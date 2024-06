Ataques cruzados entre Rússia e Ucrânia fazem vários mortos

Este domingo, a Rússia voltou a atingir Kharkiv, enquanto a Ucrânia atacou com drones Sebastopol, na Crimeia, e Belgorod, na Rússia.

Este domingo, a Rússia voltou a atacar a segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, depois dos ataques mortíferos de sábado terem deixado um rasto de destruição. Estes novos ataques com bombas teleguiadas fizeram, pelo menos, um morto e 11 feridos. Metade da cidade ficou sem eletricidade como consequência do ataque.

Sábado, um alerta de ataque aéreo entrou em vigor em toda a região. Um dos projéteis atingiu um edifício residencial alto no centro da cidade, na zona de Osnovianskyi. De acordo com as informações preliminares, pelo menos três pessoas morreram e 38 ficaram feridas. No total, foram afetados 14 edifícios com uma área de mil metros quadrados. Devido às explosões, mais de 800 janelas não resistiram à explosão e foram arrancadas.

Ataques ucranianos na Crimeia e Belgorod

Entretanto, pelo menos seis pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na Rússia e na Crimeia, região ucraniana anexada pelos russos em 2014, vítimas de ataques ucranianos com drones e mísseis.

Cinco pessoas, incluindo duas crianças, morreram com a queda de destroços, depois de as forças antiaéreas russas terem destruído mísseis sobre a cidade portuária de Sebastopol, segundo o governador da Crimeia, nomeado por Moscovo, disse à agência RIA Novosti.

Outra pessoa morreu e pelo menos três ficaram feridas na cidade russa fronteiriça de Belgorod, num ataque de três drones ucranianos. As forças antiaéreas russas abateram pelo menos 33 drones ucranianos em várias zonas do oeste da Rússia, segundo as autoridades.