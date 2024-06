Como a Flandres recorre à natureza para evitar cheias mortais

Os últimos meses têm sido um lembrete duro para a Europa do poder das cheias e da devastação que estas podem causar. Mas poderá a natureza, e não a engenharia pesada, resolver os problemas do controlo de cheias?

Há muito que o estuário do Escalda, na Flandres, é fustigado pelas cheias. O terreno de baixa altitude e a ligação aberta ao mar tornam-no muito vulnerável a marés de tempestade. Quando o nível do mar sobe de forma anormal devido a ventos fortes e a uma pressão atmosférica baixa, este fenómeno meteorológico pode provocar cheias consideráveis durante a maré alta.

"Quando a maré alta se alia a uma tempestade marítima, e a tempestade e o vento sopram de noroeste, a água é empurrada para o estuário e temos de nos proteger", diz Elias Verbanck, gestor de projeto no LIFE SPARC.

Uma solução natural

A subida do nível do mar causada pelas alterações climáticas está a aumentar o risco de cheias. Mas em vez de construir mais barreiras artificiais, um projeto com soluções naturais chamado LIFE SPARC planeia criar mais espaço para o rio Escalda e, simultaneamente, desenvolver um estuário com um ecossistema próspero.

Através de uma rede de diques e comportas, as áreas de controlo de cheias funcionam como um amortecedor ao capturar o excesso de água durante as tempestades e devolvê-lo gradualmente ao rio.

"Quando há uma maré de tempestade e os níveis da água se tornam muito elevados, esta transborda o dique e flui do rio para a área de inundação controlada, alagando a área e alimentando os marismas para depois, quando a maré baixa, a água atravessar o sistema de comportas e voltar para o rio", explica Elias.

Mas esta solução tem mais vantagens para além da proteção contra as cheias.

"Estes marismas são muito importantes para a natureza. São muito raros", diz Elias, acrescentando: "Os marismas de água doce são importantes para os peixes, mas também para as aves. Não beneficiam apenas os habitats e a vida selvagem, mas também as funções de regulação da natureza. São muito importantes para o equilíbrio dos nutrientes no rio Escalda. São, de facto, vitais. Fornecem oxigénio à água, o que é obviamente muito importante para a vida, e também sequestram e armazenam carbono."

Repensar a nossa relação com a água

As soluções naturais no vale do Escalda são apenas um exemplo de como as alterações climáticas nos estão a obrigar a repensar a proteção contra cheias e a nossa relação com a água.

A ideia de trabalhar com a natureza e não contra ela, para nos tornarmos mais resistentes às cheias e secas induzidas pelo clima, foi um tema central durante a Green Week em Bruxelas.

"Pensámos que as soluções tecnológicas iriam resolver tudo, mas agora vemos que não resolvem, especialmente quando o assunto são as alterações climáticas. As soluções naturais podem ajudar-nos, por exemplo, ao reter a água nos telhados e nos jardins e, numa escala maior, ao dar espaço aos rios e ao reter a água no solo", afirmou John Boon, da Federação Internacional dos Arquitetos Paisagistas da Europa.

Reforçando esta ideia, Elias conclui: "Ficarmos parados não era uma opção. Quando a água não tem o espaço de que precisa, ocupa-o. E isso seria um desastre. Por isso, criámos um plano com vastas áreas de inundação controlada, e decidimos conjugá-lo com iniciativas ambientais recentes."