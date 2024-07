Os dias estão a ficar mais longos à medida que a Terra gira mais devagar e as alterações climáticas podem ser as culpadas

Os investigadores afirmam que as emissões resultantes da atividade humana estão a ter um impacto maior no nosso planeta do que aquele que poderíamos imaginar.

O degelo dos calotes polares pode ter uma influência maior do que se pensava na duração de um dia, segundo uma nova investigação.

Esta consequência das alterações climáticas, causada pelo homem, está a abrandar a velocidade de rotação da Terra, aumentando a duração do dia.

Trata-se apenas de alguns milissegundos, mas pode ter um impacto significativo no nosso mundo moderno e de alta tecnologia, uma vez que muitos dos sistemas informáticos que utilizamos todos os dias dependem de relógios atómicos muito precisos.

E, segundo os investigadores, isto mostra que as alterações climáticas podem ter um impacto muito maior na rotação da Terra do que se pensava inicialmente.

Como é que o degelo dos calotes polares está a tornar os dias mais longos?

A velocidade a que a Terra gira determina exatamente a duração de um dia. Quanto mais lentamente girar, mais longo é o dia.

Esta velocidade é influenciada por uma malha complicada de diferentes fatores, que incluem a força gravitacional da lua sobre os nossos oceanos e a terra.

Durante milénios, a lua tem sido o fator dominante, acrescentando alguns milissegundos a um dia por século. A Lua exerce uma atração sobre a Terra, fazendo com que os oceanos se voltem para ela, abrandando gradualmente a rotação do planeta.

Investigações anteriores descobriram que as alterações climáticas causadas pelo homem também estão a ter impacto. À medida que as camadas de gelo da Gronelândia e da Antárctida derretem devido ao aquecimento global, esta água é redistribuída dos pólos do planeta para os oceanos mais próximos do equador. Isto altera a forma da Terra, achatando os pólos e tornando-a mais gorda no centro, o que abranda a sua rotação.

Um barco navega à noite junto a grandes icebergues perto da cidade de Kulusuk, no leste da Gronelândia. AP Photo/Felipe Dana, File

"É como quando um patinador artístico faz uma pirueta, primeiro segurando os braços junto ao corpo e depois esticando-os", diz Benedikt Soja, autor do estudo e professor de geodesia espacial da ETH Zurich.

No entanto, se os seres humanos continuarem a queimar mais combustíveis fósseis e a Terra aquecer em conformidade, isso acabará por ter uma maior influência na velocidade de rotação da Terra do que o efeito da Lua. As alterações climáticas poderão tornar-se o fator dominante, segundo a investigação.

"Nós, seres humanos, temos um impacto maior no nosso planeta do que nos apercebemos", explica Soja, "o que naturalmente nos responsabiliza mais pelo futuro do planeta".

Quão mais longos estão a tornar-se os nossos dias?

O estudo, realizado por investigadores da Universidade ETH de Zurique, na Suíça, e apoiado pela NASA, é a modelação mais abrangente realizada até à data. Ao longo de um período de 200 anos, entre 1900 e 2100, utilizaram dados de observação e modelos climáticos para determinar de que forma o aquecimento global afectou a duração do dia e o que fará no futuro.

Durante o século XX, a subida do nível do mar fez com que a duração do dia variasse entre 0,3 e 1 milissegundo.

Mas, durante as duas últimas décadas, descobriram que estavam a ser acrescentados 1,33 milissegundos por século - "significativamente mais elevado do que em qualquer outra altura do século XX", diz o relatório.

Se as emissões de gases com efeito de estufa continuarem a aumentar, como acontecerá até deixarmos de queimar combustíveis fósseis, se a perda de gelo continuar a acelerar e se os oceanos aquecerem ainda mais, a duração do dia poderá aumentar 2,62 milissegundos até ao final do século. Isto significaria que ultrapassou a influência da lua para se tornar a força dominante.