Baleias, ursos, linces: conheça os projetos que permitem aos turistas encontrar a vida selvagem de forma responsável na Europa

De Sarah Faith

Eis como encontrar a deslumbrante vida selvagem da Europa de forma responsável.

Sarah Faith é redatora de conteúdos e valores na empresa de viagens ativista Responsible Travel.

A Europa possui grandes predadores icónicos, uma avifauna espetacular e algumas das últimas grandes extensões de natureza selvagem remota do mundo. Por isso, troque a pausa na praia pelos binóculos e parta para um safari à porta de casa - porque a vida selvagem da Europa precisa da sua ajuda.

De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, a biodiversidade da Europa está a diminuir a um ritmo alarmante. Mas há esperança. Os projectos de rewilding (conservação e integração na natureza) em todo o continente estão a trazer de volta a vida onde ela está a desaparecer e o turismo pode apoiá-los. Eis onde ver a vida selvagem na Europa este ano.

Avistar castores e baleias nas Terras Altas e nas Ilhas, na Escócia

"Em toda a Europa continental, há muitos exemplos em que a natureza está a recuperar de forma dramática, mostrando o que é possível fazer se lhe dermos mais espaço e liberdade", afirma Peter Cairns, diretor executivo da Scotland: The Big Picture, que tem como objetivo transformar a natureza selvagem escocesa através do rewilding e da reintrodução de espécies maiores como o castor, o lince e até os lobos.

"À medida que a vida selvagem regressa, o mesmo acontece com as pessoas, que vêem cada vez mais oportunidades nas paisagens rewilded", explica.

Pode ajudar a defender economicamente a vida selvagem num pequeno cruzeiro para observar baleias, golfinhos, tubarões-frade, focas e aves marinhas na Ilha de Mull e nas ilhas vizinhas.

As águias de cauda branca são um ponto alto e a sua presença em Mull é uma história de sucesso em termos de conservação, com 22 casais desta ave, anteriormente extinta no Reino Unido, a viverem atualmente na ilha.

Um cruzeiro de sete dias para Mull, Islay, Luing, Shuna e Jura com a St Hilda Sea Adventures custa a partir de £1.330 (€1.560) por pessoa.

Os safaris à porta da Escócia não se ficam por aqui. O Parque Nacional de Cairngorms - que alberga um quarto das espécies ameaçadas da Grã-Bretanha - é o lar de águias-pesqueiras, águias-reais, veados em cio, martas e até gatos selvagens.

Conheça as pessoas empenhadas em preservar os Cairngorms para a natureza - e aviste os castores - numa viagem pela Escócia: The Big Picture numa viagem de rewilding. Quatro dias no Great Glen custam a partir de £995 (€1.166) por pessoa. Todos os lucros revertem para os esforços de rewilding em curso da instituição de caridade.

Os castores foram reintroduzidos na natureza escocesa. Scotland The Big Picture

Encontrar ursos pardos nos Cárpatos do Sul, na Roménia

Uma das últimas grandes áreas selvagens da Europa encontra-se nos prados alpinos, nas florestas e nos picos imponentes dos Cárpatos do Sul. A Roménia possui a maior população de ursos castanhos da Europa fora da Rússia, juntamente com algumas das melhores oportunidades da Europa para ver lobos e linces.

Aviste-os a partir de esconderijos remotos, mas confortáveis, geridos pela Foundation Conservation Carpathia, que tem como objetivo transformar a região num Yellowstone europeu - uma vasta área selvagem protegida que irá aumentar a biodiversidade e proporcionar um rendimento sustentável à população local em harmonia com a natureza.

Uma viagem de quatro dias com a Travel Carpathia custa a partir de 460 euros por pessoa, com todas as receitas a reverterem a favor da Foundation Conservation Carpathia. Inclui três noites de alojamento em pensão completa no esconderijo de Comisu, no cume sul das montanhas Fagaras, e um guia local especializado.

