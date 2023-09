Belgian Beer World: O museu da cerveja inaugurado em Bruxelas

De Euronews

Na antiga Bolsa de Valores de Bruxelas nasceu agora o Belgian Beer World, onde, por 17 euros, se pode escolher entre 98 variedades de cerveja em garrafa e 49 em copo.

É um dos edifícios mais centrais e emblemáticos de Bruxelas. Renovado há anos, a antiga Bolsa de Valores Bruxelas finalmente abriu ao público.

PUBLICIDADE

Com seis entradas no total, o local, Património da Unesco, deve servir como ponto de passagem e de encontro, acessível a todos. Principal atração: cerveja! Não fosse a Bélgica conhecida como o país da cerveja.

"Ela [cerveja] está em nosso ADN. Acho que toda a gente tem um cervejeiro na família. É como que a primeira rede social. Quando nos queremo encontrar com alguém, reunir com alguém, é sempre em torno de uma cerveja. Acompanha-nos ao longo das nossas vidas, acho que desde o início e até ao fim dos nossos dias", diz Nel Vandevannet, do Mundo da Cerveja Belga.

Agora, este museu interativo - Belgian Beer World - nesta construção do século XIX, acompanha os visitantes durante todo o dia. Por 17 euros, pode-se aprender, de A a Z, a história e a cultura da cerveja. A cereja no topo do bolo é uma cervejinha gelada com vista para a cidade. Estão disponíveis 98 variedades de cerveja em garrafa e 49 em copo.

Nel Vandevannet afirma: "Mais de uma centena de cervejeiros belgas reuniram-se para inventar este novo museu e todo o seu conteúdo. Não é comum ter todos os cervejeiros juntos porque geralmente eles são concorrentes. Estamos muito felizes e acho que é bastante excecional ter a história da cultura da cerveja belga em duas histórias aqui, neste belo edifício, que era a antiga Bolsa de Valores de Bruxelas.

Mas nem toda a gente está feliz. Jean-Pierre Van Roy -o proprietário do museu de cerveja familiar, Cantillon, que atrai 40.000 turistas por ano, critica o projeto.

"Não é um museu. Considero que a operação "bolsa das grandes cervejeiras" é sobretudo uma operação comercial. Sem dúvida, a ideia de destacar grandes marcas. Não há absolutamente nenhum objetivo cultural na apresentação deste chamado património".

Se o local se torna ou não uma história de sucesso ainda estamos para ver, mas com um custo de 99 milhões de euros e uma doação de fundos da UE, é melhor que seja!!