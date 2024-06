Cervejas francesas estão a conquistar mercado na Bélgica

De Euronews

Apesar de ser sobretudo um país produtor de vinho, França está a exportar cada vez mais cerveja para a Bélgica. E as empresas belgas também beneficiam desta expansão do mercado.

As cervejas francesas estão a ganhar terreno na Bélgica. Nos últimos dez anos, as exportações aumentaram exponencialmente e a bebida tem vindo a tornar-se muito popular entre os consumidores do país vizinho.

Nos supermercados belgas é agora possível encontrar uma seleção de cervejas vindas de França, sobretudo produzidas junto à fronteira.

É o caso da cervejeira Baron, uma das empresas francesas que já exporta 10% da sua produção para a Bélgica.

Mas o diretor comercial da Saint-Feuillien, uma cervejeira belga, diz que o comércio está a expandir-se nos dois sentidos. Três quartos das exportações desta empresa vão para a França, um país tradicionalmente produtor de vinho.

"Vemos que as cervejas francesas são muito bem recebidas em território belga. Vemos também cervejas regionais (belgas) a atravessar a fronteira e a ter sucesso no norte de França”, diz Hughes Glatigny.

O diretor comercial acredita que está a ser alcançado um equilíbrio. “No geral, se houver qualidade, há espaço para todos", acrescentou.