Anastasiia vivia em Kherson e estava a preparar-se para o nascimento do seu segundo filho quando a Rússia iniciou a invasão total da Ucrânia. Como não queria viver sob ocupação, decidiu correr o risco e partir.

Anastasiia lembra-se de acordar em choque e incrédula às cinco da manhã do dia 24 de fevereiro de 2022. "Acordei com os nossos amigos a telefonarem-me a dizer que os tanques russos estavam a chegar da Crimeia ocupada", recorda, acrescentando que só compreendeu realmente a gravidade da situação quando o jardim de infância da filha informou, algumas horas mais tarde, que não abriria. "Normalmente, estão sempre abertos, mesmo durante as férias", explica.

"Não sabíamos se Kiev estava ocupada"

Anastasiia pensou que as forças russas iriam dar a volta. Passados alguns dias, a cidade de Kherson, onde vivia, foi ocupada e Anastasiia, que estava grávida, o marido e a filha pequena viram-se a viver sob ocupação russa. Anastasiia recorda que, nas primeiras semanas, os abastecimentos ucranianos não conseguiam chegar à cidade, os alimentos escassearam e as pessoas tinham medo de morrer à fome.

Soldados russos em frente a manifestantes em Kherson Anastasiia

"Foi um caos. As pessoas tentavam assaltar os supermercados e ninguém as podia censurar", recorda. "Não era seguro sair de casa", diz. Cerca de um mês depois, os abastecimentos russos chegaram da Crimeia ocupada e a situação estabilizou um pouco.

Para além do acesso limitado a alimentos no primeiro mês, Anastasiia lembra-se que os cartões SIM ucranianos deixaram de funcionar, o que significa que não faziam ideia do que se passava no resto do país. "Não sabíamos se Kiev estava ocupada", diz.

"Kherson é a Ucrânia"

Os residentes saíram à rua para protestar apenas algumas semanas após a ocupação russa de Kherson. Levavam bandeiras ucranianas e cartazes como "Kherson é a Ucrânia". Anastasiia recorda o protesto com admiração.

"Tivemos duas revoluções nas últimas duas décadas e quando estamos descontentes com alguma coisa, protestamos", diz Anastasiia. O protesto de março de 2022 acabou por ser dispersado à força pelos soldados russos, que usaram armas de fogo, granadas de atordoamento e balas de borracha. Várias pessoas terão ficado feridas.

Manifestantes em Kherson Photo provided by Anastasiia.

Com base numa carta alegadamente divulgada por um informador do FSB, existiam planos para implementar um "grande terror" para reprimir os protestos em Kherson, afirmando que os residentes seriam "retirados das suas casas a meio da noite", tal como noticiado pelo The Times.

No entanto, os protestos não pararam. "Há um movimento chamado 'Laço Amarelo'. Algumas pessoas colocam pequenas fitas amarelas [ou bandeiras ucranianas] na rua, em árvores ou corrimões, e quando as vemos, é um sinal de resistência e sabemos que não estamos sozinhos", diz Anastasiia. O fundador do movimento, Ivan, disse numa entrevista ao Kyiv Independent que o conceito por detrás do "Laço Amarelo" era assegurar que os atos de resistência fossem simples, seguros e acessíveis às pessoas comuns. De acordo com o Kyiv Independent, o movimento tem atualmente 12 coordenadores nas principais cidades ocupadas.

As pessoas apanhadas a participar no movimento "Laço Amarelo " enfrentam graves repercussões por parte das autoridades controladas pela Rússia, incluindo acusações secretas e provavelmente forjadas que levam à prisão. Esta repressão faz parte de um esforço mais vasto da Rússia para sufocar a oposição das bases ucranianas à ocupação do território ucraniano.

De acordo com a organização Human Rights in Ukraine, Mykola Onuk, de 35 anos, foi condenado no mês passado a cinco anos de prisão com base em "acusações secretas e quase de certeza forjadas, iniciadas vários meses após a sua detenção, provavelmente por graffitis pró-ucranianos associados ao movimento de resistência pacífica 'Laço Amarelo'".

