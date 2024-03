De Euronews

Os resultados provisórios divulgados pela comissão eleitoral russa apontam para uma vitória histórica de Vladimir Putin com 87,97% dos votos nas eleições presidenciais.

As urnas encerraram domingo ao final do dia pondo fim a vários dias de votação para as eleições presidenciais na Rússia. De acordo com os resultados provisórios divulgados pela Comissão Eleitoral russa, Vladimir Putin terá vencido com 87,97% dos votos. A confirmar-se, é o resultado mais elevado de sempre alcançado por Putin.

A participação eleitoral terá ficado nos 74% - a maior de sempre numas eleições presidenciais.

As autoridades russas alegaram que, nas regiões ocupadas da Ucrânia, ambos os indicadores foram ainda mais elevados.

Vladimir Putin, dirigindo-se aos seus apoiantes no final de domingo, saudou tais números como uma indicação de "confiança" e "esperança".

Após o discurso em que proclamou a vitória, o presidente russo foi questionado pelos jornalistas sobre a morte do seu opositor Alexei Navalny, confirmando que havia planos para trocá-lo por "certas pessoas" detidas em "países ocidentais".

A participação nas assembleias de voto aumentou ao meio-dia numa ação de protesto contra o Presidente russo. O apelo para que os cidadãos russos comparecessem nas urnas e votassem em qualquer outro candidato que não Putin foi lançado por Alexei Navalny, pouco tempo antes de morrer.

Milhares seguiram essa ideia, em várias cidades russas, bem como em embaixadas e consulados russos no estrangeiro. A viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, votou na embaixada russa em Berlim.

Em Moscovo, Navalny foi homenageado no cemitério em que foi enterrado. As pessoas traziam flores, velas e boletins de voto com o nome de Navalny escrito à mão.