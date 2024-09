O CEO do Telegram, Pavel Durov, foi preso e acusado pela forma como geria a sua plataforma. Na mesma semana, a plataforma X, de Elon Musk, foi proibida no Brasil.

A detenção e acusação do diretor executivo do Telegram, Pavel Durov, em França na semana passada, seguida, dias mais tarde, pelo bloqueio da rede social X, de Elon Musk, no Brasil , marca uma estreia geopolítica, à medida que os reguladores endurecem a vigilância sobre as redes sociais e culpam os seus patrões.

Ambos os incidentes poderão marcar um novo capítulo para as redes sociais e os seus titãs tecnológicos, especialmente na Europa.

Em França, Durov é acusado de 12 crimes, entre os quais "cumplicidade na distribuição organizada de imagens de menores de natureza pornográfica infantil, tráfico de droga, fraude organizada" e recusa em cooperar com as autoridades no que se refere às informações ou documentos necessários para efetuar e operar as intercepções autorizadas por lei.

A sua detenção "não é um momento decisivo para as redes sociais em si, mas é um momento importante para a regulamentação das redes sociais na Europa", disse à Euronews Next Yevgeniy Golovchenko, professor assistente do departamento de ciência política da Universidade de Copenhaga.

"Esta não é a primeira vez que o Telegram tem atritos com as autoridades", acrescentou, referindo-se a uma multa aplicada pela Alemanha depois de o país ter acusado a plataforma de violar as suas leis e facilitar o discurso de ódio.

Golovchenko disse que a questão que o caso de Durov levanta é até que ponto os países europeus podem ou não aplicar as leis existentes.

Não se trata apenas do Telegram ou da legislação francesa, porque os legisladores de toda a Europa e de todo o mundo estão provavelmente a analisar este caso com muita atenção Yevgeniy Golovchenko Universidade de Copenhaga

"Podemos imaginar um cenário em que o Telegram cumpra a lei, mas também podemos imaginar que Durov não a cumpra.

"É por isso que não se trata apenas do Telegram ou da legislação francesa, porque os legisladores de toda a Europa e de todo o mundo estão provavelmente a analisar este caso com muita atenção", afirmou.

Na Europa, a Lei dos Serviços Digitais (DSA), em vigor nos últimos seis meses, tem algumas disposições que podem responsabilizar os proprietários de plataformas. Mas o Telegram não se enquadra no limiar da DSA para plataformas muito grandes, porque tem menos de 45 milhões de utilizadores mensais. Atualmente, o Telegram tem 41 milhões de utilizadores na Europa.

No caso do Telegram, os atos delegados da UE, que podem alterar partes não essenciais da legislação, poderão ter um papel mais importante, afirmou Catalina Goanta, professora associada de direito privado e tecnologia na Universidade de Utrecht.

A docente disse à Euronews Next que a proposta de diretiva "garante a transparência e a clareza em termos de quais as plataformas abrangidas e quais as disposições".

Devemos esperar "abordagens mais agressivas"?

Para além da proibição no Brasil, a plataforma de redes sociais de Musk, X, enfrenta um escrutínio crescente na UE.

Em julho, a Comissão Europeia afirmou que a plataforma violava as regras da DSA relativamente à sua marca azul, alegando que enganava os utilizadores. Musk refutou as conclusões.

"Penso que, para a Comissão Europeia, vai haver uma escolha estratégica: vamos entrar em guerra contra o Twitter? Ou queremos apenas encontrar um acordo que seja útil", disse Goanta.

Tanto o X como o Telegram foram também criticados pelo governo britânico por terem alimentado os motins de extrema-direita de agosto, que incitaram ao ódio contra os muçulmanos.

"Penso que se partirmos do princípio de que vão ser adotadas abordagens mais agressivas, então talvez possamos ver um futuro em que Elon Musk não possa viajar para o Reino Unido e o Twitter seja bloqueado na Europa.

"E penso que isso seria indesejável a muitos níveis", afirmou.

Por outro lado, Musk também tem sido repetidamente acusado de comentários difamatórios contra indivíduos.