Algumas semanas mais tarde, foram oferecidos aos residentes de Kherson cartões SIM russos, que muitos aceitaram por desespero. Foi nessa altura que Anastasiia conseguiu pôr-se a par de tudo o que estava a acontecer até então, como o cerco de Mariupol.

Abrigo anti-bomba na maternidade Anastasiia

Anastasiia dá à luz enquanto vive sob ocupação

No dia 9 de março de 2022, as forças russas bombardearam um hospital que servia de hospital pediátrico e maternidade em Mariupol. Pelo menos quatro pessoas morreram, 16 ficaram feridas e o ataque provocou pelo menos um nado-morto. Anastasiia, que estava grávida na altura em que Kherson estava sob ocupação russa, deveria dar à luz em breve. Ao ver as fotografias e ler o que aconteceu em Mariupol, ficou aterrorizada.

"Fiquei muito assustada. Sair de casa durante a noite era perigoso, por isso o meu médico e eu decidimos fazer uma cesariana em vez de esperar pelo parto", recorda. "Foi absolutamente aterrador. Senti que não estava apenas a arriscar a minha vida, mas também a vida do meu bebé", diz Anastasiia.

Felizmente, o parto do seu segundo filho correu bem. Anastasiia estava bem e o seu filho nasceu saudável. Devido ao facto de as forças russas terem incendiado o gabinete regional do Serviço Estatal de Migração da Ucrânia, Anastasiia não conseguiu obter a emissão dos documentos do seu filho.

Anastasiia e o marido depois de ela ter dado à luz o seu filho Anastasiia

Instituto para o Estudo da Guerra: Os hospitais estão a ameaçar retirar os recém-nascidos às mães se nenhum dos pais puder provar a cidadania russa

Nos territórios temporariamente ocupados de Luhansk e Donetsk, a posse de um passaporte russo é essencial para provar a propriedade de bens e manter o acesso a cuidados de saúde e benefícios de reforma. A não obtenção do novo passaporte forçado até 1 de julho de 2023, tal como previsto numa nova lei russa nos territórios ocupados, pode levar à detenção como "cidadão estrangeiro", arriscando a perda da custódia, prisão ou pior.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) informou recentemente que, na região de Luhansk Oblast, ocupada pela Rússia, os hospitais estão a ameaçar retirar os recém-nascidos às mães se nenhum dos progenitores puder provar a cidadania russa, de acordo com Artem Lysohor da Administração Militar Regional de Luhansk.

A partir de 6 de maio de 2024, será exigida uma prova de cidadania russa para que os pais possam ter alta com os seus recém-nascidos. Segundo a ISW, esta ação viola a Convenção sobre o Genocídio, que proíbe medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de um grupo.

"Tinha medo todos os dias

Enquanto vivia sob ocupação em Kherson, Anastasiia lembra-se de estar aterrorizada todos os dias. A vida era incerta e perigosa. Até uma coisa normal, como enviar uma mensagem de texto, se transformava em algo que podia pôr em perigo a vida. "Os telemóveis eram controlados regularmente. Verificavam as mensagens, os canais do Telegram em que estávamos inscritos e até as fotografias", acrescenta Anastasiia. "Tínhamos de apagar tudo. Tudo o que fosse pró-ucraniano era perigoso. Se encontrassem algo que nos ligasse às forças armadas ucranianas, éramos levados para um campo de filtragem".

Atualmente, os ucranianos que vivem sob ocupação russa podem ser condenados até 20 anos de prisão por manifestarem opiniões pró-ucranianas. Além disso, há relatos de casas invadidas e de crianças e adultos raptados e deportados para a Federação Russa.

Num discurso proferido na conferência do Fórum dos Meios de Comunicação Social de Lviv deste ano, o Prémio Nobel da Paz e advogado especializado em direitos humanos, Oleksandra Matviichuk, afirmou "A ocupação não reduz o sofrimento humano, apenas o torna invisível".

