Controversa lei de mobilização entra em vigor na Ucrânia

No contexto de uma nova ofensiva russa que ameaça Kharkiv, entrou em vigor a lei do recrutamento. O objetivo é permitir que a Ucrânia convoque soldados urgentemente quando necessário. Muitos recrutas estão a tentar fugir à chamada.

A polémica lei da mobilização entrou em vigor na Ucrânia. O governo de Kiev está a tentar aumentar o número de soldados depois da Rússia ter lançado uma nova ofensiva, que alguns receiam que possa levar à tomada da segunda maior cidade da Ucrânia.

A lei, que foi atenuada em relação ao projeto original, facilitará identificar todos os potenciais recrutas do país. No entanto, também oferece incentivos aos soldados, como bónus em dinheiro para comprar uma casa ou um carro, por exemplo, embora alguns analistas considerem que a Ucrânia, na verdade não poderá pagar.

Os deputados hesitaram durante meses e só aprovaram a lei em meados de abril, uma semana depois de a Ucrânia ter baixado a idade de alistamento dos homens de 27 para 25 anos. Após mais de dois anos de guerra com a Rússia, o exército ucraniano debate-se com elevadas perdas de homens e de material.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também assinou na sexta-feira duas outras leis que permitem aos prisioneiros alistarem-se no exército e quintuplicam as multas para os que fogem ao recrutamento. A Rússia tem estado a recrutar prisioneiros desde o início da guerra. A escassez de pessoal obrigou agora a Ucrânia a adotar novas e controversas medidas.

Preocupações com a lei

Oleksii é mecânico e tem 68 anos. AP Photo

Oleksii, 68 anos, gere uma oficina de reparação de automóveis em Kiev e receia que a sua empresa tenha de fechar, pois espera que 70% dos seus trabalhadores sejam recrutados.

O mecânico pediu para usar apenas o seu primeiro nome para poder falar livremente.

"Com a nova lei, as pessoas serão mobilizadas e nós teremos de fechar e deixaremos de poder pagar impostos", disse Oleksii à agência noticiosa Associated Press no sábado. Oleksii disse que era muito difícil substituir os trabalhadores devido à sua experiência. A maioria deles já estava nas forças armadas, acrescentou, acrescentando que a lei era "injusta" e "pouco clara".

Os serviços municipais essenciais também serão afetados. Viktor Kaminsky, chefe de um departamento de serviços municipais em Kiev que presta serviços de canalização e aquecimento a casas particulares e edifícios públicos, disse que teria dificuldade em substituir o pessoal recrutado e satisfazer a procura, apesar de a lei lhe permitir manter metade da mão de obra apta e adequada. Sessenta dos seus 220 empregados poderiam ser chamados. "Se nos tirarem 30 pessoas, o problema é que não temos ninguém para as substituir", diz.

"Esta lei tem vantagens e desvantagens", diz Kaminsky. "Em comparação com o passado, quando as pessoas tentavam evitar o serviço militar, agora é difícil contornar o processo de mobilização." Na sua opinião, seria melhor se fossem concedidas mais isenções a funcionários importantes.

Entretanto, Oleksii Tarasenko, vice-comandante de um batalhão de assalto ucraniano, disse à AP que os seus homens consideram "terrível" o facto de a lei não abordar a questão da desmobilização. Embora muitos soldados ucranianos estejam a combater desde o início da guerra, ainda não é claro quando e como poderão ser libertados do serviço.

"Parece uma injustiça cruel para com as pessoas que lutaram durante dois anos e, claro, tem um impacto extremamente negativo no estado mental dos soldados e das suas famílias", disse Tarasenko.

Os projetos de lei anteriores previam a desmobilização após 36 meses e a rotação após mais de meio ano de serviço na linha da frente. Estas cláusulas foram canceladas após os líderes militares ucranianos terem levantado objeções à última hora, receando que as forças armadas perdessem as suas tropas mais bem treinadas e mais experientes. O Ministério da Defesa ucraniano está agora a trabalhar numa lei de desmobilização separada.

Tarasenko disse que, apesar da exaustão, os seus camaradas conseguiam compreender o ponto de vista dos generais.

"Já podemos ver quantas pessoas estão a faltar, especialmente profissionais. Seria errado desmobilizar simplesmente estes profissionais que passaram por muito", afirmou.

