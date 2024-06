Como a energia geotérmica ajuda a descarbonização

De Jennifer McDermott com APTN

A energia geotérmica poderá deixar de ser uma fonte de energia limpa de "nicho" com o novo apoio de uma empresa norte-americana.

Um método de produzir eletricidade de forma limpa para combater as alterações climáticas tem vindo a avançar discretamente e, esta terça-feira, atingiu um marco histórico.

Uma empresa de serviços públicos da Califórnia está a apoiar o maior desenvolvimento de energia geotérmica nos EUA - 400 megawatts de eletricidade limpa a partir do calor da Terra - suficiente para fornecer cerca de 400.000 casas.

A empresa de serviços públicos Southern California Edison comprará a eletricidade à Fervo Energy, uma empresa geotérmica com sede em Houston, anunciou a Fervo. A empresa está a perfurar até 125 poços no sudoeste do Utah.

Uma eletricidade limpa como esta reduz a necessidade de centrais elétricas tradicionais que contribuem para as alterações climáticas.

Energia geotérmica poderá ter um "enorme impacto na descarbonização global

O impulso poderá contribuir em grande medida para baixar o custo de uma nova geração de energia geotérmica, afirma Wilson Ricks, investigador de sistemas energéticos da Universidade de Princeton.

"Se estas aquisições contribuírem para o arranque desta tecnologia, o seu impacto na descarbonização global poderá ser enorme", afirma. A descarbonização consiste em substituir os produtos que produzem dióxido de carbono e metano, que provocam alterações climáticas, por máquinas e métodos que não o fazem.

Atualmente, o mundo ainda depende principalmente dos combustíveis fósseis para obter energia 24 horas por dia. Este novo acordo mostra que a energia limpa pode satisfazer uma procura crescente de eletricidade, afirma Sarah Jewett, vice-presidente de estratégia da Fervo.

"Penso que é por isso que é tão emocionante. Não se trata de um recurso energético de nicho destinado a uma utilização de nicho", afirma. "E isso é algo que ainda não está prontamente disponível" e que pode ser ampliado.

Como é aproveitada a energia geotérmica?

A primeira geração de centrais geotérmicas, por exemplo, The Geysers na Califórnia, explorava reservatórios de vapor sobreaquecido ou de água muito quente perto da superfície da Terra. Estes reservatórios são relativamente raros.

As novas empresas geotérmicas estão a adaptar a tecnologia e as práticas de perfuração retiradas da indústria do petróleo e do gás para criar reservatórios a partir de rochas quentes. Isto abre o potencial da energia geotérmica em muitos mais sítios. Há anos que os engenheiros trabalham para fazer avançar os métodos.

Os Estados Unidos são um dos líderes mundiais na utilização do calor da Terra para produzir eletricidade, mas a geotermia ainda representa menos de 0,5% do total da produção de eletricidade em grande escala do país, de acordo com a Administração de Informação sobre Energia dos EUA (EIA).

A Fervo é pioneira na perfuração horizontal de reservatórios geotérmicos. Em 2021, assinou o primeiro acordo empresarial do mundo com a Google para desenvolver nova energia geotérmica e perfurou três poços no Nevada. Esse projeto começou a enviar eletricidade isenta de carbono para a rede do Nevada em novembro, para alimentar os centros de dados da região.

Espera-se que o projeto da Cape Station, a cerca de 320 km a sul de Salt Lake City, comece a fornecer eletricidade à Califórnia já em 2026.

O Presidente da Comissão de Energia da Califórnia, David Hochschild, afirma que o Estado está empenhado em produzir eletricidade limpa e sem emissões de carbono. Segundo ele, a geotermia complementa os parques eólicos e solares, fornecendo energia estável quando não há vento ou sol, o que é fundamental para garantir a fiabilidade à medida que o Estado reduz os combustíveis fósseis.