Estas grandes empresas tecnológicas já não são crianças. São grandes adultos. William Echikson Centro de Análise de Política Europeia (CEPA)

Isto levanta a questão de saber se um diretor executivo deve ser responsabilizado por difamação, "ou será que estamos realmente a falar de alguém que está a incitar ao ódio ou a incitar à violência?", disse Goanta.

No entanto, a professora associada de direito privado e tecnologia na Universidade de Utrecht salientou que os casos de Musk e Durov na UE e em França não são os mesmos, uma vez que existem diferentes categorias de leis penais que tratam, por exemplo, do alojamento de material de abuso sexual de crianças ou de conteúdos terroristas.

Existem também leis muito específicas em matéria de criptografia que são exclusivas de França.

Liberdade de expressão vs discurso ilegal

O argumento de que os reguladores estão a perseguir a liberdade de expressão, tanto no caso de Musk como no de Durov, tem sido defendido pelos titãs da tecnologia e pelos seus apoiantes.

"O X é a fonte de notícias mais usada no Brasil. É o que o povo quer", escreveu Musk num post na sua plataforma.

"Agora, o tirano de Voldemort está esmagando o direito do povo à liberdade de expressão", disse ele, referindo-se ao juiz brasileiro que lançou a ordem para proibir a plataforma depois que Musk se recusou a nomear um representante legal no Brasil em agosto.

Os casos de Durov e Musk mostram que a regulamentação está a chegar, disse William Echikson, editor da revista de política tecnológica online Bandwidth, do Centro de Análise de Políticas Europeias (CEPA).

"Estas grandes empresas tecnológicas já não são crianças. São grandes adultos", disse à Euronews Next.

A questão mais difícil para a regulamentação é saber como equilibrar a liberdade de expressão e o discurso ilegal.

"Temos respostas diferentes nos Estados Unidos e na Europa. A questão mais complicada é saber o que é eficaz. A forma como se policia eficazmente esta questão é muito difícil", afirmou.

Nos Estados Unidos, a Primeira Emenda protege o direito à liberdade de expressão, o que significa que é muito mais difícil regular o discurso do que na Europa. No entanto, a Europa também está dividida, com regras diferentes consoante os países.

"Penso que a linha que separa o aceitável do inaceitável no que diz respeito ao discurso é muito ténue", afirmou Echikson.

No entanto, nas democracias, não se pode responsabilizar as plataformas por não impedirem nada, pois isso "poderia levar à censura da Internet, como na China ou na Rússia". Mas não creio que nós, no Ocidente, queiramos isso".

Será que alguma coisa vai mudar?

O Telegram é um "exemplo de mau comportamento", mas não acredita que Elon Musk ou outros chefes das redes sociais sejam presos tão cedo.

O que, segundo Echikson, pode mudar as redes sociais é o facto de estes casos serem maus para o negócio e poderem dissuadir os anunciantes de estarem "ao lado de uma fossa tóxica".

O Reddit é um excelente exemplo disso. O sítio da comunidade costumava estar cheio de grupos racistas e misóginos, mas a empresa começou a moderar e a eliminar esses grupos. Este ano, a empresa de 19 anos fez uma oferta pública inicial (IPO) e acabou por ganhar a confiança dos utilizadores.

"Penso que a forma ascendente de moderar e de ter editores voluntários, como na Wikipédia, é provavelmente um modelo mais eficaz do que tentar esperar que alguns reguladores em Bruxelas determinem o que é um discurso aceitável e o que não é aceitável", disse Echikson.

Para Robin Mansell, professora de novos media e Internet na London School of Economics and Political Science, muito do que se fala sobre liberdade de expressão por parte dos titãs da tecnologia "é sobre liberdade de expressão sem responsabilidade".

Mas não acredita que os casos mudem muito a situação dos media sociais ou dos titãs da tecnologia nos Estados Unidos ou na Europa.

"Eu própria não estou muito convencida de que o caso vá ter um grande impacto nas redes sociais. Penso que a única coisa que vai ter um grande impacto nestas empresas são as legislaturas americanas, se decidirem que querem fazer alguma coisa", disse à Euronews Next.

"E penso que isso depende inteiramente dos resultados das próximas eleições americanas. Entretanto, a União Europeia vai continuar a manifestar a sua preocupação", acrescentou.