Vá observar ursos na Roménia com a Travel Carpathia. Travel Carpathia

Observação de baleias de forma responsável nos Açores, Portugal

No final de abril e durante o mês de maio, as baleias azuis cruzam as águas que rodeiam os Açores, abastecendo-se de plâncton na sua viagem anual para norte, em direção ao Ártico.

O verdejante posto avançado atlântico de Portugal oferece algumas das melhores oportunidades na Europa para observar estas enormes criaturas - as maiores do nosso planeta - a partir do convés de um barco insuflável rígido.

As excursões responsáveis de observação de baleias não o levarão para muito perto destes gigantes, garantindo que não os perturba enquanto viajam, mas os guias biólogos marinhos especializados dar-lhe-ão as melhores hipóteses de os avistar.

Veja as baleias com a Dolphin and Whale Connection, numa excursão de oito dias às baleias azuis que custa a partir de £1.295 (€1.520) por pessoa. Se não conseguir ver a espécie principal, não se preocupe, pois há muitos outros cetáceos - baleias de barbatana, jubarte e cachalotes, além de golfinhos - para ver também.

Observação de baleias e golfinhos nos Açores, em Portugal. The Dolphin and Whale Connection

Avistar ursos polares em Spitsbergen, no Ártico da Noruega

No arquipélago rochoso de Svalbard, no Ártico norueguês, os ursos polares são mais numerosos do que as pessoas, o que faz deste um dos melhores - e mais acessíveis - locais para avistar uma das espécies mais emblemáticas do mundo.

No entanto, viajar para um dos ambientes mais frágeis da Europa requer uma reflexão cuidada. Os efeitos das alterações climáticas são mais pronunciados aqui: Spitsbergen está a aquecer seis vezes mais do que a média global, provocando o recuo dos glaciares e o desaparecimento do gelo marinho.

Num cruzeiro em barco pequeno com a Aqua Firma, viajará à vela sempre que possível para minimizar a pegada de carbono da sua viagem. Os ursos polares são frequentemente avistados, juntamente com morsas, focas e aves marinhas. Uma aventura de oito dias com pensão completa custa a partir de £2.607 (€3.055) por pessoa.

Os ursos polares são mais numerosos do que as pessoas no Ártico norueguês de Svalbard. Aqua Firma - R van Meurs

Proteger as tartarugas Loggerhead, em vias de extinção, em Cefalónia, Grécia

Todos os anos, as tartarugas cabeçudas migram para a Cefalónia para se reproduzirem, pondo os seus ovos nas praias de areia macia do sul da ilha. Viaje entre maio e meados de agosto para ver as fêmeas chegarem a terra e entre agosto e outubro para ter a oportunidade de ver as crias a descer para o mar.

Mas, com a crescente pressão do desenvolvimento costeiro, estas tartarugas estão agora em perigo de extinção. Pode ajudar a protegê-las nestas férias de voluntariado com a POD Volunteer.

Passe duas semanas a monitorizar e a proteger os ninhos de tartarugas, a registar os níveis de poluição luminosa, a observar o comportamento das tartarugas e a ajudar as crias a chegarem ao mar em segurança. Custos a partir de £649 (€760) por pessoa.

Passeio no lado selvagem da Andaluzia, Espanha

Vá para o interior das costas para conhecer o lado selvagem da Andaluzia. O lince ibérico vagueia pelas colinas cobertas de carvalhos e cortiça do Parque Natural de la Sierra de Andújar, a cerca de uma hora de Córdoba, enquanto que, mais a sul, o rochoso e de outro mundo Parque Natural Torcal de Antequera oferece excelentes avistamentos de íbice ibérico, falcões-peregrinos e pardais.

Para mais maravilhas ornitológicas, a lagoa de Fuente de Piedra - o maior lago da Península Ibérica - acolhe a segunda maior colónia de flamingos da Europa.

Os linces, em particular, são esquivos, pelo que precisará de um guia local especializado para ter hipóteses de os ver. Junte-se a um zoólogo local numa viagem de seis dias com a Royle Safaris, que custa a partir de £1.495 (€1.752) por pessoa.