Descida alarmante do nível da água na barragem de Messara, em Creta

De Euronews com AP

Foi declarado estado de emergência em Messara, na ilha grega de Creta, devido à falta de água.

As reservas de água estão a diminuir constantemente e o nível da água na barragem de Faneromeni, que fornece água e irrigação a Messara, na ilha grega de Creta, desceu para um nível alarmante.

O bombeamento ilegal de água da barragem - que levou à perda subsequente de 3 milhões de metros cúbicos de água - combinado com a baixa pluviosidade e o tempo quente, criou uma situação extremamente difícil, especialmente para os agricultores que estão desesperados, uma vez que as necessidades de irrigação estão no auge.

"É também uma questão de educação", diz um residente. "Verificamos que continua a haver um grande desperdício de água. A água é desperdiçada em casa, na rua, em todo o lado. As medidas devem ser observadas, as leis devem ser respeitadas, caso contrário, o futuro não será nada brilhante", alerta.

Para fazer face à crise hídrica de forma eficaz e garantir a satisfação das necessidades essenciais, o município de Phaestos tomou medidas de emergência, impondo restrições à irrigação das culturas e declarando o estado de emergência, o que permite ao município obter financiamento imediato para os projetos necessários, como perfurações e reservatórios.

"Decretámos o estado de emergência no município, já tivemos uma reunião com o conselho regional e temos a promessa de 180.000 euros, que ainda não chegaram, para resolver parte do problema", explicou Gregory Nikolidakis, presidente da Câmara de Phaestos. "E, claro, estamos em contacto com o Ministério do Interior. Já tive uma reunião com o Secretário-Geral e estamos à espera de financiamento também de lá, para ver o que se pode fazer imediatamente", concluiu.