"A cultura pode ser um instrumento de resistência"

"Penso que quiseram usar Kherson como um 'modelo'", diz Anastasiia. Comparativamente a Donetsk ocupada, Luhansk ocupada e Crimeia ocupada, não houve combates e bombardeamentos ativos na cidade, recorda.

A pilhagem de museus pelos russos, como o Museu de Arte Contemporânea de Kherson, e a destruição de livros ucranianos estão bem documentadas. Artistas, como Viacheslav Mashnytskyi, que desapareceu misteriosamente durante a ocupação de Kherson. Atualmente, não há informações sobre o seu paradeiro ou destino.

"A cultura pode ser um instrumento de resistência, um portador da memória e da auto-determinação, da liberdade e do pensamento independente. Pode também ser um instrumento de expansão, de deslocação de outra cultura, um instrumento de poder. Por isso, nos territórios ocupados, os agentes culturais tornam-se alvos prioritários dos soldados russos", afirma a curadora Natalia Matsenko.

"Os ocupantes tentam frequentemente puxar as pessoas da esfera criativa para o seu lado, forçando-as a colaborar. E, em caso de recusa, destroem-nas ou prendem-nas, privando-as de qualquer forma da sua voz. Esta tradição não é nova: nos tempos soviéticos, especialmente durante a repressão de Estaline, eram precisamente as figuras culturais que discordavam das autoridades que eram exterminadas como a maior ameaça à estabilidade do regime. Milhares de escritores, artistas, teatrólogos, músicos foram fuzilados, presos ou enviados para o exílio", acrescenta.

Natalia Matsenko. Daniel Sadrowski

A Comissão da Cultura da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE) reconheceu recentemente que o apagamento da identidade cultural ucraniana está a ser utilizado pela Rússia como uma arma na sua guerra contra a Ucrânia. Este ato é considerado uma faceta de uma política genocida destinada a aniquilar a nação ucraniana.

Correr o risco: sair da Kherson ocupada

Vivendo nestas condições e temendo constantemente pela sua vida e pela vida da sua família, Anastasiia queria deixar Kherson. "Tinha uma criança de dois anos e um recém-nascido, não queria que eles crescessem nestas circunstâncias", afirmou.

Existem corredores humanitários que deveriam permitir aos ucranianos abandonar o território ou a cidade ocupados pela Rússia, mas não são seguros. "Estes corredores são frequentemente bombardeados ou os soldados disparam sobre as pessoas que tentam sair nos seus carros", afirma Anastasiia. Não havia qualquer garantia de segurança e sobrevivência para os ucranianos que tentavam alcançar a liberdade. Isto mostra o desespero das pessoas que tentam sair dos territórios ocupados, como é o caso de uma mulher de 98 anos, que caminhou quase 10 quilómetros para chegar ao território controlado pelos ucranianos.

Sabendo deste risco, Anastasiia decidiu ainda assim organizar a viagem da sua família para escapar à ocupação no verão de 2022. O marido estava inseguro no início, considerando os riscos de ser morto pelas forças russas no caminho. No final, decidiram deixar a sua casa e embarcaram numa viagem perigosa que os obrigou a atravessar cerca de 40 postos de controlo russos. Finalmente, ao chegarem ao último posto de controlo que lhes permitia aproximarem-se da segurança, foram recebidos por uma longa fila de centenas de carros.

Veículos militares russos em Kherson Anastasiia

"Temos duas crianças pequenas, por favor deixem-nos ir".

"No último posto de controlo, cerca de 700 carros estavam à espera de alcançar a segurança na Ucrânia. Eram processados cerca de 100 carros por dia. Nós éramos o número 690", recorda Anastasiia. Desesperada, perguntou a um soldado se poderiam abrir outra linha, uma vez que tinham um bebé e um recém-nascido com eles. "Implorei-lhes: Temos dois filhos pequenos, por favor, deixem-nos ir". Anastasiia teve sorte e foi aberta uma segunda via para pessoas com crianças com menos de um ano. Só tiveram de esperar um dia para chegar ao último posto de controlo.

