Grupo criminoso detido em Espanha por roubar mais de 1110 cadeiras a restaurantes

ARQUIVO: Cadeiras e mesas empilhadas no exterior da esplanada de um bar fechado em Madrid, Espanha, terça-feira, 28 de abril de 2020.
ARQUIVO: Cadeiras e mesas empilhadas no exterior da esplanada de um bar fechado em Madrid, Espanha, terça-feira, 28 de abril de 2020. Direitos de autor  Paul White/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Paul White/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
De Kieran Guilbert
Publicado a
As cadeiras roubadas, com um valor estimado de 60 000 euros, foram revendidas em Espanha, Marrocos e Roménia, segundo a polícia.

A polícia espanhola deteve sete pessoas suspeitas de terem roubado, em apenas dois meses, mais de 1110 cadeiras de restaurantes e bares de Madrid e de outro município vizinho.

O grupo criminoso, composto por seis homens e uma mulher, trabalhava durante a noite para roubar cadeiras que tinham sido empilhadas em áreas de estar exteriores enquanto os estabelecimentos estavam fechados, segundo a Polícia Nacional de Espanha.

Pelo menos 18 estabelecimentos diferentes foram visados em Madrid e em Talavera de la Reina, uma cidade mais pequena a sudoeste da capital, em agosto e setembro.

O custo estimado das cadeiras roubadas foi de cerca de 60 000 euros, segundo as autoridades espanholas. Os suspeitos, acusados de roubo e de pertencerem a uma organização criminosa, revenderam as cadeiras não só em Espanha, mas também em Marrocos e na Roménia.

A investigação teve início quando a polícia recebeu várias queixas de proprietários de restaurantes que ficaram com menos cadeiras do que as que tinham deixado empilhadas na noite anterior, noticiaram os media locais.

Em Espanha, muitos restaurantes e bares deixam mesas e cadeiras, geralmente de metal ou de plástico duro, ao ar livre durante a noite.

As cadeiras são normalmente mantidas em pilhas e são acorrentadas.

Outras fontes • AP

