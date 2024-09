A versão abreviada de La Bohème foi encenada pela primeira vez em Perugia: dura noventa minutos em vez de duas horas e quarenta minutos. O formato é ideia do tenor Gianluca Terranova, que também interpreta o papel masculino principal de Rodolfo

Giacomo Puccini tinha 38 anos quando a cortina da sua Bohème subiu pela primeira vez ao palco no Teatro Regio de Turim, em 1896. Desde então, graças ao talento desse "millennial" de outrora, continua a ser um êxito mundial. No centenário da morte do seu autor, La Bohème continua a ser uma obra-prima imortal que quer continuar a surpreender e a falar também às gerações mais jovens.

Ópera para TikTokers

Eles, os nativos digitais, os miúdos da Geração Z, são o público-alvo da nova versão curta de La Bohème. A ópera foi encurtada em uma hora para acomodar a reduzida capacidade de atenção da geração TikTok.

A versão reduzida estreou no palco do Teatro Morlacchi de Perugia (Sagra Musicale Umbra) com a Orquestra de Câmara de Perugia dirigida pelo Maestro Enrico Bronzi: dura tanto como um jogo de futebol sem prolongamento, apenas noventa minutos em comparação com as duas horas e quarenta dos quatro atos completos. Menos tempo de paragem, mais ritmo.

A fazer o copy paste da obra-prima de Puccini está Gianluca Terranova, um tenor muito conceituado que já subiu aos palcos das maiores casas de ópera, do La Scala de Milão ao Covent Garden de Londres. Terranova também interpreta o papel masculino principal de Rodolfo. "Uma forma de aproximar o público do TikTok da ópera", diz Terranova.

"Os cortes foram feitos para efeitos da narrativa. As peças que foram 'sacrificadas' são principalmente aquelas em que há o coro, porque a ópera numa versão curta também tem de ser sustentável com os custos ", explica Terranova. "Trouxemos uma narrativa da ópera para o palco, para seduzir um público talvez distraído. Estou a pensar talvez nos jovens que estão nas redes sociais. Por isso, podemos dizer-lhes: 'Ei, pessoal, aqui temos algo maravilhoso que têm absolutamente de saber'".

Agora os puristas vão ficar horrorizados porque já tenho versões de vinte minutos prontas. E estou a trabalhar nas versões sociais de três minutos: é como um mega trailer, uma promoção da ópera. Agora estamos a fazê-lo no teatro e dura uma hora e meia Gianluca Terranova Tenor

O outro expediente diz respeito à narração confiada a uma das personagens de La Bohème, Musetta, uma das protagonistas femininas, que ao fim de trinta anos - portanto, com cinquenta anos - se lembra do que viveu e nos conta.

A polémica com os críticos

No centenário da morte de Puccini e menos de um ano após o reconhecimento do canto lírico como património imaterial da humanidade, a experiência de Perugia suscita mais do que uma crítica. "A obra-prima de Puccini não pode ser tocada", dizem os puristas da ópera.

Sou um músico, não toco em notas. Faço um serviço de promoção da ópera que eles (os puristas, ed.) deviam fazer, em vez de considerarem os outros todos analfabetos Gianluca Terranova Tenor

"Puccini não escreveu a ópera para os puristas, escreveu La Bohème para comover toda a gente, a criada, o camponês e o farmacêutico, e também aquele que talvez não vá ver a ópera porque está aborrecido e acha que é demasiado longa".

No final dos 90 minutos, num teatro esgotado, a curta-metragem Bohème recebeu aplausos estrondosos. Os jovens, e não só, gostaram. A ópera de Puccini será repetida em 17 e 18 de setembro nos teatros de Orvieto e Todi.

O enredo de La Bohème

A versão integral de La Bohème é uma ópera em quatro quadros de Giacomo Puccini, com libreto de Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. A história é inspirada no romance de Henri Murger, Cenas da Vida de Bohème.

