Os jovens agricultores europeus apontam a grande agricultura como "o verdadeiro problema" no que respeita às alterações climáticas.

"Os agricultores não são contra os ecologistas, pelo contrário, queremos normas ecológicas muito elevadas na Europa", diz Jean Matthieu Thévenot, 30 anos, agricultor no País Basco francês, à Euronews Green.

"Como agricultores, somos os primeiros a ser afetados pelas alterações climáticas devido ao clima. Somos também os primeiros a ser afetados pelos pesticidas - os agricultores estão a morrer de cancro por causa disso".

Como representante para as questões climáticas da Coordenação Europeia Via Campesina (ECVC) - uma confederação de sindicatos que representam os pequenos agricultores - está a trabalhar com governos e instituições para reforçar as políticas ambientais e apoiar os produtores.

Eis porque é que ele acredita que é necessária uma mudança sistémica para alcançar esta visão.

Agricultores vs ecologistas: "Manipulação" da agroindústria?

No início deste ano, os agricultores europeus fizeram manchetes quando saíram para as ruas das cidades em protesto. Mas a sua motivação foi obscurecida, diz Jean.

"Havia uma falsa oposição entre os ecologistas das cidades e os agricultores das zonas rurais ", diz Jean. "Pensamos que se trata de uma manipulação - é a grande indústria a tentar fazer com que os agricultores e os ecologistas lutem juntos, quando o verdadeiro problema é a própria indústria."

Jean explica que, em vez de marcharem contra as políticas ecológicas, os pequenos agricultores exigiam um rendimento justo pelos seus produtos. Na maioria dos países da UE, o rendimento médio dos agricultores - incluindo os subsídios - é cerca de metade do dos outros cidadãos, segundo o ECVC.

Mas Jean diz que os lobistas do setor agroalimentar estavam interessados em passar uma mensagem diferente.

"Transformaram estas exigências em 'Não, o que precisamos é de menos regulamentação ambiental, porque é essa a razão pela qual os agricultores não conseguem ganhar a vida'", diz Jean.

Embora concorde que é impossível para os agricultores europeus competir com os exportadores internacionais que não estão sujeitos às mesmas regras rigorosas, Jean afirma que baixar as normas para o mesmo nível não é o caminho a seguir.

"A solução é, de facto, proibir as importações que não cumprem as nossas normas e estabelecer preços mínimos", afirma Jean.

Para os supermercados, as alterações climáticas "nem sequer estão a acontecer

Por enquanto, os acordos de comércio livre da Europa estão a ser manipulados contra os agricultores locais, cuja produção está a sofrer com as condições meteorológicas extremas. No seu nicho de mercado, a venda de mudas de legumes, Jean vê o impacto direto das alterações climáticas nos produtores.

"Estamos a lutar contra os supermercados e todas as grandes cadeias porque, em primeiro lugar, pensamos que são responsáveis pelas alterações climáticas, porque emitem muito CO2, e, em segundo lugar, não respeitam os agricultores e nem sequer se preocupam com a situação. Para eles, penso que a mudança nem sequer está a acontecer. Não há tomates em França? Compram-nos a Marrocos, a um preço muito baixo". Jean Matthieu Thévenot Agricultor

"Agora é claro para nós que as alterações climáticas já não são algo que vai acontecer daqui a dois anos - é algo que já está aqui", diz. A questão principal é a imprevisibilidade.

Na sua região, uma primavera extremamente húmida e fria empurrou a época de plantação de tomate deste ano para o verão. Mas, para os supermercados, a situação mantém-se normal.

Empilhadores circulam entre paletes com legumes e frutas de grossistas durante o horário de funcionamento do mercado central de Berlim. AP Photo/Markus Schreiber

'Os alimentos não são uma mercadoria'

No seu trabalho com o ECVC, Jean defende a fixação de preços de intervenção por parte dos governos. Isto obrigaria os supermercados a comprar produtos importados ao mesmo preço que os produtos locais.

"Sempre dissemos que os alimentos não são uma mercadoria. A alimentação é a base da vida, por isso não deve ser incluída no sistema da Organização Mundial do Comércio ou em qualquer acordo de comércio livre, porque não é um carro, não é um computador. É algo de que precisamos para viver", afirma Jean.

Também beneficiaria as comunidades no estrangeiro.

"Não esqueçamos que o principal objetivo do agricultor deve ser local: em primeiro lugar, deve produzir alimentos para os seus cidadãos e, depois, se ainda tiver [algum], pode exportar", diz Jean. "Mas, atualmente, vemos o contrário. Por exemplo, nalguns países africanos, a produção de cacau é a principal atividade, competindo com a agricultura tradicional de subsistência".

Jean afirma que o sistema atual cria concorrência entre agricultores de todo o mundo - "e os agricultores acabam por perder, enquanto as empresas transnacionais ganham".

