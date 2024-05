Tomada de posse de Putin: quinto mandato em plena guerra

De Euronews

Vladimir Putin inicia o quinto mandato presidencial num país em guerra, sem oposição e com censura. Desta vez, diplomatas de vários países ocidentais vão faltar à cerimónia no Kremlin.

PUBLICIDADE

Neste 5º mandato presidencial, Vladimir Putin concentrou todo o poder nas suas mãos e está envolvido numa guerra devastadora contra a Ucrânia, na qual ambos os países estão a sofrer pesadas perdas. Na terça-feira, o Kremlin será palco de uma nova tomada de posse, prolongando oficialmente o seu mandato por seis anos.

De acordo com analistas eleitorais, peritos em estatística e em meios de comunicação social, as eleições de 15 a 17 de março, em que Putin obteve 87% dos votos (perto do que os autocratas africanos e da Ásia Central costumam obter), foram as mais injustas da história moderna da Rússia.

As estimativas de fraude variam entre, pelo menos, 22 milhões e cerca de 31,6 milhões de votos "anómalos", sem contar com os DEG e a "votação" nos territórios da Ucrânia ocupados pela Rússia.

Em 17 de abril, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) adotou uma resolução que insta os Estados-Membros a "não reconhecerem Vladimir Putin como Presidente da Federação Russa" e a "cessarem todos os contactos, exceto os humanitários". Os representantes da oposição russa no exílio, incluindo Yulia Navalny, já fizeram pedidos semelhantes.

Embora este documento não tenha consequências diretas, vários Estados ocidentais anunciaram que os seus representantes não assistirão à tomada de posse de 7 de maio.

Segundo a Radio Liberty, os Estados bálticos, a República Checa, o Reino Unido e o Canadá juntaram-se à recusa total de assistir à cerimónia, tendo a Alemanha chamado o seu embaixador para consultas na sequência das acusações de Moscovo de ataques de pirataria informática ao SPD em janeiro de 2023. O diplomata deverá permanecer em Berlim durante uma semana.

Dmitry Peskov não revelou a lista de convidados estrangeiros no Salão Andreyevsky do Grande Palácio do Kremlin, escreveu a RIA Novosti.

"Presentes" para a tomada de posse e Dia da Vitória

Nas últimas semanas, a Rússia tem vindo a intensificar a sua ofensiva na região de Donetsk, enquanto a Ucrânia regista uma escassez de homens e munições.

Ao mesmo tempo, o bombardeamento das regiões fronteiriças russas por drones e mísseis não parou.

Os analistas afirmam que o Kremlin está a tentar "agradar" ao público russo e capturar Chasov Yar a tempo do Dia da Vitória, a 9 de maio. A agência Associated Press fala de estratégias de "terra queimada" e compara os esforços para capturar esta importante região, que poderia tornar-se um trampolim para uma nova ofensiva russa em direção a Slovyansk e Kramatorsk, com os bombardeamentos de meses de Bakhmut e Avdeevka.

O que esperar do novo mandato?

A guerra na Ucrânia, onde a Rússia está a fazer progressos lentos, embora consistentes, no campo de batalha, é a principal preocupação, e Putin não mostra qualquer indicação de mudança de rumo.

"A guerra na Ucrânia é central para o seu atual projeto político e não vejo nada que sugira que isso vá mudar. E isso afeta tudo o resto", disse Brian Taylor, professor da Universidade de Syracuse e autor de "The Code of Putinism", numa entrevista à The Associated Press.

"Afeta quem está em determinadas posições, afeta os recursos disponíveis e afeta a economia, afeta o nível de repressão interna", disse ele.

No seu discurso sobre o estado da nação, em fevereiro, Putin prometeu cumprir os objetivos de Moscovo na Ucrânia e fazer o que for preciso para "defender a nossa soberania e a segurança dos nossos cidadãos". Afirmou que as forças armadas russas "adquiriram uma enorme experiência de combate" e estão "a manter firmemente a iniciativa e a realizar ofensivas em vários setores".

No entanto, Maksim Samorukov, do Centro Carnegie Rússia-Eurásia, afirmou que "impulsionada pelos caprichos e delírios de Putin, Moscovo é suscetível de cometer erros autodestrutivos".

Num comentário publicado na Foreign Affairs, Samorukov sugeriu que a idade de Putin poderia afetar o seu discernimento. "Aos 71 anos (...) a consciência da sua própria mortalidade influencia certamente a sua tomada de decisões. A consciência crescente do seu tempo limitado contribuiu, sem dúvida, para a sua decisão fatídica de invadir a Ucrânia".

Além disso, o inamovível Presidente russo deverá renovar o governo no início do seu próximo mandato: nos termos da Constituição, o governo demite-se após a tomada de posse.

Putin pode reconduzir o atual primeiro-ministro tecnocrata, Mishustin, e os principais membros do governo, incluindo o Ministro da Defesa Shoigu, na Duma e fazer novas nomeações para continuar a militarização da economia russa.

PUBLICIDADE

Os especialistas acreditam que, agora que Putin tem mais seis anos no poder, o governo pode tomar medidas impopulares: aumentar os impostos para financiar a guerra e enviar mais homens para o exército.