Tropas ucranianas sob pressão

Policias ucranianos procuram por fragmentos de bomba num casa em Kharkiv. AP Photo

Há meses que a Ucrânia se esforça por reconstruir as suas forças armadas, à medida que as tropas russas avançam com uma ofensiva terrestre que abriu uma nova frente no nordeste do país e exerceu uma pressão adicional sobre as sobrecarregadas forças armadas ucranianas. Após semanas de preparativos, Moscovo lançou a nova ofensiva, sabendo que a Ucrânia sofria de escassez de mão de obra e que as suas forças estavam sobrecarregadas na região de Kharkiv.

Kharkiv tem sido alvo de numerosos ataques aéreos nas últimas semanas. As infraestruturas civis e energéticas foram atingidas. Em resposta, o Presidente ucraniano Zelensky acusou a Rússia de estar a tentar reduzir a cidade a escombros. O Presidente da Câmara, Ihor Terekhov, informou que cinco pessoas ficaram feridas num ataque aéreo russo a uma zona residencial no sábado. Na sexta-feira, Terekhov informou que pelo menos três residentes de Kharkiv tinham sido mortos e 28 outros feridos por bombas guiadas russas.

Moscovo nega a existência de ataques deliberados contra civis, mas milhares de pessoas morreram ou ficaram feridas em mais de 27 meses de combates.

O governador da região de Kharkiv, Ihor Syniehubov, disse no sábado que quase 10.000 civis tiveram de ser evacuados das zonas da linha da frente perto da fronteira russa. Apenas 100 habitantes permanecem em Vovchansk, a cidade fronteiriça no centro do avanço de Moscovo, que está agora em grande parte em ruínas. Antes da guerra, a cidade tinha uma população de mais de 17.400 habitantes.

Voluntários e desertores

Novo recruta. AP Photo

Rusyn é o chefe de recrutamento da 3.ª Brigada de Assalto, uma das mais populares entre os voluntários ucranianos. Nos últimos meses, registou um aumento de 15% no número de homens que se juntaram à brigada, que está a combater no leste da Ucrânia, disse à agência noticiosa AP. A maioria dos recrutas tem entre 23 e 25 anos, disse ele. Numa sessão de treino em Kiev, Rusyn e os seus recrutas pediram para ser identificados apenas pelos seus nomes de combate, alegando preocupações de segurança.

"Não há alternativa (à mobilização)", diz Rohas, um recruta de 26 anos. "Garantidamente, acho que a maioria dos homens vai acabar nas fileiras das forças armadas, e se te alistares como voluntário, ainda tens algumas preferências."

Muitos ucranianos fugiram do país desde a invasão russa em fevereiro de 2022 para evitar o recrutamento.

O Supremo Tribunal declarou no mês passado que 930 pessoas foram condenadas por se recusarem a mobilizar-se em 2023, o que representa um aumento de cinco vezes em relação ao ano anterior.

Segundo os dados do Eurostat, o serviço de estatísticas da UE, cerca de 768 000 homens ucranianos com idades compreendidas entre os 18 e os 64 anos beneficiaram de proteção temporária nos países da União Europeia até novembro do ano passado.

Desde o início da guerra, Kiev proibiu a saída do país de homens com menos de 60 anos, mas alguns estão isentos, nomeadamente os que são deficientes ou têm três, ou mais filhos a cargo. Os dados do Eurostat não indicam quantos dos homens com direito a proteção se enquadram nestas categorias, nem quantos outros viajaram para a UE a partir das zonas da Ucrânia ocupadas pela Rússia, no Leste e no Sul.

Fuga com risco de vida

Alguns homens ucranianos não podem atravessar a fronteira legalmente e arriscam-se a morrer se tentarem atravessar a nado um rio que separa a Ucrânia dos vizinhos Roménia e Hungria.

No final de sexta-feira, a guarda fronteiriça ucraniana anunciou que pelo menos 30 pessoas tinham morrido ao tentar atravessar o Tisza desde o início da guerra.

Os guardas fronteiriços romenos recuperaram, dias antes, o corpo quase nu e desfigurado de um homem que, aparentemente, boiava no rio Tisza há vários dias e que é a 30.ª vítima mortal conhecida, informou a agência ucraniana numa declaração online. O homem ainda não foi identificado.