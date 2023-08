Os vencedores são selecionados nas categorias de Comportamento Animal, Retratos de Animais, Foco na Conservação, Fotografia Criativa da Natureza e Paisagem Selvagem e Animais no seu Habitat.

Os vencedores da edição deste ano dos Prémios de Fotografia NatureinFocus foram anunciados no Festival Nature inFocus, realizado no Palácio Jayamahal em Bangalore, Índia.

Desde um retrato comovente de um bonobo a cuidar de uma cria de mangusto, até uma feroz batalha pelos direitos de acasalamento entre machos de íbexes núbios no deserto de Zin, em Israel, as imagens captam momentos únicos da história natural e abordam questões cruciais de conservação.

Os vencedores foram selecionados a partir de um total de 24 mil fotografias enviadas por 1.500 fotógrafos de todo o mundo.

Segue-se uma impressionante coleção de algumas das imagens vencedoras e altamente recomendadas do concurso.

Vencedor do concurso Comportamento animal: Shell I Eat You? de Sankhesh Dedhia

Esta espantosa fotografia de ação capta um momento de história natural raramente visto, em que o lendário tigre Arrowhead de Ranthambhore pesca uma tartaruga indiana de casca mole do lago para o almoço. A dieta de um tigre em estado selvagem pode ser muito variada, uma vez que o felídeo pode comer praticamente tudo o que se encontra no seu território, até mesmo uma tartaruga, o que é comprovado!

Vencedor do concurso de Comportamento Animal: A Love Like No Other de Afroj Sheikh

Apanhados na mira de um leopardo esfomeado, a vulnerável mãe e o bebé langur-de-Java tinham poucas hipóteses de sobreviver. A caça e a perseguição levaram o predador e a presa ao cimo de uma árvore antes de a mãe sucumbir ao sufoco do grande felino. Mas, ao abraçar a morte, a mãe conseguiu salvar a sua prole.

Vencedor do concurso "Animal Behaviour": A Sappy Alliance de Avinash PC

As relações simbióticas são muitas no mundo natural! Mas nenhuma é tão doce e açucarada como a relação mutualista entre formigas e pulgões. Os pulgões são insetos minúsculos, sugadores de seiva, que constituem uma séria praga para as plantas. Segregam um líquido rico em açúcar chamado melada, que é o alimento preferido das formigas! Tanto assim é que as formigas protegem estes insetos de outros predadores e até os conduzem para as partes mais saudáveis da planta para manter um fluxo constante de melada doce!

Vencedor do Conservation Focus: Cry Me a River de Hiren Pagi

"Cry Me a River", de Hiren Pagi Cortesia: Nature inFocus Awards / Hiren Pagi

De vez em quando, sites de notícias relatam que um crocodilo morto foi encontrado no rio Vishwamitri, um reconhecimento fugaz dos 270 crocodilos-presas na água. A imagem mostra as condições em que esses répteis convivem com os humanos. O rio tornou-se um depósito de lixo para os estabelecimentos próximos e, em vários locais, a água de drenagem também entra na mistura. Os crocodilos-persas do rio enfrentam muitas ameaças, incluindo perda de habitat e poluição da água.

Vencedor do prémio Wildscape & Animals in Their Habitat: The Things You Do for Love, de Amit Eshel

Parece o cenário da próxima "Missão Impossível", mas para os íbexes da Núbia, os terrenos rochosos de grande altitude são o seu lar. A vulnerável espécie de íbex é conhecida por muitas coisas - grandes chifres semi-circulares, a capacidade de escalar montanhas com facilidade e as lutas territoriais em que os machos se envolvem durante a época do cio. As demonstrações de domínio começam com a exibição dos seus impressionantes chifres. Se isso não for suficiente, é altura de aumentar a agressividade, empurrando o rival e, literalmente, batendo com os cornos. Os íbexes também se erguem sobre as patas traseiras quando se preparam para atacar.

Vencedor do concurso Wildscape & Animals in Their Habitat: Worlds Apart, de Dileep SS

Se pensarmos no Dubai, a primeira coisa que nos vem à cabeça são maravilhas arquitetónicas que fazem o céu parecer estar ao alcance de um braço. Os edifícios altos podem ser a imagem de marca do Dubai, mas outro mundo coexiste ao lado do deslumbramento, onde a vida selvagem prospera no deserto. A imagem justapõe estes dois mundos - os arranha-céus imponentes e as areias intermináveis - uma suave chamada de atenção para olhar para além do betão.

Vencedor do prémio Fotografia criativa da natureza: All That Glitters Are Spores (Tudo o que brilha são esporos), de Anirban Dutta

As cerdas são os pêlos protetores de cores vivas das larvas da traça-das-lesmas. O efeito brilhante deve-se ao facto de libertarem esporos. Quando o fotógrafo encontrou as larvas posicionadas mesmo ao lado dos cogumelos que libertavam esporos, não quis perder a oportunidade de captar o enquadramento dramático, e é mesmo dramático!

