Perspetivas da construção na UE: Haverá uma retoma no próximo ano?

O ING revela quais os setores da construção dos países europeus que estão a recuperar e quais os que ainda estão um pouco atrasados.

O banco holandês ING publicou recentemente o seu relatório sobre as perspetivas da construção na UE, indicando que se espera uma diminuição significativa da atividade do setor este ano. No entanto, é provável que o crescimento da construção recupere no próximo ano.

O relatório refere que: "Prevemos uma diminuição do volume de construção este ano (-1,5%). Isto é inferior à nossa previsão anterior (-0,5%), principalmente devido à revisão dos dados do Eurostat".

O gabinete de dados europeu atualizou recentemente o valor da construção na UE em 2023 de 0,1% para 1,4%. O crescimento durou, portanto, mais tempo do que o esperado e, como resultado, o declínio começou mais tarde, levando a uma contração maior do que o esperado em 2024.

"No entanto, os sinais de otimismo - assinalados nas nossas previsões anteriores - estão a tornar-se mais visíveis. Os preços das casas estão a aumentar ainda mais em muitos países e a emissão de licenças de construção aumentou.

"Além disso, no início da cadeia de valor da construção, parece que os produtores de materiais de construção (por exemplo, betão, cimento e tijolos) ultrapassaram o ponto mais baixo dos volumes de produção."

Os prazos de entrega mais longos também contribuíram para a redução dos volumes de construção não residencial e residencial, uma vez que tanto as empresas como os compradores individuais têm estado a refrear o investimento em novas propriedades.

Por outro lado, o subsetor da renovação, que também inclui obras de sustentabilidade, deverá registar um aumento da procura durante o resto do ano, bem como em 2025.

É provável que o mesmo aconteça com os investimentos em infraestruturas, com o crescimento apoiado principalmente pela expansão da rede eléctrica, pelos investimentos em infraestruturas digitais e pela transição verde.

Em 2025, a par destas tendências, prevê-se uma retoma do mercado da habitação e a emissão de mais licenças de construção para novas habitações.

É também provável que isto impulsione o sector da construção.

França e Alemanha continuam a registar atrasos nos volumes de construção

Os volumes de construção alemães caíram 2,6% no segundo trimestre do ano, invertendo o crescimento registado no primeiro trimestre.

O país também viu o setor de construção enfraquecer de 2021 a 2023, com essa tendência provavelmente continuando para o resto deste ano também.

O relatório diz: "Em agosto, os empreiteiros alemães foram os mais pessimistas entre os principais países da UE. A queda contínua nas licenças de construção para novos projetos residenciais no primeiro trimestre de 2024 destaca as dificuldades em curso.

"No entanto, o sector da engenharia civil na Alemanha oferece algum alívio. As infraestruturas do país estão em mau estado e os investimentos em estradas e infraestruturas digitais estão a impulsionar algum crescimento neste subsetor."

O ING também estima que a produção de construção em França cairá -1,0% este ano, principalmente devido ao facto de o sentimento dos empreiteiros do país ainda não ter recuperado da fraqueza do ano passado.

As licenças de construção para novas habitações também estão a ser emitidas a um ritmo relativamente mais lento, enquanto os preços da habitação estão a desencorajar novos empreendimentos.

Países Baixos registam uma recuperação do mercado da habitação, enquanto o crescimento da construção em Espanha dispara

O mercado da habitação holandês registou um maior número de licenças de construção emitidas no início deste ano, juntamente com o aumento das vendas de casas recém-construídas. Estas duas tendências apontam para uma recuperação do mercado da habitação.

No entanto, prevê-se que o mercado da construção diminua 3% este ano, continuando a ser pressionado pela queda do ano passado nas vendas de casas novas e nas licenças de construção.

O setor da construção em Espanha avançou uns robustos 4,5% no ano passado, tendo estabilizado no primeiro semestre deste ano. Isto deveu-se principalmente ao facto de as licenças não residenciais e residenciais terem sido desenvolvidas a um bom ritmo no primeiro trimestre de 2024.

No entanto, com os números da produção caindo 25% entre 2019 e 2022, as empresas de construção espanholas ainda estão lutando.

O relatório afirma: "Os investimentos do fundo de recuperação da UE no setor da construção espanhol também são positivos.

"Portanto, esperamos um maior crescimento no setor de construção espanhol em 2024 e 2025, mas a um ritmo mais lento em comparação com 2023."