Jean está a trabalhar com vários académicos para propor um novo quadro de comércio internacional "organizado de uma forma justa - baseado na solidariedade e nos valores humanos, e não no capitalismo".

Quem vai pagar se os preços dos alimentos forem regulados?

A regulação dos preços terá, naturalmente, um custo.

"Neste momento, os agricultores estão a pagar o preço do sistema - rendimentos muito baixos, condições ambientais muito duras", diz Jean. Mas sublinha que estes custos não devem ser simplesmente transferidos para o consumidor.

Em vez disso, as margens de lucro máximas devem ser colocadas nas grandes empresas que são mais responsáveis pela produção em massa e pelos gases que provocam o aquecimento do planeta.

Os consumidores têm, no entanto, um papel a desempenhar nas suas escolhas de compra.

"Continuemos a importar tomates no inverno, se os consumidores os quiserem, mas a um preço muito elevado, para que as pessoas percebam que isso tem um custo ambiental e social", diz Jean. "Depois, se quiserem comprar produtos locais que não tenham esses impactos, o preço será mais baixo.

"Atualmente, é o contrário, o produto mais barato é o que tem o maior impacto... Se mudarmos,** os consumidores poderão fazer a escolha certa."

Embora um pouco controversa, uma outra abordagem está a emergir em alguns pequenos territórios em França: o projeto Sécurité sociale de l'alimentation (segurança social da alimentação ) visa tornar as coisas mais justas tanto para os agricultores como para os consumidores, fixando os preços dos produtos em função dos rendimentos dos clientes.

"Assim, se ganhar muito dinheiro, paga mais, mas se ganhar pouco, pode comer os legumes quase de graça", explica Jean.

Jean diz que este é um modelo vencedor também para os governos.

"Fizemos as contas e, graças a uma melhor agricultura e a um melhor sistema alimentar, acabamos por poupar dinheiro que atualmente é gasto na adaptação ambiental, na mitigação das alterações climáticas e na saúde pública".

Jean Matthieu Thévenot produz e comercializa legumes e plantas biológicas no País Basco, em França. Jean Matthieu Thévenot

Qual é a solução para a crise dos agricultores europeus?

Para além da campanha a favor da regulação dos preços, o ECVC está a mobilizar-se contra aquilo a que chama "ferramentas de lavagem verde para preencher os requisitos do Acordo de Paris sem resultados garantidos".

O ECVC congratula-se com os elementos da Estratégia do Prado ao Prato da UE, que tem como objetivo a construção de sistemas alimentares sustentáveis. Mas argumenta que está em desacordo com as políticas comerciais e de subsídios, e diz que a sua abordagem nem sempre é credível.

O grupo tem como alvo especial o Quadro de Certificação das Remoções de Carbono (CRCF) da UE, que considera "cientificamente inválido" e "perigoso para os sistemas alimentares".

O regulamento incentiva a "agricultura de carbono", oferecendo subsídios e subvenções para práticas agrícolas que promovam o sequestro de carbono nas florestas e nos solos - uma solução temporária que, por vezes, se baseia em tecnologia dispendiosa não comprovada à escala.

Também apoia as explorações agrícolas na venda de compensações de carbono a empresas - uma solução contraproducente que cria "falsa confiança", "atrasa a ação real" sobre as emissões e "beneficia sobretudo os poluidores", alerta o grupo de campanha Real Zero Europe.

O ECVC adverte que o regime incentiva a apropriação de terras por actores externos, agravando o que é atualmente o maior problema para os jovens agricultores europeus, segundo Jean: o acesso a terras a preços acessíveis.

Todas as regras do governo obrigam-nos a crescer mais, a utilizar mais pesticidas, a vender mais. Jean Matthieu Thévenot Agricultor

Os recursos da Comissão Europeia poderiam ser mais bem direccionados para "reduções reais, justas e imediatas", diz o Real Zero Europe, como uma transição justa para as energias renováveis e práticas agrícolas sustentáveis.

Isto poderia incluir o apoio à agricultura biológica, à rotação de culturas e à autonomia das explorações agrícolas, o que reduziria as importações intensivas em CO2 de produtos como os alimentos para animais, sugere o ECVC.

"Se formos agricultores convencionais, todos os subsídios e todas as regras do governo nos levam a crescer mais, a utilizar mais pesticidas, a vender mais, a exportar, etc. Por isso, somos empurrados nessa direção", diz Jean, cuja exploração agrícola de um hectare é demasiado pequena para poder beneficiar da maioria dos subsídios.

Em vez de favorecerem a agricultura industrial de elevada intensidade energética, as políticas deveriam proteger os pequenos agricultores, cujas actividades mantêm zonas rurais dinâmicas, evitam a perda de biodiversidade e não necessitam de grandes quantidades de combustíveis fósseis ou de pesticidas perigosos para funcionar.