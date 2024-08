Continua a ser uma figura misteriosa com múltiplas nacionalidades. Aqui está tudo o que sabemos sobre o magnata da tecnologia Telegram.

O empresário tecnológico Pavel Durov foi apelidado de "Zuckerberg russo" e fundou outras redes sociais e uma moeda criptográfica.

Este fim de semana, foi detido num aeroporto perto de Paris por alegações relacionadas com a sua aplicação de mensagens Telegram, de acordo com os meios de comunicação franceses, citando fontes não identificadas.

Os investigadores franceses emitiram um mandado de captura por cyberbullying, fraude, tráfico de droga, crime organizado e promoção do terrorismo na sua plataforma.

A primeira empresa social

O empresário nasceu em São Petersburgo e está a dois meses de celebrar o seu 40.º aniversário.

O seu primeiro lançamento nas redes sociais foi aos 22 anos, com o VKontakte (VK), uma plataforma que cofundou destinada a utilizadores de língua russa, e que era mais popular do que o Facebook no país, de acordo com a agência noticiosa AFP.

E foi por esta rede social que Pavel Durol deixou a Rússia em 2014. O jovem recusou-se a aceitar as exigências do Governo para encerrar os grupos da oposição no VKontakte e entregar dados pessoais aos serviços de segurança russos, o FSB (Serviço Federal de Segurança da Federação Russa).

Esta exigência incluía o bloqueio da conta do falecido líder da oposição russa Alexei Navalny.

Líder da oposição russa Alexey Navalny durante uma entrevista na estação de rádio Echo Moskvy (Eco de Moscovo) em Moscovo, Rússia, segunda-feira, 8 de abril 2013 Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Mais tarde, Durov vendeu o VKontakte e publicou "adeus e obrigado por todos os peixes", um título do romance de ficção científica "O Guia do Mochileiro das Galáxias".

"Prefiro ser livre do que receber ordens de alguém", disse Durov ao jornalista norte-americano Tucker Carlson em abril, a propósito da sua saída da Rússia.

Na mesma entrevista disse que não tinha nenhuma propriedade, como imóveis ou barcos, e que os seus únicos ativos eram dinheiro e bitcoin.

Telegrama

Em 2013, com o seu irmão Nikolai, lançou o Telegram, uma plataforma de utilização gratuita que defende a proteção dos dados dos utilizadores e compete com outras plataformas de redes sociais como o WhatsApp, Instagram, TikTok e WeChat.

O serviço dá a qualquer pessoa o direito de seguir vídeos, fotografias e comentários dos utilizadores nos chamados "canais" ou grupos, mas os dados dos utilizadores estão protegidos por encriptação.

Existem também "canais" privados que dão aos administradores dos grupos o direito de verificar quem pode ver as suas mensagens.

Durov sempre se recusou a moderar as mensagens no Telegram, promovendo-o como uma plataforma "livre".

Em 2018, um tribunal de Moscovo ordenou o bloqueio do Telegram, mas não teve sucesso, pois os manifestantes cercaram a sede do FSB, atirando aviões de papel, um símbolo do Telegram.

Manifestantes seguram protestam contra o bloqueio da aplicação Telegram na Rússia, durante uma manifestação manifestação em São Petersburgo, Rússia, 1 de maio de 2018 Dmitri Lovetsky/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.

A Rússia desistiu do seu plano de bloquear o Telegram e o Governo inclusive utiliza a aplicação.

O Telegram é utilizado por grupos da oposição em todo o mundo, que não querem ver os seus dados ou mensagens comprometidos.

Esta tem sido uma plataforma de informação muito utilizada desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, por ambos os lados da guerra.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, utiliza o Telegram para publicar diariamente vídeos sobre a guerra.

Também os canais pró-Moscovo geridos pelos chamados "Z-bloggers" são populares.

O Telegram também se tornou uma plataforma para extremistas e teóricos da conspiração. Os grupos, que permitem até 200 000 membros, facilitaram a propagação da desinformação e incluem grupos neonazis e grupos para pedófilos.

Vida pessoal de Durov

Depois de deixar a Rússia, Durov recebeu a cidadania da ilha caribenha de São Cristóvão e Neves depois de ter doado 250 000 dólares (223 000 euros) à indústria açucareira do país, de acordo com a imprensa russa.

Em agosto de 2021, foi-lhe concedida a nacionalidade francesa, que Durov afirmou ter solicitado por brincadeira, depois de o seu assistente lhe ter dito para apresentar o pedido com o nome "Paul Du Rov". As circunstâncias em que obteve o passaporte francês permanecem um mistério e as autoridades francesas nunca comentaram o assunto.

Tem ainda a nacionalidade dos Emirados e vive no Dubai, onde está sediada a empresa Telegram.

Estima-se que Durov tenha um património líquido de cerca de 15,5 mil milhões de dólares (14 mil milhões de euros), segundo a Forbes, o que faz dele a 121ª pessoa mais rica do mundo.

Fotografia tirada no sábado, 19 de maio de 2012, Pavel Durov, fundador da principal rede social russa VKontakte, ou “em contacto”, num café na Praça Vermelha em Moscovo Roman Kulik/AP

Sempre vestido de preto, Durov é uma figura um pouco misteriosa e raramente dá entrevistas, mas no seu canal do Telegram afirma levar uma vida solitária e não consumir carne, álcool ou café.

Afirmou também que é o pai biológico de mais de 100 crianças, graças às suas doações de esperma numa dúzia de países, descrevendo este facto como um "dever cívico".

Porque é que foi preso?

Os investigadores franceses emitiram um mandado de captura por alegações de ciberbullying, fraude, tráfico de droga, crime organizado e promoção do terrorismo na sua plataforma. É acusado de não ter tomado medidas para impedir a utilização criminosa da sua plataforma.

"Já chega de impunidade no Telegram", afirmou um investigador, segundo o The Guardian, que também se disse surpreendido pelo facto de Durov ter viajado para Paris sabendo que era um homem procurado.

Durov já disse, no passado, que o Telegram responde a todos os pedidos de remoção de conteúdos que apelam à violência ou ao assassínio.

"O Telegram cumpre as leis da UE, incluindo a Lei de Serviços Digitais - a sua moderação está dentro dos padrões da indústria e está constantemente a melhorar", comunicou o Telegram numa declaração no domingo à noite.

"O diretor executivo do Telegram, Pavel Durov, não tem nada a esconder e viaja frequentemente pela Europa. É absurdo afirmar que uma plataforma, ou seu proprietário, são responsáveis pelo abuso dessa plataforma. Estamos a aguardar uma resolução rápida desta situação".

Publicação da aplicação Telegram na rede social X

Entretanto, as autoridades russas acusaram a França de "se recusar a cooperar". A embaixada russa em Paris pediu acesso a Durov e afirmou que a França tem, até à data, "evitado envolver-se" na situação.

O que é que acontece agora?

O período de detenção de Durov foi prolongado até domingo, segundo o The Guardian, citando uma fonte próxima da investigação, o que significa que o período inicial de interrogatório pode durar até 96 horas.

O juiz pode então decidir libertá-lo ou apresentar queixa e mantê-lo em prisão preventiva.