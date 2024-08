Conheça os casais que estão a "deixar tudo para trás" para viajar pelo mundo com a TrustedHousesitters.

"Não há nada como acordar de manhã e ver Lhamas na varanda da frente à espera do pequeno-almoço", diz Anaïs sobre uma experiência recente de pet-sitting na Nova Zelândia.

Juntamente com o seu parceiro Steven, a espanhola tem viajado pelo mundo com a TrustedHousesitters desde 2021.

A plataforma liga donos de animais de estimação em férias a viajantes responsáveis que procuram experiências únicas em casa, longe de casa.

"Queríamos passar a viajar a tempo inteiro, por isso decidimos arranjar empregos à distância e deixar tudo para trás", conta Anaïs à Euronews Travel. "Foi a melhor decisão que alguma vez tomámos, abrindo portas a experiências incríveis em todo o mundo."

Não foram os únicos que fizeram esta grande mudança de vida durante a pandemia.

"Em 2020, vendemos tudo o que tínhamos no Brasil para viver uma vida nómada", diz Gabryel, que é pet-sitter a tempo inteiro com a sua companheira Vera há mais de dois anos e meio.

A Euronews Travel falou com os dois casais a partir das suas atuais casas na Austrália e na Tailândia para saber mais.

Vera e Gabryel abandonaram tudo no Brasil para se tornarem nómadas a tempo inteiro. Gabryel Stropp

Como o house-sitting abre as portas a contatos locais

Quando ouvimos falar pela primeira vez do estilo de vida nómada, "pensámos, uau, trabalhar online e viajar ao mesmo tempo, é como um sonho!", diz Gabryel. "Mas era um sonho tão, tão distante que nunca nos imaginámos a fazer isto."

Quando a pandemia chegou, ficaram determinados a encontrar uma solução.

Desistindo dos seus empregos em F&B e administração, Gabryel, 31 anos, e Vera, 29 anos, usaram as suas licenciaturas em gestão empresarial e financeira para forjar um caminho no marketing online, que Gabryel complementa com o ensino de inglês online.

Mas quando ficávamos em Airbnbs, "sentíamo-nos muito sós, pois não tínhamos contato com pessoas ou animais", diz Vera.

Foi então que descobriram a TrustedHousesitters.

Com a sua primeira estadia no Natal de 2021, o seu sonho, outrora longínquo, começou a tornar-se realidade: "Estávamos em Paris, num apartamento muito confortável, não numa zona turística, com um gato adorável, a viver como os habitantes locais", diz Gabryel.

Tendo o seu próprio espaço para trabalhar, uma ligação local e animais de estimação para lhes fazer companhia, sabiam que tinham acertado no jackpot.

Vera diz que viajar sem animais de estimação pode ser solitário. Gabryel Stropp

"Uma das melhores coisas da TrustedHousesitters é a troca", diz Gabryel. "Não se trata apenas de poupar dinheiro com a renda - temos a oportunidade não só de ter animais à nossa volta enquanto viajamos, mas também de saber como vivem as pessoas locais e de ter mais contato com elas."

Desde cuidar de nove cães e duas tartarugas durante um mês na Grécia até fazer amigos para toda a vida numa aldeia turca remota - apesar de não falarem a mesma língua - a plataforma abriu um mundo de experiências únicas.

O casal seleciona os seus lugares com base em alguns fatores-chave: os animais de estimação, a ligação à Internet e o acesso aos transportes públicos. Mas o mais importante é a proximidade da sua localização atual, uma vez que consideram a experiência de viajar por terra mais enriquecedora do que voar.

"Ir de autocarro também é divertido", diz Gabryel, recordando uma viagem de 35 horas da Bulgária para a Alemanha que lhes permitiu ver neve pela primeira vez.

Não se pode fazer house-sitting só pelo alojamento gratuito

Anaïs e Steven também não hesitam em sublinhar que o house-sitting é mais do que uma forma de poupar dinheiro.

"É uma forma incrível de viajar, mas tem responsabilidades", diz Anaïs. "Não se pode fazer house-sitting apenas pelo alojamento gratuito; é preciso gostar genuinamente de animais e de passar tempo com eles."

Dizem que ter uma mente aberta, ser flexível e fiável é essencial para que tudo funcione.

"Os donos estão a confiar-lhe duas das suas coisas mais preciosas: os seus animais de estimação e as suas casas. Trate a casa como se fosse sua e ame os animais de estimação como se fossem seus também", aconselha Anaïs. "A flexibilidade nos seus planos de viagem e a adaptação às necessidades e aos horários dos animais são essenciais".

Mas "a energia que se põe nas coisas volta sempre para nós", acrescenta. Desde um mês a tomar conta de um gato no Havai até ao Natal em Londres, a cuidar de uma cadela salsicha chamada Lea, o serviço de house-sitting permitiu que ela e Steven "combinassem o nosso amor pelas viagens e pelos animais".

Anaïs e Steven tomaram conta de 20 lamas durante seis semanas na Nova Zelândia. Anaïs and Steven

Como é que a TrustedHousesitters funciona?

A TrustedHousesitters ajuda a corresponder donos de casas e animais de estimação a viajantes verificados que adoram animais e explorar novos sítios.

A adesão anual custa a partir de 139 euros para os "pais de animais de estimação" e 119 euros para os "sitters". Isto permite que os donos de casas e de animais de estimação publiquem na plataforma oportunidades de alojamento, às quais os donos de casas se podem candidatar.

As mensagens e as videochamadas fazem frequentemente parte do processo de seleção, juntamente com os perfis dos candidatos, que incluem verificações de antecedentes, referências externas e críticas de outros donos de animais.

Embora seja útil ter avaliações, é possível começar a trabalhar sem elas, dizem Gabryel e Vera.

"Na nossa opinião, a aplicação é a parte mais importante, porque é a primeira coisa que o dono da casa vai ver", diz Gabryel. "Atualmente, temos mais de 30 avaliações... e agora é mais fácil. Mas não foi assim tão difícil no início - apenas nos certificámos de que a nossa candidatura era o mais completa possível."

Ambos os casais partilham dicas de viagem e de pet-sitting através dos seus canais nas redes sociais: como @elviajederita, Anaïs e Steven acumularam mais de 700.000 seguidores em várias plataformas.

Como @capituebentinhoporai, Gabryel e Vera apresentam à sua comunidade online formas alternativas de viajar.