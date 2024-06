Balcãs sofrem apagão durante onda de calor

De Euronews

Energia elétrica falhou durante várias horas por sobrecarga da rede.

Um apagão deixou, esta sexta-feira, grande parte dos Balcãs sem eletricidade durante várias horas. A falha elétrica acontece numa altura em que esta região europeia enfrenta uma onda de calor, com as temperaturas a ultrapassarem os 40 graus.

No Montenegro, as autoridades revelam que a interrupção do abastecimento deixou quase todo o país sem energia. Croácia, Bósnia e Albânia enfrentaram problemas semelhantes.

As autoridades do Montenegro estão ainda a tentar esclarecer a causa do apagão, mas a rede elétrica da região está sobrecarregada há dias devido ao consumo de ar condicionado, numa altura de altas temperaturas.

A empresa estatal de energia da Bósnia disse que a interrupção foi causada por problemas numa linha de distribuição regional. Já a empresa homóloga da Albânia atribuiu o problema ao “calor extremo”.

“Todo o sistema de rede elétrica da Europa continental está interligado e isso, por vezes tem os seus benefícios, mas também tem as suas falhas”, disse Danko Blazevic, responsável pela rede eléctrica da Croácia.

“A vantagem é que podemos importar, exportar e vender energia. Mas quando há uma falha, esta passa de um sistema para outro”, acrescentou.

Engarrafamentos e lojas fechadas

Na capital da Bósnia, Sarajevo, o corte de energia também provocou engarrafamentos, com elétricos parados e semáforos desligados. Na cidade portuária croata de Split passou-se uma situação semelhante.

Em Dubrovnik, na Croácia, restaurantes, supermercados e cafés fecharam as portas. Com todos os ecrãs desligados, os adeptos de futebol não puderam sequer seguir o campeonato europeu de futebol.

Embora os verões quentes sejam normais nos Balcãs, as temperaturas normalmente não atingem estes níveis em meados de junho.