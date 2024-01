"Fotografar a natureza é uma excelente forma de sensibilizar para a importância de proteger o nosso planeta", diz no site do concurso.

O Concurso de Fotografia da Natureza revelou os vencedores da sua primeira edição do prémio internacional, um concurso que visa reunir fotógrafos de todos os níveis para partilhar as maravilhas do mundo natural.

"Fotografar a natureza é uma excelente forma de sensibilizar para a importância de proteger o nosso planeta", explica a organização dos prémios.

"Estes prémios internacionais de fotografia são uma oportunidade para os fotógrafos de todos os níveis mostrarem o seu trabalho e partilharem as maravilhas do mundo natural", acrescenta.

O concurso estava aberto a 10 categorias: Paisagem Natural, Vida Selvagem, Fotografia Macro, Natureza Divertida, Subaquática, Aves, Vida Vegetal, Mundo Noturno, Impacto Ambiental e Partilha do Planeta.

O Prémio de Fotografia do Ano foi atribuído à imagem "Leão-marinho em Los Islotes", do fotógrafo Glenn Ostle.

"A fotografia de Ostle capta o momento exato em que o leão-marinho parece estar a posar para ele em frente a um cardume de peixes que forma um cenário natural inimitável", explicou o júri.

PHOTOGRAPHY OF THE YEAR - "Sea Lion in Los Islotes" GLENN OSTLE - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Não é de surpreender que a naturalidade do animal e a complexidade da imagem ilustrem na perfeição a importância dos nossos fundos marinhos e o cuidado das suas espécies".

O prémio de Fotógrafo do Ano foi atribuído a Alain Schroeder pelas "suas imagens poderosas e cativantes".

"As fotografias de Alain Schroeder destacam-se pelo seu compromisso com o ambiente, com capturas como esta que o levaram a vencer a categoria 'Partilhar o Planeta'".

"Maldives Turtle" ALAIN SCHROEDER - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

Também não é de estranhar que este concurso de fotografia online esteja a fazer bom uso dos prémios: "Cada um dos participantes do nosso concurso de fotografia tornar-se-á uma árvore e o vencedor do nosso concurso decide em que país serão plantadas".

Portanto, Schroeder será, nesta primeira edição, responsável por decidir onde as quase 400 árvores serão plantadas.

Conheça os outros vencedores desta primeira edição:

Paisagem Natural

Vencedor: Marek Biegalski - "Burning Flower" (Flor Ardente).

"Burning Flower" MAREK BIEGALSKI - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Uma das minhas coisas favoritas quando exploro a Islândia é a incrível perspetiva dos rios glaciares vistos de cima. Chamam-se sistemas de 'rios entrançados', porque muitas vezes se assemelham a uma intrincada confusão de padrões, entrelaçando-se de uma forma quase inexplicável".

Vida Selvagem

Vencedor: Soumya Ranjan Bhattacharyya - "Stories in the sand" (Histórias na areia).

"Stories in the sand" SOUMYA RANJAN BHATTACHARYYA - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"O escorpião está amplamente distribuído por vários terrenos na Índia. Em Jaisalmer, ao cair da tarde, os escorpiões emergem das dunas para se alimentarem durante a noite. Fotografei esta imagem do escorpião nas dunas de areia de Jaisalmer. Os escorpiões, quando iluminados por uma luz ultravioleta ténue, emitem uma luminescência azul brilhante do seu corpo. A imagem foi captada com uma lanterna que iluminou as riscas das dunas criadas pelo vento. O escorpião foi iluminado por uma lanterna UV".

Fotografia Macro

Vencedor: Adrian Truchta - "The Dreamer - Philaeus chrysops" (O Sonhador - Philaeus chrysops).

"The Dreamer - Philaeus chrysops" ADRIAN TRUCHTA - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Orvalho da manhã, sol e a bela fêmea de Philaeus chrysops a andar à volta do seu ninho. Sessão fotográfica em ambiente natural. Luz natural".

Natureza Divertida

Vencedor: Panisara Sripratoom - "Monday" (Segunda-feira).

"Monday" PANISARA SRIPRATOOM - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Uma coruja-pintada (Athene brama) a emergir de uma cavidade dentro de uma árvore de chama amarela situada no campus da universidade. Esta espécie de coruja é caracterizada pelo seu pequeno tamanho, comportamento alimentar principalmente noturno e ocorrência frequente em ambientes urbanos".

Subaquático

Vencedor: Yi Lin Tseng - "Tangle" (Entrelaçar).

"Tangle" YI LIN TSENG - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Larva de moreia quando se sente ameaçada".

Aves

Vencedor: Alessio Calviani - "Puffin in Iceland" (Papagaio-do-mar na Islândia).

"Puffin in Iceland" ALESSIO CALVIANI - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Papagaio-do-mar a caminhar no penhasco na Islândia."

Vida Vegetal

Vencedor: Marcio Cabral - "Pandora"

"Pandora" MARCIO CABRAL - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Este panorama mostra a beleza da Chapada dos Veadeiros, um parque nacional brasileiro que abriga uma rica biodiversidade e paisagens de tirar o fôlego. As flores brancas que se destacam em primeiro plano são uma espécie rara de Paepalanthus, um género de plantas endémico da região. Foram iluminadas por um candeeiro de escurião para criar um contraste com o céu escuro. Ao fundo, a Via Láctea curva-se sobre as colinas, revelando as cores e formas das estrelas e nebulosas".

Mundo Noturno

Vencedor: Marc Marco - "Los arcos y la cueva" (Os arcos e a gruta)

"Los arcos y la cueva" MARC MARCO - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Fotografia panorâmica noturna em que consegui captar o arco da Via Láctea a passar por trás do arco natural chamado Es Pontàs. Na fotografia, consegui também captar uma pequena gruta em frente ao arco".

Impacto Ambiental

Vencedor: Muhammad Hossain - "Fatigue Sleep" (Fadiga Sono).

"Fatigue Sleep" MUHAMMAD HOSSAIN - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Muitos sem-abrigo no Bangladesh perderam as suas casas e propriedades devido às frequentes inundações, à erosão dos rios e a outras calamidades naturais. Foram forçados a migrar para a cidade de Dhaka em busca de um futuro melhor. Estas pessoas não têm onde se abrigar nas grandes cidades. O seu dia começa em montes e ruas de terra batida, em estradas ou barcos que levam a lado nenhum. As ruas cobertas de betão e as colinas de terra batida são um canteiro de flores para estes refugiados que praticamente não têm identidade. Vivem trabalhando como vendedores ambulantes, barqueiros, operários e fazendo outros biscates".

Partilhar o Planeta

Vencedor: Alain Schroeder - "Saving Orangutans 01" (Salvar Orangotangos 01).

"Saving Orangutans 01" ALAIN SCHROEDER - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

"Sibolangit, Centro de Quarentena da SOCP, Sumatra do Norte, Indonésia. Toda a equipa da SOCP trabalha em conjunto para preparar Brenda, uma orangotango fêmea com cerca de 3 meses de idade (ainda não tem dentes), para a cirurgia. É administrado um sedativo, o braço é rapado, a temperatura é medida, enquanto outros seguram a cabeça ou a mão por compaixão pelo bebé".

Por fim, um extra - um dos favoritos aqui na Euronews Culture - "Oh my Tongue" (Na minha Língua), de Ashane Marasinghe, finalista na categoria Animais Engraçados:

"Oh my Tongue" ASHANE MARASINGHE - THE NATURE PHOTOGRAPHY CONTEST

Para mais informações sobre o Concurso de Fotografia da Natureza e os seus finalistas, visite o site aqui.