Volodymyr Zelenskyy afirma que mais território foi tomado em Kursk

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, afirmou que as suas forças tomaram mais território em Kursk à medida que avançam para a região russa.

No seu discurso noturno, em vídeo, afirmou que as tropas ucranianas tinham avançado até três quilómetros e tomado o controlo de mais duas povoações, sem as nomear.

Em declarações à imprensa estrangeira na capital, Kiev, Zelenskyy disse que a incursão em Kursk foi lançada "preventivamente" para impedir a Rússia de ocupar as cidades ucranianas de Kharkiv e Sumy.

"A Rússia preparou uma invasão da região de Kharkiv e quer ocupar a cidade onde vivem milhões de pessoas, mas nós interrompemos esta ofensiva", disse.

"Atualmente, vivem lá 1,5 milhões de pessoas porque os ataques da Rússia destruiram casas em pequenas cidades e aldeias da região de Kharkiv", afirmou.

Os comentários de Zelenskyy surgem depois de um cidadão britânico, que trabalhava para a Reuters, ter sido morto num ataque russo a um hotel em Kramatorsk.

Ataque ao Hotel Saphhire

O corpo do conselheiro de segurança Ryan Evans foi encontrado sob os escombros no domingo, depois de um míssil ter atingido o Hotel Sapphire, na cidade do leste da Ucrânia, na noite anterior.

Quatro dos seis feridos fazem parte da mesma equipa da Reuters. Um deles é ucraniano e os outros três são estrangeiros dos EUA, da Letónia e da Alemanha.

Dois deles estavam a ser tratados no hospital no domingo.

As autoridades locais afirmaram que o hotel tinha sido atingido por um míssil balístico Iskander, deixando a equipa de reportagem com ferimentos de explosão, concussão e cortes no corpo.

Os repórteres no local descreveram o antigo hotel como "escombros", com as escavadoras ainda a serem utilizadas para limpar os destroços horas após o ataque.

"Os drones (operados) pelos ocupantes veem os residentes pacíficos a caminhar e disparam contra eles na mesma." Valery Pokrovsk Resident

Entretanto, os residentes na região ucraniana de Sumy, mesmo junto à fronteira de Kursk, estão sujeitos a bombardeamentos quase constantes por parte das forças russas.

"A maioria dos ataques atinge civis. Na última ronda, estão também a atacar com a ajuda de bombas guiadas KAB", disse Vadim Mysnik, porta-voz do Grupo Operacional e Tático de Siversk.

Mais a sul, na região de Donetsk, as evacuações continuam à medida que o exército russo avança mais rapidamente no leste da Ucrânia.

As pessoas foram obrigadas a abandonar as aldeias e cidades da linha da frente para escapar aos bombardeamentos.

"Não resta ninguém na nossa casa. Talvez dois apartamentos estejam ocupados. É claro que as pessoas se estão a ir embora. O último consultório do dentista foi deslocado e agora a farmácia também. Ficámos sem farmácia", disse Galina, residente em Myrnohrad.

Um bombeiro recolhe fragmentos de um foguetão após um ataque russo ao Hotel Sapphire em Kramatorsk, 25 de agosto de 2024 Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

As autoridades militares e regionais ucranianas disseram no domingo que os ataques russos no norte, leste e sul da Ucrânia mataram pelo menos quatro pessoas e feriram 37.

A força aérea ucraniana afirmou, no Telegram, que os ataques noturnos tiveram como alvo as regiões da linha da frente de Chernihiv, Sumy, Kharkiv e Donetsk.

Apesar da afirmação de Zelenskyy de que a incursão de Kursk era suposto criar uma zona tampão para evitar ataques à Ucrânia, a Rússia continuou a bombardear as regiões fronteiriças.

"A maioria dos mísseis não atingiu os seus alvos", afirmou a força aérea num comunicado, sem especificar quantos foram destruídos.