo. Com uma procura tão elevada, algumas pessoas chegaram a questionar porque é que não aumentam o preço. Mas Girling diz que isso não vai acontecer.

Um rápido passeio pelo Instagram do Camp Château, que tem 250 mil seguidores, mostra o quanto ele significa para as pessoas.

"A primeira coisa que vou fazer quando tiver um rendimento de novo e os meus empréstimos estiverem pagos", comenta Camilla. "Quero isto para a minha viagem pós-tratamento do cancro!", escreve Wendy, "Há rosé?".

"Como é que podemos garantir que as mulheres que querem vir podem vir?" pergunta-se Girling, confrontada com a gigantesca lista de espera. Uma das vias que estão a explorar é prolongar a temporada até ao outono, através da invernia do castelo com correntes de ar. Também estão a considerar a possibilidade de abrir um segundo local.

Onde fica o Camp Château?

No departamento de Lot, a sul da popular Dordogne, "Quercy é uma espécie de pedaço secreto de França", diz Girling, em grande parte conhecido apenas pelos turistas franceses.

O Château de Béduer desfruta de vistas verdejantes sobre o vale do rio Célé (anteriormente apelidado de Vale do Paraíso), com a cidade mercantil de Figeauc a apenas 9 quilómetros de distância.

Um pedaço de céu entre o Vale de Célé e Rocamadour, a norte, é conhecido como o "triângulo negro" porque tem a menor poluição luminosa de França. Os hóspedes podem ver a Via Láctea a partir do terraço do castelo, com a observação de estrelas também na lista de actividades.

No interior, o castelo com 800 anos de idade tem uma história rica para explorar - alguns capítulos particularmente fascinantes são protagonizados por mulheres no século passado. Em 1939, o Château de Béduer foi comprado por Jeanne Loviton - uma jornalista e romancista também famosa pelos seus muitos casos amorosos, alguns em lugares de destaque.

A crítica de cinema judia alemã-francesa Lotte Eisner também passou aqui algum tempo durante a Segunda Guerra Mundial, arquivando e escondendo filmes franceses dos nazis. Existe uma placa em seu nome no exterior da masmorra do castelo, onde cumpriu esta tarefa em condições de frio intenso.

Girling conta as histórias destas mulheres numa conversa semanal sobre história, durante a hora do apéro.

Jeanne Loviton com amigos no terraço da capela em 1941, incluindo o poeta francês Paul Valéry. Supplied

Também fica impressionada com as "muitas histórias bonitas" que as mulheres de hoje trazem.

No ano passado, Girling encontrou uma mulher no pátio, a olhar para as paredes. "Está a tentar absorver tudo?", perguntou. "Sim, estou a tentar absorver tudo uma última vez antes de me ir embora, para me lembrar", respondeu ela.

Girling partilhou uma ideia sobre a razão pela qual o campo estava a funcionar tão bem: "A minha teoria é que todas as mulheres que estão aqui este ano são corajosas porque vieram para algo que ainda não existia".

Mas a mulher pensava o contrário: "Todas nós esperávamos que fosse real. Portanto, todas nós tínhamos esperança", disse ela.

"Isso foi muito bonito e absolutamente correto", diz Girling. "Todas as mulheres que vêm ao evento têm uma expetativa muito positiva e esperançosa de que vão passar um bom bocado. E depois, claro, elas fazem com que seja um momento agradável.

"E porque juntamos 50 mulheres que vêm todas com essa esperança positiva e encantadora... Então, é uma semana linda".