O carro foi inspecionado. "Levaram os nossos telemóveis, computadores portáteis e todos os outros aparelhos eletrónicos a outro guarda que os verificou", recorda. "Outros soldados verificaram tudo o que havia no nosso carro, todos os sapatos." Aterrorizada com a possibilidade de serem mandados de volta ou, pior ainda, de serem mortos, Anastasiia sentiu um enorme peso nos ombros quando ela e a sua família foram autorizados a passar.

Em 23 de setembro de 2022, a Rússia iniciou "referendos" para anexar quatro regiões ocupadas da Ucrânia. As autoridades ucranianas informaram que as pessoas foram impedidas de sair de algumas zonas ocupadas durante os quatro dias de votação, que grupos armados entraram nas casas e que os empregados foram ameaçados de perder o emprego se não participassem.

Menos de um mês depois, Kherson foi libertada pelas forças armadas ucranianas em 11 de novembro de 2022. Partes do Oblast de Kherson, nomeadamente o território na margem esquerda do rio Dnieper, ainda estão sob controlo russo.

Veículo militar russo em Kherson. Anatasiia

"O terror russo baseia-se na imprevisibilidade"

Anastasiia e a sua família acabaram por se mudar para Kiev. Anastasiia conseguiu, finalmente, obter a emissão dos documentos do filho, o que lhe custou cerca de um mês a provar, através de digitalizações e outros documentos, que era a mãe dele. No entanto, o facto de não viver sob ocupação não lhe retirou o medo constante.

"Tenho medo todos os dias. O terror russo baseia-se na imprevisibilidade e eu sei que as minhas hipóteses de ser morta são muito menores do que num acidente de carro. Mas parece que posso influenciar a minha segurança num carro se for cautelosa. Entretanto, a fonte de perigo continua a ser imprevisível e assustadora", diz Anastasiia.

A mudança para Kiev não foi a única alteração na sua vida. O russo é a sua língua materna, mas desde a invasão total, Anastasiia deixou de a querer falar. "Desde a invasão total, tenho lido sobre a história ucraniana e sobre a forma como a identidade e a cultura ucranianas foram suprimidas pelos russos ao longo dos séculos. Agora falo ucraniano, a língua materna dos meus filhos é o ucraniano. Sinto que finalmente recuperei a minha identidade ucraniana", diz Anastasiia.

Congelar a guerra

Desde o início da invasão russa em grande escala, tem havido apelos a negociações e apaziguamentos com o presidente russo Vladimir Putin. Em março, o Papa Francisco "aconselhou" a Ucrânia a ter a coragem de levantar a "bandeira branca" e negociar o fim da guerra com a Rússia.

Para os ucranianos, "congelar a guerra" significa viver sob ocupação. Viver sob ocupação russa significa viver em constante medo, enfrentando ameaças de violência e suportando profundas dificuldades, como demonstram os relatos angustiantes de violações e outros crimes de guerra.

Anastasiia não compreende os apelos ao congelamento da guerra. "Congelar a guerra nos territórios ocupados levaria a um êxodo em massa daqueles que podem dar-se ao luxo de partir. Apenas os idosos, os doentes e os que não têm meios para começar de novo ficariam, acabando por obter passaportes russos. O aspeto mais alarmante é o facto de os russos tomarem conta das escolas e utilizarem livros escolares russos, reescrevendo efetivamente a história para as crianças", explica Anastasiia.

PUBLICIDADE

A 8 de maio de 2024, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto que estabelece a política estatal em matéria de educação histórica, sublinhando a divulgação de conhecimentos históricos fiáveis e a promoção do patriotismo. A política visa contrariar as tentativas estrangeiras de distorcer a história russa e inclui medidas como a atualização dos programas educativos, a criação de manuais escolares de história unificados e a promoção do património histórico e cultural. O decreto prevê igualmente o desenvolvimento de plataformas digitais para materiais didácticos, o apoio a museus históricos não estatais e a regulamentação dos meios de comunicação social para "evitar falsificações históricas".