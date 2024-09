De Pascale Davies com

A Apple revelou os seus muito aguardados planos para a IA. Mas não vai chegar à Europa tão cedo.

A partir do seu evento reluzente na Califórnia, repleto de projeções de imagens coloridas, a Apple revelou uma série das suas mais recentes tecnologias, incluindo o novo iPhone 16, que seria o primeiro modelo da empresa construído para inteligência artificial generativa (GenAI).

Enquanto a nova linha de telefones foi o destaque da apresentação de segunda-feira, a gigante da tecnologia também partilhou atualizações para suas linhas de smartwatch e AirPod.

Aqui estão os principais momentos do evento, caso você tenha perdido.

iPhone 16, o novo aparelho de IA da Apple

O iPhone 16 "foi projetado para a Apple Intelligence desde o início", disse o CEO Tim Cook durante o evento de segunda-feira.

A maior atualização do hardware do iPhone é que o iPhone 16 tem um botão de câmara no exterior do aparelho, dando aos utilizadores acesso à "inteligência visual", disse Craig Federighi, o vice-presidente sénior de engenharia de software, na segunda-feira.

Apple iPhone 16 Apple

É um exemplo de como a IA pode ser utilizada; depois de clicar no botão da câmara, pode, por exemplo, apontar a câmara para um bar, restaurante ou ponto de referência e obter instantaneamente críticas ou informações sobre o local.

Outras utilizações da IA incluem a pesquisa de imagens na biblioteca através da sua descrição, a criação de emojis personalizados, o resumo de mensagens de correio eletrónico e a definição de prioridades nas notificações.

O Apple Intelligence também atualizará o assistente virtual da Apple, o Siri, para que este compreenda melhor os pedidos e lhe dê alguma perceção das acções no ecrã que ocorrem no telefone, tornando-o, espera-se, mais útil.

Quanto custa o iPhone 16 e quando é que está disponível?

Está disponível em duas versões: o iPhone 16, vendido a partir de 969 euros, e o iPhone 16 Pro, que custa a partir de 1 229 euros.

Irão estar em pré-encomenda a partir de 13 de setembro e nas lojas a partir de 20 de setembro.

O iPhone 16 Pro e o Pro Max também oferecem ecrãs ligeiramente maiores e apresentam variantes do poderoso chip A18, que dá à Apple o poder de computação de que os seus dispositivos precisam para executar funções de IA.

Há também um maior aumento da duração da bateria e o desempenho é mais potente e eficiente devido ao chip A18.

A corrida aos smartphones com IA

O que distingue a Apple do que está a ser oferecido pelos rivais Samsung e Google? A Apple está a tentar preservar o seu compromisso de longa data com a privacidade, adaptando a sua IA de modo a que a maioria das suas funções seja processada no próprio dispositivo e não em centros de dados remotos.

Quando uma tarefa requer uma ligação a um centro de dados, a Apple promete que será efetuada de uma forma rigorosamente controlada que garante que nenhum dado pessoal é armazenado remotamente.

A maioria das funções de IA da Apple será implementada como parte de uma atualização de software gratuita para o iOS 18, o sistema operativo que irá equipar o iPhone 16.

Chegará à Europa?

Estará disponível nos EUA em inglês e será rapidamente expandido para incluir inglês localizado na Austrália, Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e Reino Unido em dezembro, com suporte para outras línguas - como chinês, francês, japonês e espanhol - a chegar no próximo ano.

Mas a Apple ainda não anunciou planos de lançamento na Europa devido a preocupações com a regulamentação. Em junho, a Apple referiu as suas preocupações por não estar em conformidade com a Lei dos Mercados Digitais (DMA) da Europa.

Atualizações do Apple Watch

O Apple Watch Series 10 também foi apresentado no evento "Glowtime" na segunda-feira, apresentando um ecrã OLED grande angular maior e mais brilhante que permitirá aos utilizadores ver melhor o relógio em ângulo.

Mas a Apple centrou grande parte da sua apresentação na capacidade do dispositivo para detetar sinais de apneia do sono.

Disponível em alumínio e titânio, o Apple Watch Series 10 está disponível numa variedade de cores e acabamentos deslumbrantes. Apple

O novo dispositivo está também a ser oferecido pela primeira vez com acabamento em titânio, juntando-se a uma tendência de longa data na indústria relojoeira de oferecer uma alternativa mais resistente, mais leve e de qualidade superior aos materiais tradicionais.

O relógio Série 10 custa a partir de 449 euros e estará disponível a 20 de setembro.

Airpods: aparelhos auditivos de venda livre?

A nova série de AirPods 4 virá com um chip atualizado para uma melhor qualidade de áudio e terá um cancelamento de ruído mais ativo.

Se perder frequentemente os seus auriculares, os novos AirPods também irão reproduzir um som quando os localizar através da aplicação Encontrar.

Numa atualização dos AirPods Pro 2 centrada na área da medicina, a Apple afirmou que irá atualizar os dispositivos para que possam funcionar como um aparelho auditivo de venda livre.

Uma atualização de software gratuita fornecerá a atualização e também incluirá opções para ajudar a proteger a audição e a capacidade de administrar um teste de audição de nível clínico.

O modelo AirPod 4 custa 149 euros, enquanto a versão com cancelamento ativo de ruído custará 199 euros. Ambos serão lançados a 20 de setembro.