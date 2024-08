A Europa é o continente que está a aquecer mais rapidamente na Terra e os registos de mortes mostram o impacto do aumento da temperatura.

O calor extremo está a matar mais de 175 mil pessoas por ano na Europa, declarou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS).

A nível mundial, registaram-se cerca de 489 mil mortes por ano relacionadas com o calor entre 2000 e 2019.

A Europa é o continente que regista o aquecimento mais rápido do planeta, sendo responsável por uma grande parte das mortes a nível mundial.

A terrível avaliação da agência das Nações Unidas surge dias depois de o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, ter lançado um apelo à ação contra o calor extremo.

"Milhares de milhões de pessoas enfrentam uma epidemia de calor extremo - murchando sob ondas de calor cada vez mais mortíferas, com temperaturas que ultrapassam os 50 graus Celsius em todo o mundo [...] a meio caminho da ebulição", afirmou António Guterres a 25 de julho, após três dias de calor recorde.

"O calor extremo é a nova anormalidade", acrescentou, apontando como causa as "alterações climáticas provocadas pelo homem e carregadas de combustíveis fósseis". "Mas a boa notícia é que podemos salvar vidas e limitar o seu impacto", afirmou, apresentando soluções em quatro áreas críticas.

Como é que o calor extremo está a ceifar vidas na Europa?

As temperaturas na Europa estão a aumentar a um ritmo duas vezes superior à média mundial.

"Em toda a região, nos seus 53 Estados-Membros, as pessoas estão a pagar o preço mais alto", afirma o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Henri P. Kluge.

Das cerca de 489 mil pessoas que morrem anualmente devido ao calor extremo, a Europa alberga 36%, ou seja, cerca de 176 040 pessoas.

Guterres descreveu a forma como as condições de calor abrasador "encerraram as atrações turísticas nas cidades europeias mais quentes" este verão.

Os três anos mais quentes de que há registo na Europa ocorreram desde 2020 e os 10 anos mais quentes ocorreram desde 2007. Nos últimos 20 anos, registou-se um aumento de 30 por cento na mortalidade relacionada com o calor, com o número de mortes a aumentar em quase todos os países.

Consequentemente, o stress térmico é a principal causa de morte relacionada com o clima na Europa.

Os extremos de temperatura agravam as doenças crónicas, incluindo as doenças cardiovasculares, respiratórias e cerebrovasculares, a saúde mental e as doenças relacionadas com a diabetes, explica Kluge.

O calor extremo é um problema sobretudo para os idosos, especialmente os que vivem sozinhos. Pode também representar um fardo adicional para as mulheres grávidas.

Como é que nos podemos proteger do calor extremo?

"O facto é que os efeitos adversos para a saúde do tempo quente são em grande parte evitáveis através de boas práticas de saúde pública, pelo que, se estivermos mais bem preparados para uma região mais quente, salvaremos muitas vidas, tanto agora como no futuro", afirma Kluge.

A nível nacional, mais de 20 países europeus têm planos de ação para a saúde causada pelo calor para ajudar os seus cidadãos a adaptarem-se a esta consequência mortal das alterações climáticas.

No entanto, a OMS adverte que é necessário fazer mais para proteger as comunidades. A partir do seu Centro Europeu para o Ambiente e a Saúde, em Bona, Alemanha, a agência de saúde está a desenvolver um plano de ação atualizado para ajudar os governos a prepararem-se.

Mas há muitas acções pessoais que pode tomar para se proteger a si e aos seus entes queridos. A campanha anual #KeepCool da OMS descreve quatro formas principais:

Mantenha-se afastado do calor: evite sair e fazer actividades extenuantes durante a hora mais quente do dia. Mantenha-se à sombra e não deixe crianças ou animais em veículos estacionados. Se necessário e possível, passe 2-3 horas do dia num local fresco, como um supermercado ou um cinema. Mantenha a sua casa fresca: utilize o ar noturno para arrefecer a sua casa. Reduza a carga térmica no interior da sua casa ou quarto de hotel durante o dia, utilizando estores ou persianas. Mantenha o seu corpo fresco e hidratado: use roupas leves e largas e roupa de cama leve, tome duches ou banhos frescos e beba água regularmente, evitando bebidas açucaradas, alcoólicas ou com cafeína devido ao seu efeito desidratante no corpo. Cuide de si e dos outros: verifique se a família, os amigos e os vizinhos estão bem, especialmente os idosos, que passam grande parte do tempo sozinhos.

Como é que o mundo pode salvar as pessoas das mortes relacionadas com o calor?

No seu discurso em Nova Iorque, na semana passada, o chefe da ONU delineou quatro áreas críticas de ação.

Em primeiro lugar, a prestação de cuidados aos mais vulneráveis. Uma vez que o calor devastador amplifica as desigualdades, o chefe da ONU tem em mente algumas soluções de nivelamento - incluindo o aumento maciço do acesso à refrigeração com baixo teor de carbono.

Os sistemas de alerta precoce também devem ser alargados, afirmou o responsável. E os países desenvolvidos devem cumprir as suas promessas de financiamento da adaptação ao clima para ajudar os países em desenvolvimento a proteger os seus cidadãos de temperaturas insuportáveis.

O segundo ponto do apelo à ação de Guterres é o reforço da proteção dos trabalhadores.

"A região da Europa e da Ásia Central foi a que registou o aumento mais rápido da exposição da mão de obra ao calor excessivo", sublinhou.

Com o calor excessivo a ser a causa de quase 23 milhões de lesões no local de trabalho em todo o mundo, é essencial que as leis e os regulamentos - baseados nos direitos humanos - sejam atualizados e aplicados.

De igual modo, o reforço da resiliência das economias e das sociedades foi o terceiro ponto da agenda do chefe da ONU. Segundo ele, os "planos de ação para o calor" são parte da resposta, utilizando a ciência e os dados para tornar as economias, os setores críticos e o ambiente construído "à prova de calor".

E, por último, o que tudo isto significa: limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C.

"Para combater todos estes sintomas [secas, incêndios florestais e também a subida do nível do mar], temos de combater a doença", declarou. "A doença é a loucura de incinerar a nossa única casa. A doença é a dependência dos combustíveis fósseis. A doença é a inação climática".

O Presidente do Parlamento Europeu chamou a atenção para a expansão dos combustíveis fósseis em alguns dos países mais ricos do mundo e instou todas as nações a apresentarem, até ao próximo ano, planos de ação nacionais em matéria de clima que estejam alinhados com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 1,5°C.