Alterações climáticas culpadas pela pior vindima dos últimos 62 anos

Um novo relatório mostra onde a produção de vinho secou mais na Europa.

PUBLICIDADE

A produção global de vinho atingiu um mínimo histórico em 2023 e as alterações climáticas podem ser as culpadas, revelou um novo relatório.

A Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) diz que a bebida atingiu o seu nível mais baixo desde 1962. Esta organização intergovernamental tem 50 Estados-membros, representando 75% da área de vinha do mundo.

Os especialistas culpam as “condições ambientais extremas” incluindo secas e incêndios que têm impulsionado a tendência de queda da produção.

Embora as alterações climáticas não sejam inteiramente culpadas, diz a OIV, estas condições são o maior desafio que a indústria enfrenta. As videiras são frequentemente cultivadas em áreas ao redor do mundo que são fortemente afetadas e incrivelmente vulneráveis às mudanças no clima.

Estas condições conduziram a um declínio acentuado, impactando as principais regiões produtoras de vinho nos hemisférios norte e sul. É ainda pior do que as estimativas iniciais feitas em novembro, disse a organização esta semana.

Na UE, a produção de vinho diminuiu 10 por cento em 2023 — o segundo menor volume de vinho registado desde o início do século.

Alguns países viram uma primavera chuvosa causar odor, inundações, danos e perdas nas vinhas. Outros, especialmente os do Sul da Europa, sofreram uma seca severa em curso.

A winemaker harvests grape of the "Prosecco" variety in Colle Umberto, Italy. AP Photo/Antonio Calanni

Onde na Europa os produtores de vinho são os que mais sofrem?

A Itália foi um dos países produtores de vinho que mais sofreu com uma queda de 23% na produtividade. As fortes chuvas causadoras de mofário nas regiões centro e sul, juntamente com os danos causados por inundações e granizo, levaram ao menor volume de produção desde 1950.

A produção diminuiu devido às condições climáticas também noutros países produtores de vinho europeus. A Alemanha registou uma queda de 3,8%, a Hungria 2,1% e a Áustria 6,5%.

A Espanha também registou uma queda notável, atingindo a sua produção mais baixa desde 1995 - uma queda de mais de 20% em relação a 2022 e 25,7% abaixo da média de cinco anos.

Partes do país registaram graves escassez de água em curso nos últimos anos, com uma emergência de seca declarada na Catalunha no início deste ano.

Especialistas alertaram que secas regulares podem tornar-se o 'novo normal' em todo o Mediterrâneo em meados do século se não agirmos imediatamente sobre as alterações climáticas.

A queda na produção vem a par das notícias de que o consumo de vinho está no seu nível mais baixo desde 1996 devido aos aumentos de preços decorrentes da inflação e a uma queda acentuada no consumo de vinho na China devido ao abrandamento económico.