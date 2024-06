De Euronews Green

"O Mediterrâneo é um ponto quente da crise climática", afirma o Dr. Kostas Lagouvardos, do Observatório Nacional de Atenas.

PUBLICIDADE

Este mês, a Grécia foi atingida pela vaga de calor mais precoce de que há registo, causando várias mortes e encerrando escolas e atrações turísticas.

As temperaturas desceram agora um pouco abaixo do limiar oficial da onda de calor de 38ºC, mas não se prevêem grandes tréguas durante o resto do verão.

Não há dúvida de que este país mediterrânico está na linha da frente das alterações climáticas provocadas pelo homem na Europa. No ano passado, foi assolado por uma onda de calor recorde que durou 16 dias e que contribuiu para o maior incêndio florestal de sempre na UE, com uma área duas vezes maior do que Atenas a ser consumida pelo fumo entre julho e agosto. Pelo menos 28 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.

Os gregos tiveram pouco tempo para recuperar o fôlego antes das inundações mortíferas de setembro, tendo algumas zonas recebido num só dia a quantidade de chuva equivalente a um ano, devido à tempestade Daniel.

Numa altura em que se prepara para mais uma estação de extremos climáticos, quais são as razões para a Grécia ser tão afetada? Para descobrir, falámos com o cientista climático Dr. Kostas Lagouvardos, diretor de investigação do Observatório Nacional de Atenas (NOA).

O Mediterrâneo está a aquecer mais rapidamente na Europa

Sabemos que a Europa é o continente que regista o aquecimento mais rápido do mundo, com as temperaturas a aumentarem cerca do dobro da média global. Este facto é confirmado por um relatório recente da Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas e da agência climática da União Europeia, Copernicus.

No verão, em particular, o aquecimento é mais acentuado na Europa Central e do Sudeste e em torno do Mediterrâneo, diz o Copernicus.

"O Mediterrâneo é um ponto quente da crise climática", diz o Dr. Lagouvardos à Euronews Green, salientando que o sul de Itália, Chipre, Turquia e os países do norte de África também estão a ser gravemente afectados pelo aumento do calor.

A parte oriental do Mediterrâneo está a aquecer particularmente depressa, acrescenta. Nos últimos 30 a 40 anos, a investigação da NOA mostra que o aumento global da temperatura na Grécia ultrapassa os 1,5ºC - um salto muito grande para um período de tempo tão curto.

Qual é o impacto de outros factores climáticos na Grécia?

A Grécia tem a mais longa linha costeira do Mediterrâneo, depois de se desvendarem os seus milhares de ilhas nos mares Egeu, Jónico e Mediterrâneo e no mar de Creta.

"A existência de muitas ilhas expostas ao mar torna-a mais vulnerável", afirma o Dr. Lagouvardos - principalmente a ventos fortes. O país é um mosaico invulgar de terra e mar.

Ondas de calor e ciclones marítimos estabelecem um novo recorde

"Temos um sistema que funciona em conjunto - o mar, o ar - e quando um dos componentes deste sistema está a aquecer, aquece o outro", explica o Dr. Lagouvardos.

Foi o que aconteceu no ano passado, quando a onda de calor do verão fez subir as águas do Mediterrâneo para um novo recorde.

A ciclogénese refere-se à formação de ciclones e outros sistemas de baixa pressão sobre o mar. Um "péssimo exemplo" desta situação ocorreu em setembro de 2023, sob a forma da tempestade Daniel, que trouxe uma quantidade avassaladora de precipitação para o continente.

Ventos secos criam uma tempestade perfeita para os incêndios florestais

A proximidade da Grécia com África significa que os ventos quentes atravessam frequentemente o oceano. Foi o que aconteceu no início deste mês, com ventos quentes e poeirentos vindos do norte de África, que alimentaram a vaga de calor.

Atualmente, o país está a sofrer ventos fortes e secos do norte, conhecidos como etesianos, que sopram através do Mar Egeu, afectando principalmente as ilhas e as zonas orientais, incluindo Atenas. Normalmente, predominam em julho e agosto, mas agora estão a aparecer mais cedo, também em junho.

Mapa mostra as zonas queimadas por incêndios na região de Attica entre 2017 e 2023. METEO Unit/National Observatory of Athens

O Dr. Lagouvardos explica que isso é um problema, porque a combinação de condições secas e quentes com ventos fortes cria "o pior cenário" para os incêndios florestais.

Se há uma distinção a fazer entre a Grécia e outros países mediterrânicos no que diz respeito aos impactos climáticos, o cientista diz que é este número de incêndios florestais, que é desproporcionadamente elevado.

PUBLICIDADE

Os peritos estão a estudar uma série de soluções e técnicas de gestão florestal para fazer face a esta ocorrência anual, incluindo a utilização de tecnologia como drones e sensores de temperatura.

Os fenómenos meteorológicos extremos aumentaram na Grécia

Para avaliar melhor a forma como o clima do seu país está a mudar, o Dr. Lagouvardos fundou e coordena uma rede de centenas de estações meteorológicas de superfície automatizadas em toda a Grécia.

Estas estações ajudam a emitir avisos de calor mais localizados e a seguir as tendências das zonas do país que estão a aquecer mais rapidamente. De facto, não é o sul da Grécia, mas sim o noroeste do país - afastado do mar - que apresenta uma maior tendência de aquecimento nos últimos 30 anos, diz ele.

Gráfico mostra os fenómenos meteorológicos graves por ano na Grécia. METEO Unit/National Observatory of Athens

O NOA também acompanha os fenómenos meteorológicos extremos, que classifica como os que causam impactos sociais e económicos significativos. Entre 2000 e 2009 registaram-se 60 eventos deste tipo, tendo aumentado 50 por cento para 90 entre 2010 e 2019.

Em 2021, em resposta aos incêndios florestais devastadores desse verão, a Grécia criou o Ministério da Crise Climática e da Proteção Civil.

PUBLICIDADE

Reflectindo a posição de vanguarda do país, os políticos tendem a falar em termos muito mais fortes sobre a crise do que muitos dos seus homólogos do norte da Europa.

"A Grécia está a enfrentar uma guerra em tempo de paz", disse o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis no ano passado. "A crise climática está aqui e obriga-nos a ver tudo de forma diferente."