Calor extremo, má qualidade do ar e incêndios: o verão na Europa

De Euronews com AP

O calor extremo provém de uma grande massa de ar quente que atravessou o Mediterrâneo vinda do Norte de África. Com ele vieram também poeiras do deserto, que estão a afetar a qualidade do ar em Portugal.

PUBLICIDADE

Verão nem sempre é sinónimo de momentos relaxantes com bom tempo. Infelizmente, e cada vez mais devido às alterações climáticas, as temperaturas elevadas na Europa provocam fenómenos como os incêndios, que preocupam as autoridades.

Em Portugal, as temperaturas sofreram uma descida, contudo a passagem de poeiras do desertos do norte de África estão afetar a qualidade do ar.

Segundo recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS) é necessário adotar “cuidados redobrados” devido à fraca qualidade do ar prevista para esta terça-feira, dia 30 de julho.

O aumento das concentrações de partículas inaláveis é prejudicial para a saúde, principalmente na população mais sensível, como são o caso das crianças e idosos.

Assim, e enquanto este fenómeno se mantiver, a DGS recomenda a população a evitar esforços prolongados, como atividade física, ao ar livre.

Calor extremo

Em Espanha, nove municípios estão sob aviso laranja devido às elevadas temperaturas.

De acordo com a Agência Meteorológica do país, a região mais quente deverá ser a Andaluzia, no sul, onde a temperatura deverá subir até aos 42 graus nas províncias de Granada e Jaén.

A Roménia também está a passar por uma onda de calor há já várias semanas. As temperaturas para a segunda metade da semana deverão ultrapassar os 40 graus.

As regiões mais afetadas são as do sul do país onde já foram necessárias as retrições de água.

N

os mercados a fruta e os legumes estão a murchar e os produtores estão desesperados para proteger os seus produtos.

Entretanto, os incêndios florestais estão a alastrar-se na Grécia, Albânia, Macedónia do Norte e Croácia.

Existem ordens de evacuação em várias regiões gregas e os bombeiros passaram a noite a combater um incêndio na ilha de Evia.

Chamas queimam uma floresta perto da aldeia de Galatsona na ilha de Evia, cerca de 188 quilómetros (117 milhas) a norte de Atenas, Grécia, segunda-feira, 9 de agosto. 2021. Michael Varaklas/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Os incêndios na Albânia e na Macedónia do Norte ameaçam muitas zonas residenciais e, na Croácia, os bombeiros estão a tentar controlar um enorme incêndio perto da cidade de Skradin.

Também em França a onda de calor começou no sul do país, no final da semana passada, mas está a estender-se às regiões do norte. Autoridades recomendam que a população beba água, fique em casa e vigie os familiares mais idosos.

Com os Jogos Olímpicos de 2024 a decorrerem em Paris, há ainda a preocupação redobrada, não só pelos atletas - principalmente os que desempenham provas ao ar livre - como também pelos espectadores, turistas e habitantes.

Já aqui noticiámos que a Europa é o continente que está a aquecer mais depressa, muito devido ao aquecimento no Ártico que leva ao derretimento da neve e do gelo.