Num sótão do bairro latino de Paris, reúne-se um grupo de jovens artistas boémios e sem dinheiro: o escritor Rodolfo, o pintor Marcello, o filósofo Colline e o músico Schaunard.

O amor entre a bordadeira Mimì e Rodolfo é o coração da história, que assenta nos pilares narrativos universais da paixão juvenil e da joie de vivre, da amizade e da leveza, contra os temas igualmente vivos da desilusão e da doença, segundo as sugestões do romantismo a que Puccini não renuncia. No final, Mimì morre de tuberculose e, com ela, morre também a inocência e a ideia de uma vida sem preocupações.

Como é que a ópera é contada à Geração Z

A versão curta de La Bohème, a que alguns críticos chamaram “ópera para principiantes”, não é o único estratagema para trazer a ópera de volta à cena e apresentá-la àqueles que a evitam por ser estranha à semântica da juventude. Um truque é trazer a história para os dias de hoje.

Como seriam as personagens da ópera se as encontrássemos em 2024? Lemos num post publicado nas páginas sociais da Arena di Verona, uma instituição cultural cujo objetivo é a produção e a difusão da cultura musical.

Na encenação, assinada por Alfonso Signorini, os acontecimentos narrados em Bohème - originalmente ambientada na Paris de 1830 - decorrem "entre sótãos partilhados, precariedade e a fúria do primeiro amor".

"Para contar a história, pedimos emprestada a voz da Geração Z: quatro talentos do TikTok e do Instagram reinterpretam os seus protagonistas através de tendências virais nas redes sociais. No vídeo, Mimì é Zoe Massenti, atriz, bailarina e criadora com 4 milhões de seguidores nas redes sociais".

Língua muda e há legendas nos clips

A linguagem também muda: a protagonista feminina de La Bohème, Mimì, "tem um fraquinho" por Rodolfo. "'He's got swag'": é fixe, diz a influenciadora/atriz Zoe Massenti no pequeno vídeo de introdução à ópera, estritamente legendado.

Num estudo recente da YouGov (uma empresa internacional de estudos de mercado e análise de dados sediada no Reino Unido), 61% dos telespetadores com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos afirmaram que, quando se sentam para ver televisão, optam por ligar as legendas, mesmo que não tenham problemas de audição.

Com a adição de legendas cada vez mais detalhadas aos programas de televisão e filmes, incluindo efeitos sonoros e nomes de canções, o público inclui esta opção quando sintoniza o seu programa favorito.

PUBLICIDADE

Ópera continua a cativar milhões de fãs

De acordo com o último relatório SIAE, o mundo do entretenimento em direto está a crescer. E, no último ano, a ópera pôde contar com 2,1 milhões de espetadores. A Fundação Arena di Verona, com o seu Festival de três meses, representa quase 20% do total nacional.

Após três meses e 50 noites de espetáculos ao vivo, Verona registou a sua melhor bilheteira de sempre, com 33 milhões e 620 mil euros. A afluência ao anfiteatro aumentou: 417 354 espetadores no verão de 2024, mais 15 mil do que no ano anterior, 57% dos quais provenientes de 136 países de todo o mundo. A Alemanha continua no pódio, os espetadores dos Estados Unidos, Canadá, Espanha e Coreia sobem. Os jovens estão a aumentar (+3% abaixo dos 30 anos, +5% entre os 30 e os 40 anos).

Pela primeira vez, a Arena di Verona também aterrou no TikTok, envolvendo o público muito jovem. Nas redes sociais, os utilizadores da faixa etária 25-34 anos igualaram os da faixa etária superior a 35 anos.

No final do Festival, os canais Facebook, Instagram e TikTok tinham atingido quase 59 milhões de contactos, mais 26% do que no ano passado. Seguidores de todo o mundo, nomeadamente da Alemanha, do Brasil, dos Estados Unidos e da Argentina.