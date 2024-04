"Estado da União": Fim do mandato, alargamento e revolução

Direitos de autor Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola - Direitos de autor Jean-Francois Badias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Chegou ao fim a 9ª legislatura do Parlamento Europeu, que realizou, esta semana, a última sessão plenária. Em destaque no programa estão os escândalos que marcaram o mandato, mas também uma antevisão do debate em torno dos 20 anos do alargamento da UE conhecido como "big bang".