Vencedor da categoria Fotografia criativa da natureza: Symmetry in Mimicry (Simetria no Mimetismo), de Arkaprava Ghosh

Dizem que o mimetismo é a forma mais elevada de lisonja. Mas, no mundo animal, é um dos melhores mecanismos de defesa. Aqui, as libélulas da floresta posicionam-se adequadamente na trepadeira perene Phanera vahlii para se assemelharem a uma inflorescência. Repare como as libélulas levantaram o abdómen em uníssono? Enganar um predador nunca pareceu tão complexo.

Vencedor da categoria Retratos de Animais: the Bonobo and his pet, de Christian Ziegler

O último grande macaco a ser descrito, o Bonobo, é um dos nossos parentes vivos mais próximos. Aqui, um bonobo selvagem que apanhou um filhote de mangusto está a cuidar dele como se fosse um animal de estimação. Mais tarde, libertou o animal ileso. Este comportamento só foi registado uma vez antes pela professora Barbara Fruth neste local.

Vencedor do prémio "Animal Portraits": Inspetor Booby, de Suliman Alatiqi

Os atobás castanhos passam uma parte significativa das suas vidas em mar aberto. A sua natureza desajeitada em terra valeu-lhes o seu nome, derivado da palavra espanhola bobo, que significa estúpido ou tolo. São excelentes forrageadores do mar e mergulham para se alimentarem de tudo, desde anchovas e sardinhas a lulas e camarões. O fotógrafo observou este animal a mergulhar a cabeça debaixo de água em intervalos curtos e colocou-se em posição para captar um retrato em grande plano da ave na perspetiva da sua presa.

Vencedor do prémio Jovem Fotógrafo: Raiders of Hives, de Pranav Mahendru

Nas densas florestas de Satpura, um par de abutres orientais invade uma colmeia. Estas aves de rapina procuram alimento em colmeias e ninhos de vespas mas, ao contrário do que o seu nome sugere, preferem as larvas de abelhas e vespas ao mel propriamente dito.

Vencedor do prémio Jovem Fotógrafo: Slender in the Night, de Arnav Deshpande

Tal como as aranhas com que são habitualmente confundidos, também os opiliões têm oito patas - na sua maioria longas e finas, em contraste com o corpo. São fósseis vivos, que permaneceram inalterados durante milhões de anos. Numa noite de chuva, o jovem fotógrafo avistou este opilião abrigado numa fenda, com as gotas de chuva a brilharem nos seus membros.

Menção especial Paisagem Selvagem & Animais no seu Habitat: A Terra das Riscas, de Amit Vyas

Se a essência de Ranthambore pudesse ser captada numa imagem, seria esta. Só uma vez na lua azul é que a paisagem se torna tão enevoada em Ranthambore. E quando um tigre escolhe o momento oportuno para se mostrar, quase parece demasiado bom para ser verdade. A arquitetura histórica da paisagem, as suas espécies e o pano de fundo cerúleo criam uma imagem que tem magia escrita por todo o lado.

Menção especial Paisagem Selvagem e Animais no seu Habitat: The Ratest of them All, de Sergey Gorshkov

Um dos felinos mais raros do mundo, o leopardo de Amur faz por merecer a sua observação. Este felídeo em perigo crítico de extinção enfrenta várias ameaças, incluindo a caça furtiva para a obtenção de peles. Embora existam habitats adequados em toda a Rússia e na China, estes leopardos estão ameaçados pela escassez de animais de presa.

Menção especial ao Comportamento Animal: It's a Cat-eat-cat World, de Karthik Mohan Iyer

Demora um momento até se dizer "Uau!". Embora os tigres e os leopardos partilhem a mesma base de presas, tendem a não entrar em confronto e a manter-se afastados uns dos outros. Mas quando ameaçados pela concorrência, os tigres podem eliminar outros predadores no seu território, como os leopardos.

Menção especial ao Comportamento Animal: Lights Will Guide You Home, de Merche Llobera

Um grupo de golfinhos-rotadores mergulha de novo nas águas maravilhosamente iluminadas do Oceano Pacífico, criando esta cena espantosa de uma avalanche de cetáceos. Um dos golfinhos pode ser visto a olhar para a lente da câmara, acrescentando um toque de curiosidade e ligação ao enquadramento.

Menção especial Jovem Fotógrafo: Gecko's Garage, de Vidyun Hebbar

A osga diurna de Andamã ou osga verde-esmeralda é uma osga de cores vivas endémica das ilhas Andamã. O jovem fotógrafo estava de férias quando avistou esta tímida criatura a espreitar dentro de uma sombra de luz.