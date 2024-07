Resiliência da água não pode ser ignorada: 21 Estados-Membros alertam executivo da UE

O reforço da gestão da água na UE exigirá ações concretas e uma mobilização estratégica, de acordo com uma carta conjunta.

A maioria dos Estados-Membros da UE pediu à Comissão Europeia que reforce a segurança e a resiliência da água em todo o bloco, afirmando que o recurso natural estratégico e vital deve ser tratado como uma "prioridade máxima" na próxima agenda da UE, numa carta conjunta enviada na quarta-feira, 17 de julho.

Liderada por Portugal, a advertência conjunta lança o alerta para o elevado nível de secas, escassez de água e inundações em todo o bloco, que os signatários afirmam "já não ser uma anomalia na Europa".

A Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a Bulgária, a Croácia, Chipre, a Dinamarca, a Eslováquia, a Eslovénia, a Espanha, a Estónia, a França, a Grécia, a Itália, a Lituânia, o Luxemburgo, Malta, os Países Baixos, a Polónia, Portugal, a Roménia e a Eslováquia manifestaram as suas preocupações durante a reunião informal dos Ministros do Ambiente, realizada esta semana sob a presidência húngara, e apelaram ao executivo da UE para que apresente medidas concretas para desenvolver uma "abordagem global" em conformidade com a Agenda Estratégica, o documento de orientação política do Conselho, aprovado em 27 de junho.

Cerca de 20% do território europeu sofre de stress hídrico

Cerca de 20% do território europeu e 30% dos europeus sofrem anualmente de stress hídrico, segundo a Agência Europeia do Ambiente, que estima o custo económico em cerca de 9 mil milhões de euros por ano, excluindo os danos causados aos ecossistemas, e que poderá atingir 65 mil milhões de euros por ano até ao final do século.

Na carta dirigida ao vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Maroš Šefčovič, os 21 Estados-Membros apelaram a uma abordagem holística com um "maior nível de articulação" a nível da UE, abrangendo os recursos de água doce e salgada, a proteção dos ecossistemas, o consumo humano, a agricultura e os sistemas alimentares, a energia e as indústrias.

"É necessária uma abordagem sistémica para garantir a sinergia e a coerência em todos os processos legislativos e de planeamento, a fim de integrar melhor as considerações relativas à água e os objetivos de conservação para garantir a disponibilidade e a segurança do abastecimento de água", lê-se na carta conjunta hoje divulgada.

O apelo conjunto surge na véspera de os legisladores do Parlamento Europeu se pronunciarem sobre o futuro de Ursula von der Leyen para um segundo mandato como Presidente da Comissão, na sequência da indignação registada no início do ano após o executivo da UE ter arquivado uma iniciativa de resistência à água.

A carta de hoje surge num momento delicado, uma vez que von der Leyen está a tentar obter o apoio dos Verdes para a sua reeleição, como noticiado anteriormente pela Euronews.