Quatro adolescentes investigados por ataque a eurodeputado alemão

A polícia identificou quatro suspeitos do atentado contra o eurodeputado alemão Matthias Ecke (SPD).

A polícia alemã identificou os quatro suspeitos do ataque contra o eurodeputado Matthias Ecke, informaram as autoridades de Dresden na segunda-feira.

Um dos suspeitos entregou-se no domingo e os outros três foram detidos mais tarde.

Kay Anders, porta-voz do Gabinete de Investigação Criminal do Estado de Dresden, afirmou que, depois de o primeiro suspeito se ter entregado, a polícia fez buscas em dois apartamentos, onde foram também detidos dois outros suspeitos. No decurso da noite, a polícia identificou também o quarto suspeito.

Todos os suspeitos são jovens com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos.

Matthias Ecke, de 41 anos, candidato à reeleição nas próximas eleições europeias de junho como principal candidato do Partido Social-Democrata (SPD), foi atacado no dia 3 de maio. Ecke foi operado no domingo depois de ter sofrido fraturas, bem como hematomas no rosto.

Espera-se que Ecke continue a campanha eleitoral após a sua recuperação.

Os mesmos suspeitos terão atacado um trabalhador do Partido Verde minutos antes, na mesma rua.

Espera-se que vários políticos participem numa manifestação espontânea em Berlim na segunda-feira à noite, incluindo Hendrik Wüst, ministro-Presidente da Renânia do Norte-Vestefália.

Milhares de manifestantes reuniram-se nas ruas de Dresden e Berlim no domingo para protestar contra o extremismo de direita e a violência política na sequência do ataque.

Segundo a polícia, cerca de mil pessoas reuniram-se em frente à famosa Porta de Brandemburgo, em Berlim, para manifestar o seu apoio. Cerca de 2.000 pessoas também terão saído à rua em Dresden na tarde de domingo.