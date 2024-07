A plataforma pode agora apresentar os argumentos que entender serem necessários para evitar uma possível coima pesada.

A plataforma de redes sociais X está a violar a Lei dos Serviços Digitais (DSA) em áreas relacionadas com padrões obscuros, transparência da publicidade e acesso aos dados por parte dos investigadores, afirmou hoje (12 de julho) a Comissão Europeia.

O executivo da UE enviou conclusões preliminares à rede social X depois de ter iniciado uma investigação em dezembro do ano passado.

A Comissão conclui agora que a função da marca de verificação azul da X - utilizada para verificar as contas na plataforma - é um padrão obscuro ilegal e induz os utilizadores em erro, levando-os a acreditar que as contas por detrás destas são verificadas.

Além disso, o repositório de publicidade que a plataforma tem de criar ao abrigo do DSA não está a funcionar e não permite o nível de controlo necessário ao abrigo das regras da plataforma. Por último, a Comissão afirmou que a X não dá aos investigadores acesso à informação e carece de transparência.

A X - propriedade do multimilionário Elon Musk - pode agora contra-argumentar, por escrito, sobre as conclusões da Comissão. O executivo comunitário pode então comprometer-se a efetuar correções ou, eventualmente, aplicar uma coima. As coimas ao abrigo do DSA podem atingir 6% do volume de negócios global da empresa.

A investigação sobre outras possíveis infrações da rede social X ao DSA - em áreas relacionadas com conteúdos ilegais e desinformação - ainda está em curso.

O responsável político da rede social afirmou no início deste ano (14 de maio) que a redução do número de moderadores de conteúdos para sete das 24 línguas da UE não deve ser vista como um sinal de incumprimento.

O gigante da tecnologia, anteriormente conhecido como Twitter, foi designado como uma Plataforma Online Muito Grande (VLOP) em abril de 2023 ao abrigo do DSA, na sequência da sua declaração de atingir mais de 45 milhões de utilizadores ativos mensais na UE.

As regras exigem que as VLOP sigam regras rigorosas, como os requisitos de transparência e a proteção de menores em linha.

As conclusões de hoje são as primeiras que a Comissão publica ao abrigo do DSA. Para além da investigação X, foram iniciadas outras investigações e sondagens preliminares contra a Meta, o TikTok e o AliExpress.